Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 10 de julio, fixture, resultados y los detalles de la jornada minuto a minuto

Los cuartos de final del Mundial 2026 entran en su segundo día de competencia luego de la victoria de Francia frente a Marruecos por 2-0. El elenco galo superó sin problemas a los africanos y se metió entre los mejores cuatro del certamen. Ahora, aguarda por el ganador del cruce entre España y Bélgica, que será el plato fuerte de la jornada.
La Roja se medirá con Los Diablos Rojos en un vibrante duelo en Los Ángeles. Los equipos saldrán a la cancha sabiendo que Francia espera en el encuentro del próximo martes. La tenencia de pelota y la sólida estructura defensiva son las fortalezas que esperanzan a los españoles.
En conferencia de prensa, Luis de la Fuente confesó su admiración por Lionel Scaloni y especialmente por Gustavo Alfaro respecto al liderazgo dentro del plantel: ”Comparto mucho todos sus planteamientos. En lo futbolístico soy un admirador de él y en lo personal le conozco y sé que es una gran persona y celebro que sea así“.
Por su parte, la selección argentina tendrá este viernes su última práctica en Kansas previa al partido con Suiza. Lionel Scaloni ultima detalles en la formación inicial aunque, en principio, no habría una necesidad de hacer cambios. Tras el entrenamiento, dará la tradicional conferencia de prensa pre-partido.
Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.
En pocas líneas:
La selección de Suiza atraviesa una realidad agridulce porque los helvéticos pasaron a cuartos de final después de 72 años en un Mundial, pero su principal figura y goleador se perdió la victoria por penales ante Colombia por una molestia en la rodilla izquierda y no está confirmado que pueda estar para el duelo de este sábado ante Argentina en Kansas City.
Francia, el primer clasificado a semifinales
El elenco de Didier Deschamps venció 2-0 a Marruecos en el primer duelo de los cuartos de final disputado en el Boston Stadium y, por tercer mundial consecutivo, se metió entre los cuatro mejores del certamen.
Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé fueron los autores de los tantos que le dieron la clasificación a Les Bleus. Kiki, que había fallado un penal en el primer tiempo, llegó a los 8 gritos en la presente edición y alcanzó a Lionel Messi en la tabla de los máximos goleadores.
Ahora, espera por el ganador de España y Bélgica, que se definirá este martes en el SoFi Stadium en Los Ángeles.
(Desde Estados Unidos) “No puedo ni levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Me tengo que ir, disculpame”. Quebrado, casi sin poder hablar, acalorado, Lionel Scaloni se fue sin perder el tiempo rumbo al vestuario después de una gesta más de los jugadores de la selección argentina. De sus jugadores. De un plantel que, parece, nunca da nada por perdido. Y el mejor ejemplo de eso fue la épica remontada en 13 minutos para pasar de estar 0-2 a ganarle 3-2 a Egipto para seguir en el Mundial.
Los partidos del día: 10 de julio
Kylian Mbappé reveló el diálogo que tuvo con el árbitro argentino Facundo Tello antes del penal que Bono le atajó. El cuadro europeo venció 2-0 a Marruecos y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026.
Con el cierre de los octavos de final el martes pasado, el torneo tuvo su primera pausa desde el inicio del certamen ayer. Y ahora la acción grande volvió con todo: Francia se clasificó a las semifinales luego de vencer a Marruecos en Boston.
El pase a semifinales de la Copa del Mundo 2026 está en juego este viernes para España, que se enfrentará a Bélgica en un duelo con sabor a revancha y expectativas renovadas. El encuentro, programado para las 21:00 horas en nuestro país, evoca por un lado la eliminación de España en el Mundial de 1986 en penaltis o la recordada victoria de 1990 y representa una nueva oportunidad para que la ‘Roja’ siga escribiendo su historia en el torneo.