Magaly Medina a Laura Spoya por aparecer con libro Coquito y comparte comentarios en redes: “Lee el reglamento para no conducir borracha”

Magaly Medina sostuvo que la exMiss Perú intentó responder a las críticas con humor, pero aseguró que la publicación terminó generando una ola de comentarios negativos. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica entre Magaly Medina y Laura Spoya continúa dando de qué hablar. Durante la edición del 9 de julio de ‘Magaly TV, La Firme’, la periodista volvió a referirse a la exMiss Perú luego de que esta apareciera en el podcast ‘La Manada Galáctica’ sosteniendo un libro Coquito, en lo que muchos interpretaron como una respuesta irónica a las críticas que había recibido en los últimos días.

Lejos de dejar pasar el momento, Magaly dedicó varios minutos de su programa para comentar la publicación y, entre bromas e ironías, aseguró que el intento dela exmodelo por responder con humor no tuvo el efecto esperado, ya que, según dijo, los comentarios en redes sociales terminaron siendo mayoritariamente negativos.

PUBLICIDAD

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya y lee los mensajes que inundaron sus redes: “Es una funada tremenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly ironiza sobre el video de Laura Spoya

Antes de mostrar las imágenes del podcast, la conductora inició con una serie de comentarios dirigidos a la modelo, cuestionando la creatividad de la publicación.

"Ahora, ay, algunas niñas se creen buenas y bien obedientes, van y compran su libro Coquito. Ay, qué creativa soy. Ay, no, pero eso ya lo hicimos hace años. Ese es un truco que a nadie sorprende“, expresó.

Segundos después, hizo referencia directa a Laura Spoya y al video difundido en el espacio digital. "La Spoya salió con su libro Coquito. ¿Puedes ponerlo, por favor? Y miren las reacciones“, comentó antes de que se emitieran las imágenes.

PUBLICIDAD

En el video reproducido durante el programa, Laura Spoya aparecía levantando un ejemplar del conocido libro escolar mientras decía en tono de broma que, desde ese momento, nadie volvería a llamarla “burra”.

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya y lee los mensajes que inundaron sus redes: “Es una funada tremenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

Tras observar el clip, Magaly Medina volvió a lanzar una ironía y consideró que detrás de la idea habría existido una estrategia para responder a la polémica.

"Ella dijo: ‘Guau, qué creativa que soy’. O su productor, maravilloso, qué bien. Farfán debe estar aplaudiendo así“, comentó mientras aplaudía en señal de burla.

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya y lee los mensajes que inundaron sus redes: “Es una funada tremenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

Lee los comentarios que recibió Laura Spoya

Luego de ello, la periodista aseguró que revisó la caja de comentarios de la publicación y sostuvo que la mayoría de mensajes cuestionaban la actitud de la exMiss Perú.

PUBLICIDAD

Además, aprovechó para mencionar que, a diferencia de otras figuras públicas, los comentarios permanecían visibles para todos los usuarios.

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya y lee los mensajes que inundaron sus redes: “Es una funada tremenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

"Ella no los ha cerrado, por lo menos, porque eso creo que es del streaming. Entonces no puede cerrarlos, como Farfán, que los ha cerrado. No quiere que nadie le lleve la contraria“, afirmó.

Acto seguido comenzó a leer algunos de los mensajes que, según dijo, más llamaron su atención. Entre ellos mencionó comentarios como: "Y las normas de tránsito también, no te olvides“. Otro usuario, según leyó la conductora, escribió: ”Repite diecinueve veces: ‘No debo manejar borracha’“.

PUBLICIDAD

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya y lee los mensajes que inundaron sus redes: “Es una funada tremenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

También mencionó otro comentario relacionado con las normas de tránsito. "Lee el reglamento para conducir bien“, leyó. Mientras revisaba los mensajes, Magaly Medina no ocultó su diversión y continuó comentando las publicaciones. "Páseme, señor, porque yo me he divertido con este“, dijo entre risas.

