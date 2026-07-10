A qué hora juega Universitario vs Millonarios: partido amistoso internacional en el Estadio Monumental 2026

A qué hora juega Universitario vs Millonarios: partido amistoso en el Monumental - Crédito: X.

Universitario de Deportes ajustó la agenda de su amistoso internacional frente a Millonarios este sábado 11 de julio y en un horario distinto al que se había informado primero. El encuentro se jugará en el Estadio Monumental de Ate y forma parte de la preparación del equipo para llegar con rodaje al inicio del Torneo Clausura 2026.

El club crema no precisó los motivos de la modificación, aunque el cambio evitó que el amistoso coincidiera con el cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, programado para el mismo sábado por la noche.

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Además del ajuste de hora, el compromiso tendrá condimentos por el retorno al Monumental de dos nombres vinculados a la historia reciente de Universitario: Fabián Bustos, hoy entrenador de Millonarios, y el volante chileno Rodrigo Ureña, que enfrentará por primera vez a su exequipo desde su salida.

A qué hora juega Universitario vs Millonarios en amistoso 2026

La "U" modificó el horario de su amistoso internacional frente a Millonarios. El compromiso se disputará el sábado 11 de julio desde las 15:30 en el Estadio Monumental de Ate. (Universitario de Deportes)

El amistoso entre Universitario y Millonarios quedó programado para el sábado 11 de julio a las 3:30 p. m. (hora de Perú) en el Estadio Monumental de Ate. En la planificación inicial, el choque estaba previsto para disputarse a las 8:00 p. m., pero la institución merengue anunció que el inicio se adelantó y que el duelo se jugará en horario de tarde.

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En el exterior, la hora de arranque también fue detallada para distintos países. El encuentro comenzará a las 14:30 en México; a las 15:30 en Ecuador y Colombia; a las 16:30 en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 17:30 en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Universitario difundió el nuevo horario a través de sus plataformas oficiales con un mensaje dirigido a su hinchada. “Nuestro reencuentro en casa. El Duelo Monumental ante Millonarios tiene nuevo horario. ¡Todos a alentar al más campeón este sábado!”, publicó el club.

Para quienes no asistan al estadio, el partido contará con transmisión oficial mediante el canal de YouTube Universitario TV. La señal estará disponible solo para suscriptores, por lo que se requerirá una membresía activa para acceder a la emisión en vivo.

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Precio de los boletos y tribunas disponibles para el duelo en el Monumental

Universitario mantiene la venta de entradas para el duelo ante Millonarios. Los aficionados pueden adquirir boletos para todas las tribunas del Monumental con precios desde S/20. (Universitario de Deportes)

Las entradas ya están a la venta y, según la información difundida, aún se encuentran boletos disponibles para todas las tribunas del Estadio Monumental. La comercialización se habilitó el 20 de junio y la compra se realiza por el portal de Ticketmaster.

La escala de precios parte desde S/20 en las zonas populares y se eleva en las tribunas laterales y centrales. Los valores informados para este amistoso son: S/20 en Norte y en Familiar Sur; S/40 en Oriente; S/50 en Occidente Lateral; S/60 en Occidente Central; y S/350 para la Butaca Negra.

El cambio de horario implica una reprogramación para los aficionados que ya habían adquirido sus localidades bajo la idea de un partido nocturno, un formato frecuente para eventos de alta convocatoria en el Monumental. Con la actualización, el ingreso y la asistencia se adaptarán al inicio de las 15:30 del mismo día.

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La organización del encuentro lo plantea como una jornada de preparación para el reinicio de las competencias oficiales. En ese marco, el equipo dirigido por Héctor Cúper tendrá un examen exigente ante un rival internacional, con público en las tribunas y en un escenario que suele ser determinante para la localía crema.

El regreso al Monumental de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos en un amistoso especial

Universitario vivirá una jornada especial con el retorno de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos al Monumental. El amistoso también servirá para mostrar a Gianluca Lapadula como nuevo refuerzo. (Millonarios FC)

El amistoso tendrá un atractivo adicional por el reencuentro del estadio con Fabián Bustos y Rodrigo Ureña, dos figuras que estuvieron ligadas a Universitario en una etapa reciente. Bustos volverá al Monumental ahora como director técnico de Millonarios, tras su paso por el conjunto crema. Ureña, en tanto, jugará por primera vez ante Universitario desde su salida, en un duelo que lo pondrá frente a sus excompañeros.

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El partido también se enmarca en un periodo de ajustes para Universitario antes del Torneo Clausura 2026. El equipo atravesó un semestre difícil, con la eliminación en la Copa Libertadores y sin el Torneo Apertura, situación que derivó en la salida del técnico Javier Rabanal y la llegada de Héctor Cúper.

Tras el arribo del entrenador argentino, el plantel no pudo cambiar el rumbo de la campaña y terminó cuarto, a once puntos del líder, Alianza Lima, que se quedó con la primera fase del campeonato. En ese contexto, Cúper dio vacaciones al grupo y luego retomó las prácticas en Lurín con la idea de realizar una mini pretemporada.

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En ese periodo se incorporaron Adrián Quiroz, Jordan Guivin y Gianluca Lapadula, señalado como el fichaje más destacado para el segundo semestre. La jornada del amistoso también servirá para la presentación oficial del delantero ítalo-peruano ante la hinchada, con la posibilidad de que sume sus primeros minutos con la camiseta crema bajo la dirección técnica de Cúper.

En la preparación reciente, Universitario disputó un amistoso a puertas cerradas frente a Atlético Grau y ganó por la mínima con gol de Guivin. Estaba previsto un duelo ante Sport Boys, pero se canceló, por lo que el enfrentamiento contra Millonarios aparece como una oportunidad central para medir funcionamiento y ajustar aspectos antes del estreno oficial ante ADT, programado para el sábado 18 de julio a las 13:15 en el estadio Unión de Tarma.

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