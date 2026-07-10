Samahara revela los fuertes insultos que Diego Chávarri dijo tras pelear con Ethel Pozo: “Todos los que estuvimos ahí lo sabemos”

La influencer aseguró que el exfutbolista reaccionó con fuertes insultos contra Ethel Pozo tras el enfrentamiento que protagonizaron en vivo y afirmó que varios participantes fueron testigos del momento. YouTube/ QuéBochinche.

La polémica alrededor de ‘La Granja VIP Perú’ continúa sumando nuevos capítulos. Esta vez fue Samahara Lobatón quien decidió revelar detalles inéditos del fuerte enfrentamiento protagonizado por Diego Chávarri y Ethel Pozo, una discusión que se volvió uno de los momentos más comentados del reality.

Según la influencer, lo que el público vio durante la transmisión fue solo una parte de lo ocurrido, ya que detrás de cámaras el exfutbolista habría reaccionado con visibles muestras de enojo e incluso lanzó fuertes insultos contra la conductora.

Durante su participación en el programa de YouTube ‘Q’Bochinche’, la hija de Melissa Klug afirmó que varios de los presentes fueron testigos de la escena y sostuvo que el ambiente se volvió bastante tenso luego del intercambio de palabras que ambos protagonizaron frente a las cámaras.

PUBLICIDAD

Samahara Lobatón cuenta la verdad sobre el tenso enfrentamiento entre Diego Chávarri y Ethel Pozo en ‘La Granja VIP’. Captura: La Granja Vip.

De acuerdo con el relato de Samahara Lobatón, la molestia de Diego Chávarri no terminó cuando concluyó la emisión del programa, sino que continuó mientras las cámaras ya no estaban registrando lo sucedido.

"Fue bien fuerte, de verdad que fue bien fuerte. Él la verdad dice entre dientes: ‘Qué chuc se cree esta huevo para venir a dejarme así, ya me está llegando al pin*', algo así y todos los que estuvimos ahí lo sabemos“, contó la influencer al recordar el momento.

Samahara Lobatón cuenta la verdad sobre el tenso enfrentamiento entre Diego Chávarri y Ethel Pozo en ‘La Granja VIP’. Captura: La Granja Vip.

Con estas declaraciones, Samahara dejó entrever que el conflicto habría sido mucho más intenso de lo que finalmente llegó a emitirse en televisión, pues aseguró que las expresiones del exfutbolista fueron escuchadas por varias personas que se encontraban en el set.

PUBLICIDAD

La influencer también reveló que la situación obligó a la intervención de una integrante de la producción, quien habría buscado evitar que el enfrentamiento escalara aún más.

Samahara Lobatón cuenta la verdad sobre el tenso enfrentamiento entre Diego Chávarri y Ethel Pozo en ‘La Granja VIP’. Captura: La Granja Vip.

"Es más, Charo Vicentelo lo llama y le dice: ‘Qué te pasa, relájate, no le puede hablar así a la conductora’, es más ellos discuten detrás de cámara“, agregó.

Según explicó, Charo Vicentelo habría llamado la atención a Diego Chávarri por la forma en la que se expresó sobre Ethel Pozo, generándose incluso un intercambio de palabras entre ambos lejos de las cámaras.

Samahara Lobatón cuenta la verdad sobre el tenso enfrentamiento entre Diego Chávarri y Ethel Pozo en ‘La Granja VIP’. Captura: La Granja Vip.

Samahara cuestiona la actitud de Diego Chávarri

Más allá de contar lo sucedido, Samahara Lobatón también expresó su opinión sobre el comportamiento del exfutbolista y consideró que su reacción no fue la adecuada, especialmente porque Ethel Pozo cumplía el rol de conductora del espacio.

PUBLICIDAD

Para la influencer, una cosa es responder o defender una postura durante una discusión y otra muy distinta enfrentarse directamente con quien dirige el programa.

Samahara Lobatón cuenta la verdad sobre el tenso enfrentamiento entre Diego Chávarri y Ethel Pozo en ‘La Granja VIP’. Captura: La Granja Vip.

"Tú puedes ser muy lisa, tú puedes ser muy respondona, pero tú no te puedes poner a discutir con la conductora de tu programa. A Ric también lo hizo miércoles cuando entró“, afirmó.

Samahara Lobatón cuenta la verdad sobre el tenso enfrentamiento entre Diego Chávarri y Ethel Pozo en ‘La Granja VIP’. Captura: La Granja Vip.

Así fue el enfrentamiento entre Diego Chávarri y Ethel Pozo en ‘La Granja VIP’

El conflicto entre Diego Chávarri y Ethel Pozo se produjo durante una de las galas de ‘La Granja VIP Perú’, en medio del revuelo generado por la renuncia de Shirley Arica al reality.

Durante la transmisión, la conductora respondió a algunos cuestionamientos realizados por el exfutbolista y dejó en claro que, desde su perspectiva, él no era la persona indicada para cuestionar su desempeño frente al programa.

PUBLICIDAD

En ese momento, Ethel Pozo le manifestó directamente: "Eres la persona menos indicada“. Además, señaló que existían hechos relacionados con el reality que todavía no habían sido difundidos y que el público desconocía.

Samahara Lobatón cuenta la verdad sobre el tenso enfrentamiento entre Diego Chávarri y Ethel Pozo en ‘La Granja VIP’. Captura: La Granja Vip.

La respuesta de Diego Chávarri no tardó en llegar. El exintegrante de realities cuestionó la actitud de la presentadora y le pidió mantener una posición neutral durante la conducción del programa. "¿Por qué? ¿Qué quieres lograr con tu comentario hacia mí?“, preguntó.

El intercambio fue elevando el tono cuando Chávarri insistió en que una conductora debía evitar emitir opiniones que pudieran interpretarse como ataques personales hacia alguno de los participantes.

PUBLICIDAD

"Como conductora no deberías atacar a una persona así de frente. Como conductora deberías ser imparcial“, expresó durante la discusión.

Lejos de retroceder, Ethel Pozo mantuvo firme su postura y dejó abierta la posibilidad de que el público conociera posteriormente otros episodios relacionados con el comportamiento del exfutbolista. "Te lo voy a enseñar. La gente lo sabe“, respondió la conductora.

Samahara Lobatón cuenta la verdad sobre el tenso enfrentamiento entre Diego Chávarri y Ethel Pozo en ‘La Granja VIP’. Captura: La Granja Vip.