Perú

Revelan que renuncia del ministro Freddy Solano se debió, en realidad, a una denuncia de acoso y abuso sexual

De acuerdo con el programa Beto a Saber, este caso corresponde a uno de los tres que conoce el Ministerio Público

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Freddy Solano
La renuncia de Freddy Solano al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se debió a una denuncia por acoso y abuso sexual presentada por una exsecretaria que trabajó bajo su dirección en el programa Contigo, según reveló el programa Beto a Saber de Willax

La renuncia del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano, tuvo como causa una denuncia por acoso y abuso sexual presentada por una exsecretaria que trabajó bajo su dirección en el programa Contigo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, según reveló este jueves el programa Beto a Saber de Willax, lo que descarta que su salida estuviera vinculada a una presunta falsificación de documentos.

La víctima, cuya identidad permanece reservada por seguridad, describió episodios de agresión y hostigamiento laboral mientras ocupaba funciones administrativas. “Pido garantías para mi vida y si es que algo me llega a pasar a mí luego de esta declaración, yo lo responsabilizo al señor Freddy Solano”, expresó.

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De acuerdo con la televisora, este caso corresponde a uno de los tres que conoce el Ministerio Público. Los hechos, mencionó la denunciante, iniciaron en abril de 2025, pocos días después de asumir el cargo de secretaria del entonces director del programa Contigo.

Solano le solicitaba ingresar a su oficina para firmar documentos y, en una ocasión, intentó obligarla a sentarse sobre sus piernas. “En la primera semana, lo que él me dijo fue porque yo tenía que firmar directamente, entrar a su oficina, porque él tenía el token y tenía que ayudarlo a derivar y a firmar los documentos. Yo entro a su oficina y, y él me dice que firme encima de sus piernas”, relató.

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Freddy Solano
La denunciante relató episodios de agresión y hostigamiento laboral desde abril de 2025, cuando asumió el cargo de secretaria, e incluyó detalles de insinuaciones y propuestas indebidas por parte de Solano

La víctima señaló que, tras rechazar estos avances, el trato del funcionario se tornó hostil y las insinuaciones se reiteraron. “Después de esto, fue a los días, prácticamente, cuando ya sale mi orden. Él me pregunta si es que ya había salido mi orden de servicio y yo le comunico que sí, que ya había salido mi orden de servicio. Y me dice: ‘¿Y por cuánto ha salido?’ ‘Por cuatro mil’. ‘Ah, pero tú ya sabes qué hacer si es que quieres cuatro mil quinientos’“, contó.

“No solo era acoso sexual, sino se volvió hostigamiento laboral. Me trataba mal. Yo hasta dejé de ir formalmente al trabajo. Comencé a usar jeans, chompas, porque pensaba que de repente le llamaba la atención para que él se comportara de esa manera conmigo”, añadió.

La denunciante afirmó que el último incidente tuvo lugar en octubre del año pasado, aunque no formalizó la denuncia por “temor y vergüenza”. Tras rechazar nuevamente las exigencias del funcionario, una asesora le solicitó abandonar el puesto. A pesar de ello, empleados del programa enviaron correos anónimos a Leslie Shica, quien entonces encabezaba el ministerio, para alertar sobre lo sucedido.

De acuerdo con el programa Beto a Saber, este caso corresponde a uno de los tres que conoce el Ministerio Público

“Todos se enteraron, porque en realidad yo grité en el programa. Entonces, parece que las mismas personas filtraron correos electrónicos a la ministra de ese momento y dentro de esos correos electrónicos pusieron mi nombre”, relató, al precisar que fue citada a declarar después de que su nombre apareciera en dichos mensajes.

El programa también reveló que intentaron reunirse con la denunciante y le ofrecieron conseguirle un empleo a cambio de que no hiciera pública su denuncia. “Me sentí totalmente vulnerable, me sentí completamente mal. Me he sentido sola hasta el día de hoy, prácticamente. Y es por eso que el día de hoy estoy alzando mi voz, porque tengo verdaderamente miedo”, declaró.

La denunciante fue citada el último 10 de junio para una diligencia en la cámara Gesell, en la que participó la abogada de Solano. El equipo periodístico intentó obtener la versión del ministro, tanto por llamada telefónica a las 8:50 de la mañana como por mensajes de WhatsApp, pero no obtuvo respuesta.

Minutos después de estos intentos de contacto, el funcionario publicó en sus redes sociales su carta de dimisión, sin detallar los motivos de su decisión.

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Freddy Solanoperu-politicaJosé María Balcázar

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