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Héctor Cúper mandó contundente mensaje a jugadores de Universitario tras empate con CD Moquegua: “Si no se adaptan, debo tomar decisiones”

El entrenador argentino habló en conferencia de prensa luego del partido por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

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Héctor Cúper mandó contundente mensaje a jugadores de Universitario tras empate con CD Moquegua.
Héctor Cúper mandó contundente mensaje a jugadores de Universitario tras empate con CD Moquegua.

Universitario de Deportes igualó 0-0 ante CD Moquegua en la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Tras el encuentro, Héctor Cúper ofreció una conferencia de prensa en la que analizó el desarrollo del partido y envió un mensaje claro a sus dirigidos.

Cúper comenzó refiriéndose al trámite del encuentro en Moquegua, que se resolvió con un nuevo empate sin goles, tal como ocurrió a mitad de semana frente a Nacional. Hasta ahora, el técnico argentino no ha logrado sumar una victoria desde su llegada.

Hemos tenido momentos muy buenos y momentos no tan buenos. Intentamos hacer algunas variantes para darle continuidad al juego, pero no siempre las cosas salen bien. El partido se dividió en varias partes: hubo momentos en que el equipo hizo las cosas bien, tuvimos situaciones de gol muy claras y en otros momentos se complicó un poco”, sostuvo.

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El entrenador reconoce la presión adicional que implica dirigir a Universitario, un club que no se conforma con empates. Su meta es lograr una evolución progresiva, considerando que lleva pocos días en Lima y al frente del plantel.

Entiendo que el empate, a un club como Universitario, no le sirve, pero sabemos que está dentro de las posibilidades. Vamos a ir mejorando, intentamos mejorar, pero eso va a llevar un poco de tiempo. No hay una solución mágica que cambie todo de un día para otro. Además, hemos alternado con muchos jugadores, porque el martes tenemos otro partido muy importante y físicamente debemos pensar en todo”, agregó.

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El cuadro 'crema' empató sin goles de visita y se aleja de los primeros lugares del Acumulado - Crédito: L1MAX.

Su mensaje a los jugadores de Universitario

Por otra parte, Héctor Cúper aprovechó la conferencia para enviar un mensaje a sus jugadores tras el partido ante CD Moquegua, luego de ser consultado por las condiciones en las que se disputó el encuentro, considerando el clima y las características del estadio.

“Al clima hay que adaptarse. Un futbolista es un profesional y debe saber que puede haber calor, lluvia o frío; se tiene que adaptar, punto. Si alguien no se adapta, soy yo quien debe tomar decisiones sobre quién integra el equipo. No creo que eso sea algo fundamental”, afirmó.

Cúper precisó que solo comprende la dificultad cuando se juega a más de 3 mil metros de altitud, como ocurre en ciudades como Cusco durante el campeonato peruano.

“Lo único que podría decir es que, si uno va a una altura muy superior a los 3 mil metros, ahí la situación es diferente, porque no todos están acostumbrados a jugar a 3 mil o 4 mil metros, y lo digo por experiencia propia. Espero que todo mejore, espero que con dos o tres días de entrenamiento se ajusten ciertos detalles, pero el clima es el clima y sabemos que tenemos que jugar ante eso, sin ningún tipo de excusa”, concluyó.

Héctor Cúper registra dos empates en lo que va su era en Universitario de Deportes.
Héctor Cúper registra dos empates en lo que va su era en Universitario de Deportes.

¿Sekou Gassama se queda o se va?

Héctor Cúper sorprendió al incluir a Sekou Gassama desde el inicio en el duelo entre Universitario de Deportes y CD Moquegua, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El técnico argentino le otorgó al delantero senegalés la oportunidad que venía esperando.

En un contexto exigente y en condiciones de altura, Gassama dejó buenas sensaciones. El atacante extranjero logró imponerse en varias jugadas de espaldas al arco y se asoció con sus compañeros, manteniendo la posesión durante los 77 minutos que estuvo en cancha.

El senegalés jugó de titular ante CD Moquegua. Créditos: L1 Max / X.

Previo al partido, durante la entrada en calor, el periodista Gustavo Peralta, de L1 Max, analizó la situación de Gassama y su futuro en Universitario de cara al Torneo Clausura. Antes de la llegada de Cúper, se consideraba que el delantero no continuaría en el club.

“No obstante, cabe mencionar que desde hace un tiempo la ‘U’ evalúa opciones y perfiles para el ataque. No sé si una buena actuación de Gassama hoy podría modificar algo, habrá que consultarle, porque su situación puede cambiar con Cúper como entrenador. Creo que la directiva tiene una postura definida, pero Cúper es quien toma las decisiones. Veremos, tras el partido, qué evaluación se realiza al respecto”, sostuvo.

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