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya y lee los mensajes que inundaron sus redes: “Es una funada tremenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Era desmentir, no confirmar”, lee Magaly Medina

La periodista siguió repasando otros comentarios que, según afirmó, cuestionaban la publicación realizada por Laura Spoya.

Entre ellos destacó uno que hacía referencia a la reciente controversia protagonizada por la influencer.

"Magali viendo que le dieron la razón“, leyó. Después continuó con otro mensaje que, según dijo, resumía la reacción de varios usuarios. ”Pucha, ni eso le va a ayudar“, comentó antes de continuar.

PUBLICIDAD

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya y lee los mensajes que inundaron sus redes: “Es una funada tremenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

Otro de los comentarios que resaltó fue: "Era desmentir, no confirmar“, leyó mientras volvía a reír.

Asimismo, mencionó otro mensaje que vinculaba directamente la situación con las afirmaciones realizadas previamente por ella. "Cómo se nota que Magali tenía razón“, indicó al leer otra de las publicaciones.

La lista continuó con nuevos mensajes. "¿El reglamento de tránsito para cuándo?“, expresó. Tras ello, lanzó una nueva ironía.

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya y lee los mensajes que inundaron sus redes: “Es una funada tremenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

"Pero en vez del Coquito hubiera aparecido con el reglamento de tránsito, ¿no? Que se lo debe memorizar, supongo yo. Ya habrá aprendido la lección después de llevarse árbol y pared“, afirmó.

PUBLICIDAD

Incluso mencionó que algunos usuarios seguían dejando más bromas. "Hasta el Pato Donald dice: ‘Por favor, qué vergüenza ajena’“, comentó.

Y continuó leyendo otro mensaje. "Tal vez algo aprendas. Pregúntenle a la Spoya la tabla de multiplicar“, señaló.

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya y lee los mensajes que inundaron sus redes: “Es una funada tremenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly asegura que la publicación recibió cientos de críticas

Luego de revisar varios comentarios, Magaly Medina sostuvo que el video compartido por Laura Spoya generó una reacción prácticamente unánime entre los usuarios.

"Hay trescientas así, pero todos en el mismo sentido. No hay una que le diga algo bueno, un aplausito, un fueguito, un corazón. No, no. Es una funada tremenda“, manifestó.

La conductora insistió en que la respuesta de los usuarios fue espontánea y rechazó las acusaciones de quienes sostienen que ella incentiva este tipo de reacciones en redes sociales.

PUBLICIDAD

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya y lee los mensajes que inundaron sus redes: “Es una funada tremenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

Niega enviar seguidores para atacar a figuras públicas

Finalmente, Magaly Medina aprovechó el momento para responder a quienes aseguran que sus seguidores organizan campañas contra personajes de la farándula después de sus programas.

La periodista negó tajantemente esa versión. "Después dicen: ‘Ay, claro, Magali manda a sus teams a atacarnos’. Yo no mando a nadie, porque no todos necesariamente son de mi team. No creo que yo tenga un team tan grande, tan poderoso“, expresó. Además, rechazó que utilice cuentas falsas para influir en las conversaciones digitales.

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya y lee los mensajes que inundaron sus redes: “Es una funada tremenda”. Captura: Magaly TV La Firme.

"No, tampoco son bots. Yo no compro bots para ir a atacar a la gente. Es la gente que me ha defendido por años y años“, aseguró.

PUBLICIDAD

Antes de cerrar el segmento, la conductora comentó que todavía quedaban muchos mensajes por revisar, aunque el tiempo del programa no le permitió continuar.

"Había más, pero ya no hay tiempo. Yo me estaba divirtiendo hoy día mirando y le decía: ‘Mira lo que le pusieron, mira qué gracioso’. Bueno, en fin, ya nos hemos reído un buen rato. Yo quería que ustedes también se rían“, concluyó.

Magaly Medina arremete contra Laura Spoya y lee los mensajes que inundaron sus redes: “Es una funada tremenda”. Captura: Magaly TV La Firme.