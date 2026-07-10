Magaly Medina desmiente a Mario Hart por caso Korina Rivadeneira y los manda a revisar fechas: “Yo no tenía programa al aire”

Magaly Medina responde enérgicamente a Mario Hart, quien la acusó de difamarlo en 2017 por su matrimonio con Korina Rivadeneira. La conductora le aclara las fechas y le recuerda que en ese entonces ella no tenía un programa de espectáculos al aire. ATV/ Magaly TV La Firme.

La controversia entre Magaly Medina, Mario Hart y Korina Rivadeneira volvió a encenderse este 9 de julio durante la emisión de ‘Magaly TV, La Firme’. La conductora de ATV respondió con firmeza a las recientes declaraciones que el piloto de autos realizó en un pódcast conducido por María Pía Copello, donde aseguró que, durante la crisis migratoria que enfrentó la modelo venezolana en 2017, existió mucha desinformación, incluso desde el programa de la periodista.

Lejos de dejar pasar los comentarios, Magaly Medina decidió aclarar los hechos y sostuvo que el exintegrante de realities está equivocado al atribuirle una cobertura que, según explicó, nunca realizó porque en aquella época no conducía un programa de espectáculos. Para la periodista, responsabilizarla de ese episodio demuestra una falta de memoria y una intención de acomodar los hechos a conveniencia.

PUBLICIDAD

Magaly Medina arremete contra Mario Hart por culparla de la polémica con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Magaly asegura que durante años ha soportado todo tipo de versiones sobre su persona</b>

Antes de referirse directamente a Mario Hart, la conductora habló sobre las constantes historias y versiones que, según ella, se construyen alrededor de su figura pública.

Afirmó que durante casi tres décadas ha aprendido a convivir con críticas, rumores y comentarios de toda clase, por lo que no considera necesario responder a cada afirmación que circula sobre ella.

Sin embargo, explicó que en esta ocasión decidió pronunciarse porque considera que las declaraciones del exchico reality contienen errores fácilmente comprobables.

Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.

“Me parece un poco infantil. Si quieres echarle la culpa a alguien o quieres mencionarme porque ahora está de moda echarme la culpa de todo lo que sucede, por lo menos chequea fechas”, expresó.

PUBLICIDAD

Para Magaly Medina, antes de responsabilizar a una persona por un hecho público es indispensable revisar el contexto y verificar cuándo ocurrieron realmente los acontecimientos.

Tras muerte de Manolo Rojas, Mario Hart se desmarca de Korina Rivadeneira y emociona con su despedida. Captura: @manolorojasperu.

<b>Mario Hart aseguró que hubo desinformación durante el caso Korina</b>

La respuesta de la periodista se produjo luego de que Mario Hart, durante su participación en un pódcast de María Pía Copello, recordara el complicado momento que vivió junto a Korina Rivadeneira cuando la venezolana enfrentaba un proceso migratorio en el Perú.

En esa conversación, el piloto señaló que muchas veces observaba programas de televisión donde, según él, la información difundida no era correcta y puso como ejemplo lo ocurrido con su matrimonio.

PUBLICIDAD

Además, sostuvo que en aquella época se difundió la versión de que ambos se habían casado únicamente para evitar la salida de Korina del país, una afirmación que negó al asegurar que el matrimonio nunca fue utilizado como argumento legal para revertir la situación migratoria de la modelo.

Magaly Medina arremete contra Mario Hart por culparla de la polémica con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Magaly responde con una línea de tiempo</b>

Tras escuchar esas declaraciones, Magaly Medina respondió reconstruyendo cronológicamente su carrera televisiva para demostrar, según dijo, que no podía haber cubierto ese caso desde un programa de espectáculos.

La conductora recordó que antes de 2017 había concluido un programa de entrevistas y posteriormente permaneció alejada de la televisión mientras preparaba nuevos proyectos.

Magaly Medina, Mario Hart y Korina Rivadeneira aparecen en un programa de televisión que aborda su polémica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explicó que cuando ocurrió toda la polémica por el matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneira, ella se encontraba conduciendo un noticiero y, más adelante, el espacio ‘La Purita Verdad’, formatos donde no realizaba comentarios sobre farándula. “¿En qué parte de tu biografía matrimonial entra Magaly?”, cuestionó.

PUBLICIDAD

También afirmó que durante ese periodo otros programas de espectáculos cubrían ampliamente el caso, mientras ella permanecía completamente al margen. “Yo estaba haciendo noticias, pero no del espectáculo”, remarcó.

Magaly Medina arremete contra Mario Hart por culparla de la polémica con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>“No me tires encima lo que no dije”</b>

La periodista insistió en que no acepta que se le atribuyan declaraciones o coberturas que nunca realizó. Por ello, pidió a Mario Hart revisar los archivos antes de responsabilizarla públicamente.

“Yo asumo lo que digo, pero no me tires encima lo que no dije”, afirmó. Según explicó, muchos personajes de la farándula reconstruyen su historia personal colocando a Magaly Medina como protagonista de episodios donde ella, asegura, jamás intervino.

PUBLICIDAD

Incluso ironizó señalando que pareciera que todo lo ocurrido en la televisión peruana termina siendo atribuido a su programa.

