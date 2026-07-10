Magaly Medina desafía a Jefferson Farfán con “Alimaña” tras sus nuevas declaraciones: “Alimaña, te tocó perder, no vas a poder”

La conductora inició la edición del 9 de julio de ‘Magaly TV, La Firme’ bailando y cantando el popular tema del Grupo 5, en medio del enfrentamiento legal que mantiene con Jefferson Farfán. ATV/ Magaly TV: La Firme.

La polémica entre Magaly Medina y Jefferson Farfán sigue escalando. Horas después de que el exfutbolista utilizara sus historias de Instagram para responder a la conductora, asegurando que no guardará silencio y compartiendo una lista de personajes de la farándula para respaldar su posición, la periodista reapareció en la edición de este 9 de julio de ‘Magaly TV, La Firme’ mostrando tranquilidad y buen ánimo desde el inicio del programa.

Lejos de evidenciar preocupación por la controversia, Magaly Medina ingresó al set bailando y cantando “Alimaña”, el conocido tema del Grupo 5 que en los últimos días ha cobrado protagonismo en medio de su enfrentamiento público con Jefferson Farfán.

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Magaly Medina se muestra firme tras polémica con Jefferson Farfán: reaparece cantando ‘Alimaña’. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista apareció sonriente, animando a su equipo y siguiendo el ritmo de la canción, en una escena que rápidamente llamó la atención de los televidentes.

Su ingreso fue interpretado por muchos como una respuesta indirecta a las recientes declaraciones del exfutbolista. En lugar de referirse de inmediato a la controversia, la conductora optó por comenzar su programa con el mismo entusiasmo que ha mostrado en emisiones anteriores, dejando claro que mantiene la tranquilidad pese al proceso legal anunciado en su contra.

Magaly Medina se muestra firme tras polémica con Jefferson Farfán: reaparece cantando ‘Alimaña’. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina se muestra confiada en medio de la controversia

La actitud de la periodista no pasó desapercibida, sobre todo porque ocurre apenas un día después de que Jefferson Farfán cuestionara públicamente el trabajo realizado por el programa y anunciara que acudirá a las instancias correspondientes.

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Magaly Medina se muestra firme tras polémica con Jefferson Farfán: reaparece cantando ‘Alimaña’. Captura: Magaly TV La Firme.

En emisiones previas, Magaly aseguró que no teme afrontar el proceso y sostuvo que cuenta con todas las pruebas necesarias para respaldar la información difundida en su espacio televisivo. Incluso señaló que tiene la conciencia tranquila y que será ante la justicia donde demostrará que actuó conforme a su labor periodística.

Por ello, su ingreso cantando ‘Alimaña’ fue visto como una señal de que continúa firme en su posición y que no piensa modificar su actitud frente a la polémica.

Magaly Medina se muestra firme tras polémica con Jefferson Farfán: reaparece cantando ‘Alimaña’. Captura: Magaly TV La Firme.

Aprovechó para bromear con su equipo en pleno programa

Tras el número musical, Magaly Medina saludó a los televidentes y continuó con el tono relajado que marcó el inicio de la emisión. Incluso intercambió bromas con integrantes de su producción.

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Cuando uno de ellos comentó que era "jueves chico“, la conductora no dejó pasar el momento y respondió entre risas: ”Es jueves, ¿no?... Viernes chico, mamita, viernes chico. Ya te voy a mandar también a ti allá para que aprendas“.

Magaly Medina se muestra firme tras polémica con Jefferson Farfán: reaparece cantando ‘Alimaña’. Captura: Magaly TV La Firme.

"El que tiene plata habla como quiere, ¿verdad?“, comentó desde el estudio. Sin perder el sentido del humor, Magaly Medina respondió inmediatamente:

"El que tiene plata habla como quiere. Ya, cómprate un libro. Un Coquito, cómprate. A ver si lo entiendes“, dijo entre risas, provocando las carcajadas de quienes se encontraban en el set.

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Magaly Medina se muestra firme tras polémica con Jefferson Farfán: reaparece cantando ‘Alimaña’. Captura: Magaly TV La Firme.

Adelantó los temas que presentaría en la edición

Luego del distendido inicio, la periodista presentó algunos de los contenidos que formarían parte del programa de esa noche. Primero se refirió al espectáculo realizado por Mónica Cabrejos, donde participaron varios personajes del espectáculo peruano.

"La Mónica Cabrejos hizo uno de sus shows, de la Doctora Bandida, y las invitó a los mostritos... Fue Deisy Araujo encabezando la procesión, la Negra Petróleo, la Paloma de la Guaracha, la Kim Kardashian de Santa Anita, que ya ahora es Kim Kardashian de La Molina. No saben el despelote que fue. Me he matado de la risa mirando la nota“, comentó.

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Magaly Medina se muestra firme tras polémica con Jefferson Farfán: reaparece cantando ‘Alimaña’. Captura: Magaly TV La Firme.

Posteriormente destacó el momento profesional que atraviesa Massiel Málaga, quien actualmente desarrolla una gira artística en Estados Unidos.

"Massiel Málaga está viviendo uno de sus mejores momentos, que ni el Churrito Hinostroza ha podido opacar. Así pasa cuando uno brilla. Brilla porque ya no hay nada ni nadie que pueda opacar ese brillo. Si quieren algo del brillo que una tiene, pues gánatelo. Massiel está en los Estados Unidos iniciando una gira musical por allá y ahora nos conectamos con ella“, expresó.

Magaly Medina se muestra firme tras polémica con Jefferson Farfán: reaparece cantando ‘Alimaña’. Captura: Magaly TV La Firme.

La disputa entre Magaly Medina y Jefferson Farfán continúa

Durante la última edición de “Magaly TV, La Firme”, Magaly Medina respondió a los cuestionamientos de Jefferson Farfán sobre el cumplimiento de su servicio comunitario. La conductora aseguró que el exfutbolista busca protagonismo con el caso, reveló que ya le ha pagado S/145 mil por concepto de reparación civil y cuestionó que pretenda fiscalizar su condena.

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Magaly Medina se muestra firme tras polémica con Jefferson Farfán: reaparece cantando ‘Alimaña’. Captura: Magaly TV La Firme.

Además, afirmó que el INPE habría expresado su malestar por los constantes requerimientos relacionados con el proceso y sostuvo que el Poder Judicial no aceptó como prueba los videos difundidos por Farfán, por lo que reiteró que cumple con lo dispuesto por la justicia

Magaly Medina se muestra firme tras polémica con Jefferson Farfán: reaparece cantando ‘Alimaña’. Captura: Magaly TV La Firme.