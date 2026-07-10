Qué se celebra el 10 de julio en el Perú: una fecha que condensa la construcción de la república y sus memorias en disputa

¿Qué pasó un día como hoy? El 10 de julio reúne acontecimientos históricos, políticos, culturales y deportivos que marcaron al Perú. En esta fecha nacieron figuras como el jurista Pío Vicente Rosell, el poeta Brando Briones, el arquero José Gonzales, el actor Julián Legaspi, Maju Mantilla y el futbolista Carlos Zambrano.
También comenzó a circular El Americano, primer periódico republicano del país, llegó al Callao la Comisión Científica del Pacífico y se libró la Batalla de Huamachuco.
Además, se fundó Puerto Maldonado durante el auge del caucho. La jornada también recuerda el hallazgo sin vida del estilista Marco Antonio Gallego, caso que conmocionó al país en 2009.
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10 de julio de 1807 - nace Pío Vicente Rosell González y Tamayo, jurista y Benemérito a la Patria del Perú
Pío Vicente Rosell González y Tamayo nació el 10 de julio de 1807 en Arequipa y destacó como una de las figuras más importantes del derecho peruano durante los primeros años de la República.
Desarrolló una amplia trayectoria como jurista, magistrado, catedrático y político, llegando a presidir la Corte Superior de Justicia de La Libertad. También ejerció como diputado y prefecto, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones del país.
En reconocimiento a sus servicios y a su destacada labor pública, el Congreso de la República lo declaró Benemérito a la Patria en grado heroico. Murió en Lima en 1880.
10 de julio de 1821 - comienza a circular El Americano, el primer periódico republicano del Perú en Lima
El 10 de julio de 1821 comenzó a circular en Lima El Americano, considerado el primer periódico republicano del Perú. Editado por Guillermo del Río, apareció pocos días después de la salida de las tropas realistas y tuvo como propósito respaldar la causa independentista y difundir las ideas impulsadas por José de San Martín.
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Aunque solo publicó tres ediciones, se convirtió en un referente del periodismo de la época al acompañar los días previos a la proclamación de la Independencia.
Su contenido reunió proclamas, correspondencia y textos políticos, dejando un importante legado en la historia de la prensa peruana.
10 de julio de 1863 - llega al Callao la Comisión Científica del Pacífico, antesala del conflicto con España
El 10 de julio de 1863 arribó al puerto del Callao la Comisión Científica del Pacífico, expedición enviada por España que oficialmente buscaba realizar estudios científicos sobre la región.
Sin embargo, con el tiempo se conoció que la misión también tenía un trasfondo político y estratégico, al evaluar la situación de las antiguas colonias americanas.
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La llegada de las fragatas Resolución y Triunfo marcó el inicio de un periodo de creciente tensión entre Perú y España. Meses después, el incidente de Talambo desencadenó una crisis que culminó con la ocupación de las islas Chincha y la Guerra Hispano-Sudamericana.
10 de julio de 1883 - Batalla de Huamachuco marcó el último gran combate de la Guerra del Pacífico
El 10 de julio de 1883 se libró la Batalla de Huamachuco, considerada el último gran enfrentamiento de la Guerra del Pacífico.
El Ejército del Centro, dirigido por Andrés Avelino Cáceres, intentó derrotar a las fuerzas chilenas para mantener la resistencia en la sierra. Aunque los peruanos dominaron gran parte del combate, la escasez de municiones permitió el contraataque chileno, que terminó imponiéndose.
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La derrota debilitó de forma decisiva la Campaña de la Breña y allanó el camino hacia la firma del Tratado de Ancón, que puso fin oficialmente al conflicto entre Perú y Chile.
10 de julio de 1902 - Fundación de Puerto Maldonado, ciudad que nació durante el auge del caucho en Madre de Dios
El 10 de julio de 1902 fue fundada oficialmente la ciudad de Puerto Maldonado por Juan S. Villalta, primer comisario y delegado supremo del Gobierno peruano, en la confluencia de los ríos Madre de Dios y Tambopata.
Su creación respondió al auge económico del caucho y a la necesidad de establecer un punto estratégico para el control comercial y territorial de la Amazonía.
La ciudad recibió su nombre en homenaje al explorador Faustino Maldonado. Tras una inundación, el asentamiento original fue trasladado a una zona más alta. En 1912 fue designada capital del departamento de Madre de Dios.