Magaly Medina arremete contra Mario Hart por culparla de la polémica con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Magaly cuestiona las declaraciones de Korina Rivadeneira</b>

La conductora también respondió a recientes declaraciones de Korina Rivadeneira, quien recordó en otro pódcast el complicado momento que vivió cuando enfrentaba la posibilidad de abandonar el país.

La modelo contó que se sentía agobiada por la situación, que incluso decidió dirigirse al aeropuerto con la intención de abandonar el Perú y que, durante ese trayecto, Mario Hart le pidió matrimonio como una forma de permanecer juntos.

Según el relato de Korina, ambos decidieron casarse porque ello podía contribuir a solucionar el problema migratorio que atravesaba en ese momento.

Sin embargo, Magaly Medina sostuvo que esas declaraciones contradicen la versión ofrecida recientemente por Mario Hart, quien aseguró que el matrimonio nunca fue utilizado para resolver el proceso migratorio.

PUBLICIDAD

Magaly Medina arremete contra Mario Hart por culparla de la polémica con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Encuentra contradicciones entre ambos relatos</b>

Para la periodista, existe una diferencia evidente entre ambas versiones. Mientras Mario Hart sostiene que el matrimonio no tuvo relación con la situación migratoria, Korina Rivadeneira relató anteriormente que la propuesta ocurrió precisamente cuando ella estaba decidida a abandonar el país debido a sus problemas documentarios.

Por ello, Magaly Medina afirmó que las declaraciones de la pareja no coinciden entre sí. Incluso recordó que en una entrevista concedida en 2024 la modelo relató una versión distinta a la difundida actualmente. Según la conductora, eso demuestra que quienes hoy la responsabilizan de la polémica terminan contradiciéndose con sus propios testimonios.

Magaly Medina arremete contra Mario Hart por culparla de la polémica con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Niega haber llamado ‘estafadora’ a Korina</b>

Otro de los puntos abordados por la periodista fue la afirmación realizada por Korina Rivadeneira, quien recordó que durante esa etapa sintió que era atacada desde la televisión nacional y aseguró que Magaly Medina la calificaba con términos muy duros.

PUBLICIDAD

La conductora rechazó tajantemente esa versión. Explicó que revisó mentalmente la cronología de sus programas y reiteró que en aquellos años no conducía Magaly TV, por lo que considera imposible haber emitido ese tipo de calificativos dentro de un espacio que ni siquiera estaba al aire.

“¿Cuándo? ¿En qué momento?”, preguntó reiteradamente. Asimismo, recordó que durante ese periodo entrevistaba ministros, abordaba conflictos sociales y desarrollaba contenidos informativos completamente alejados de la farándula.

Magaly Medina arremete contra Mario Hart por culparla de la polémica con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>También lanza críticas contra Mario Hart como panelista</b>

La respuesta no quedó únicamente en el tema del matrimonio. Magaly Medina también aprovechó para cuestionar el desempeño de Mario Hart como comentarista de televisión.

La periodista afirmó que nunca le ha parecido una figura con suficiente presencia frente a cámaras y sostuvo que esa percepción la ha expresado desde hace varios años.

PUBLICIDAD

A su juicio, el exchico reality no logra conectar con el público en un formato de opinión, razón por la que considera equivocadas algunas de sus recientes intervenciones.

Magaly Medina arremete contra Mario Hart por culparla de la polémica con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Recuerda cómo inició la carrera televisiva de Mario Hart</b>

En otro momento del programa, la conductora recordó que el piloto comenzó a ganar notoriedad precisamente a través de contenidos emitidos en su desaparecido espacio de espectáculos. Mencionó el recordado segmento “Magaly Racing Team”, donde participaron personajes conocidos aprendiendo técnicas de automovilismo.

Asimismo, evocó el ampay que protagonizó Hart con la entonces actriz Nataniel Sánchez, episodio que terminó convirtiéndolo en uno de los personajes habituales de la farándula peruana.

Para Magaly Medina, ese fue el verdadero inicio de la exposición mediática del piloto, por lo que consideró llamativo que ahora intente responsabilizarla de hechos que, según insiste, jamás ocurrieron.

Magaly Medina arremete contra Mario Hart por culparla de la polémica con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Magaly pide revisar los hechos antes de responsabilizarla</b>

Antes de cambiar de tema, la periodista reiteró que no tiene inconvenientes en asumir las opiniones que expresa diariamente en televisión, pero insistió en que no permitirá que se le atribuyan declaraciones inexistentes.

Señaló que la memoria y los archivos televisivos permiten reconstruir con claridad la cronología de los hechos, por lo que invitó a Mario Hart y Korina Rivadeneira a revisar las fechas antes de mencionarla en futuras entrevistas.

Con ello, Magaly Medina cerró uno de los segmentos más comentados de la noche, reafirmando que su trayectoria de casi tres décadas en la televisión la ha acostumbrado a convivir con las críticas, pero no con que se le responsabilice por hechos que, según sostiene, ocurrieron cuando ella ni siquiera estaba al frente de un programa de espectáculos.

Magaly Medina arremete contra Mario Hart por culparla de la polémica con Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.