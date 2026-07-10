Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 10 de julio, fixture, resultados y los detalles de la jornada minuto a minuto

Los hinchas franceses celebran la victoria ante Marruecos en las calles de París (REUTERS/Abdul Saboor)

Los cuartos de final del Mundial 2026 entran en su segundo día de competencia luego de la victoria de Francia frente a Marruecos por 2-0. El elenco galo superó sin problemas a los africanos y se metió entre los mejores cuatro del certamen. Ahora, aguarda por el ganador del cruce entre España y Bélgica, que será el plato fuerte de la jornada.

La Roja se medirá con Los Diablos Rojos en un vibrante duelo en Los Ángeles. Los equipos saldrán a la cancha sabiendo que Francia espera en el encuentro del próximo martes. La tenencia de pelota y la sólida estructura defensiva son las fortalezas que esperanzan a los españoles.

En conferencia de prensa, Luis de la Fuente confesó su admiración por Lionel Scaloni y especialmente por Gustavo Alfaro respecto al liderazgo dentro del plantel: ”Comparto mucho todos sus planteamientos. En lo futbolístico soy un admirador de él y en lo personal le conozco y sé que es una gran persona y celebro que sea así“.

Por su parte, la selección argentina tendrá este viernes su última práctica en Kansas previa al partido con Suiza. Lionel Scaloni ultima detalles en la formación inicial aunque, en principio, no habría una necesidad de hacer cambios. Tras el entrenamiento, dará la tradicional conferencia de prensa pre-partido.

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