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10 de julio de 1943 - nace Hildebrando “Brando” Briones Dávila, destacado poeta y decimista afroperuano
Hildebrando “Brando” Briones Dávila nació el 10 de julio de 1943 en Zaña, Lambayeque, y es reconocido como uno de los principales representantes de la tradición oral y la cultura afroperuana.
Poeta y decimista, ha escrito más de 500 décimas reunidas en diversos libros, dedicados a preservar la memoria, las costumbres y el folclore del norte del Perú.
Además de su labor literaria, ha promovido el diálogo intercultural y la defensa de los derechos humanos, así como la lucha contra el racismo. Su aporte cultural le ha valido el reconocimiento del Ministerio de Cultura como un referente nacional.
10 de julio de 1954 - nace José “Caíco” Gonzales, histórico arquero de Alianza Lima y la selección peruana
José “Caíco” Gonzales Ganoza nació el 10 de julio de 1954 en Lima y se convirtió en uno de los arqueros más emblemáticos de Alianza Lima y del fútbol peruano.
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Defendió durante catorce temporadas la camiseta blanquiazul, con la que conquistó los títulos nacionales de 1975, 1977 y 1978, además de integrar la selección peruana campeona de la Copa América de 1975 y el plantel que disputó el Mundial de España 1982.
Falleció el 8 de diciembre de 1987 en la tragedia aérea de Alianza Lima, dejando un legado imborrable en el deporte nacional.
10 de julio de 1973 - Nace Julián Legaspi, actor que alcanzó la fama con la miniserie ‘El ángel vengador: Calígula’
Julián Legaspi nació el 10 de julio de 1973 en Montevideo, Uruguay, y desarrolló gran parte de su trayectoria artística en el Perú.
Hijo de padres uruguayos exiliados, se formó en actuación y cine antes de iniciar una carrera que despegó con su papel protagónico en la miniserie ‘El ángel vengador: Calígula’, en 1993.
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Desde entonces participó en numerosas telenovelas, series, películas y obras de teatro, consolidándose como una figura reconocida de la televisión peruana. También intervino en producciones internacionales y continuó vigente en la actuación con proyectos para cine y televisión.
10 de julio de 1984 - Nace Maju Mantilla, Miss Mundo 2004 y una de las figuras más reconocidas de la televisión peruana
El 10 de julio de 1984 nació en Trujillo Maju Mantilla, modelo, presentadora de televisión y reina de belleza peruana. Alcanzó reconocimiento internacional al coronarse Miss Mundo 2004, convirtiéndose en la segunda peruana en obtener ese título.
Antes ganó los certámenes Miss Perú Mundo y Miss La Libertad. Tras su éxito en los concursos de belleza, desarrolló una destacada trayectoria en la televisión como conductora de programas de entretenimiento y espacios matutinos.
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Además, participó en iniciativas sociales y benéficas, consolidándose como una de las personalidades más conocidas del espectáculo peruano.
10 de julio de 1989 - Nace Carlos Zambrano, defensor de la selección peruana
El 10 de julio de 1989 nació en Callao Carlos Zambrano, futbolista peruano que se desempeña como defensor central. Formado en las divisiones menores de Schalke 04, desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol alemán antes de jugar en clubes de Grecia, Suiza, Ucrania, Argentina y Perú.
Con la selección peruana disputó varias ediciones de la Copa América y fue pieza importante en la clasificación al Mundial de Rusia 2018, torneo al que finalmente no fue convocado.
También integró el plantel que obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2019 y destacó por su liderazgo defensivo.
10 de julio de 2009 – encuentran sin vida al estilista Marco Antonio Gallego, figura de la televisión peruana conocida como “Chollywood”
El 10 de julio de 2009 fue hallado muerto Marco Antonio Gallego Gonzáles, maquillador y estilista peruano conocido por trabajar con figuras del espectáculo nacional.
Su muerte conmocionó al país debido a la violencia del crimen y a la amplia cobertura mediática que recibió el caso. Gallego era una personalidad reconocida en el ambiente artístico y televisivo, donde mantenía vínculos con diversos conductores, modelos y artistas.
La investigación policial permitió identificar y condenar a los responsables del homicidio, convirtiendo el caso en uno de los episodios criminales más recordados de la televisión peruana durante la década de 2000.
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