Dónde ver España vs Bélgica HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026

España y Bélgica se enfrentan en cuartos de final del Mundial 2026. Crédito: Agencias

Los cuartos de final del Mundial 2026 regalarán un duelo de alto voltaje entre España y Bélgica hoy, viernes 10 de julio, dos selecciones que llegan en gran momento y que buscarán dar un paso más hacia el título. El encuentro se disputará este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde estará en juego un boleto a las semifinales.

La ‘roja’, dirigida por Luis de la Fuente, llega como una de las grandes favoritas al título gracias al sólido rendimiento que ha mostrado desde el inicio del torneo. Enfrente estará un combinado belga que ha recuperado protagonismo en el escenario internacional y buscará dar el golpe para instalarse entre las cuatro mejores escuadras del mundo.

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Dónde ver España vs Bélgica por cuartos del Mundial 2026

En Perú, el encuentro entre España y Bélgica será transmitido EN VIVO por América TV en señal abierta y mediante su plataforma de streaming tvGO. Además, quienes cuenten con televisión por suscripción podrán seguir el partido a través de DSports, mientras que la alternativa online estará disponible en DGO, el servicio de streaming de DirecTV.

En territorio español, el compromiso podrá verse por La 1, Teledeporte, RTVE Play y DAZN. En otros países, la transmisión estará a cargo de las cadenas con los derechos oficiales del Mundial 2026, entre ellas Paramount+, FOX Sports y Telemundo Deportes, según la región.

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America TV y tvGO transmitirá el España vs Bélgica de manera gratuita en territorio peruano. Crédito: AD

Horario de España vs Bélgica por cuartos del Mundial 2026

El esperado duelo entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputará este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El pitazo inicial está programado para las 14:00 horas de Perú, mientras que en territorio español comenzará a las 21:00 horas. Si te encuentras en otro país, estos son los horarios para seguir el encuentro EN VIVO:

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas

Bolivia y Venezuela: 15:00 horas

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 16:00 horas

México: 13:00 horas

España: 21:00 horas

Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1

España quiere volver a unas semifinales

España ha sido uno de los equipos más consistentes del campeonato. La ‘Roja’ terminó la fase de grupos como líder de su zona y confirmó su candidatura al título al golear 3-0 a Austria en dieciseisavos y eliminar a Portugal en los octavos de final con un trabajado triunfo por 1-0.

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El equipo de Luis de la Fuente ha destacado por su equilibrio entre defensa y ataque, además del gran nivel mostrado por jugadores como Pedri, Gavi, Nico Williams, Lamine Yamal y Mikel Merino, quienes han sido determinantes durante la competición. Ahora buscará dar un paso más hacia la conquista de su segundo Mundial, luego del histórico título conseguido en Sudáfrica 2010.

Bélgica busca repetir la historia

Bélgica, por su parte, llega en un gran momento anímico y futbolístico. El conjunto europeo protagonizó una épica remontada frente a Senegal en los dieciseisavos de final y luego ratificó su candidatura al golear 4-1 a Estados Unidos en los octavos. Con un equipo sólido y una ofensiva liderada por Romelu Lukaku y Charles De Ketelaere, los ‘Diablos Rojos’ buscarán dar otro paso hacia el título.

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Los belgas también cuentan con un antecedente que alimenta su ilusión. En el Mundial de México 1986, eliminaron precisamente a España en los cuartos de final tras imponerse en una dramática definición por penales, un episodio que quedó marcado en la historia de ambas selecciones y que la ‘Roja’ intentará dejar atrás cuatro décadas después.

Mundial 2026 - Estados Unidos 1 - Bélgica 4 - ES

Un boleto a semifinales en juego

Más allá del prestigio de avanzar de ronda, el encuentro definirá al rival de Francia en las semifinales del Mundial 2026. El vigente subcampeón del mundo aseguró su clasificación tras imponerse a Marruecos y espera al vencedor de este atractivo cruce.

Con dos selecciones que llegan en un gran momento y cuentan con planteles repletos de figuras, el choque entre España y Bélgica promete ser uno de los más emocionantes de los cuartos de final. Solo uno seguirá en carrera por levantar la Copa del Mundo.

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