Renato Solís vislumbra el final de su recuperación y se acerca a su esperado regreso: “Mucho mejor con la lesión”

El regreso está cada vez más cerca, así lo ha expresado el propio Renato Solís, arquero de Sporting Cristal, que sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla. Crédito: Facebook Sporting Cristal.

Después de varios meses alejado de las canchas, Renato Solís empieza a ver cada vez más cerca el momento de volver a defender el arco de Sporting Cristal. El guardameta ’celeste’ atraviesa la última fase de recuperación de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha que sufrió en enero de este año y ya piensa en el día en que vuelva a entrenar a la par de sus compañeros.

Su último partido oficial se remonta al 19 de noviembre de 2025. Cuando parecía haber dejado atrás una lesión previa y se preparaba para disputar la titularidad, un nuevo contratiempo físico volvió a frenarlo. Sin embargo, esta vez el arquero afrontó el proceso con mayor experiencia y serenidad.

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En declaraciones al canal oficial de Sporting Cristal, Solís explicó que ya se encuentra en la recta final de su rehabilitación y que los avances han sido los esperados gracias al trabajo conjunto con el área médica del club.

“Ahora mucho mejor con la lesión. Estoy en una etapa final, ya cerca del regreso. Vamos poco a poco. Ya estamos quemando etapas con el centro de fisioterapia, que estamos trabajando muy bien con ellos y con paciencia“, comentó el futbolista de 28 años.

Renato Solís apunta a hacerse con un lugar en la consideración de Roberto Mosquera. Crédito: Sporting Cristal.

El portero confesó que el momento más difícil fue recibir nuevamente la noticia de una lesión de larga duración cuando empezaba a recuperar sensaciones dentro del campo.

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“Lo que más me costó fue la noticia de tener que volver a estar en rehabilitación cuando ya había hecho un par de partidos con el equipo. Estaba volviéndome a sentir bien. También fue difícil dejar al equipo cuando ya tenía planificado poder competir el puesto y darlo todo“, recordó.

A la espera del alta deportiva

Actualmente, Solís ya recibió el alta quirúrgica y continúa con la fase de readaptación física. El siguiente paso será obtener el alta médica y, posteriormente, la deportiva, requisito indispensable para volver a disputar encuentros oficiales.

Durante todo este proceso, el arquero destacó el respaldo que recibió tanto de su entorno familiar como del club, factores que considera fundamentales para mantener la motivación durante los meses de recuperación.

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Renato Solís, baja indeterminada. - Crédito: Sporting Cristal

“Mis hijos, mi esposa y mi familia fueron un pilar fundamental. También mis amigos aquí en el club y todo el trabajo de rehabilitación. Estaba muy predispuesto a volver lo antes posible“, señaló.

El guardameta también reconoció que siente una gran ansiedad por regresar a las canchas después de tantos meses de trabajo silencioso.

“Estoy en una etapa final donde ya tengo el alta quirúrgica. Me falta la alta médica y luego la deportiva para poder jugar. Quiero mostrar todo lo que he estado trabajando durante este tiempo. Sé que ha sido un trabajo invisible, pero también quiero demostrárselo a los hinchas“, expresó.

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Cuando complete ese último tramo de la recuperación, Solís volverá a integrarse al plantel dirigido por Roberto Mosquera, donde buscará recuperar protagonismo y pelear el puesto con Diego Enríquez, quien se consolidó como una de las principales alternativas bajo los tres palos durante su ausencia.

Diego Enríquez es el reemplazante del lesionado Renato Solís en Sporting Cristal.

El objetivo es el título nacional

Más allá del desafío personal que representa volver a competir, Solís también tiene claro el objetivo colectivo. Sporting Cristal afronta un segundo semestre determinante luego de un inicio de temporada por debajo de las expectativas, en el que quedó relegado en la Liga 1 y buscará recuperar terreno tanto en el campeonato local como en el plano internacional.

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Los rimenses también deberán afrontar el repechaje de la Copa Sudamericana frente al RB Bragantino de Brasil, una serie que marcará buena parte de sus aspiraciones en el torneo continental.

Consciente de ese panorama, el arquero aseguró que su única meta es contribuir para que el equipo vuelva a pelear por los primeros lugares y cierre el año con un título.

El técnico contó las razones que lo motivaron volver a La Florida después de cuatro años. (L1 Max)

“Lo que quiero es campeonar, sí o sí. Siento mucha impotencia por no poder ayudar dentro de la cancha. Pero una vez que vuelva, voy a dar el cien por ciento para levantar la copa a fin de año“, concluyó.

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