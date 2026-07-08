Qué se celebra el 8 de julio en el Perú: la manera en que el país revisa sus hitos de poder, prensa y cultura

La jornada recuerda desde la muerte de Diego de Almagro hasta el surgimiento de un diario republicano, además de nacimientos, despedidas culturales y una conmemoración dedicada a quienes cuidan a los animales (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 8 de julio reúne hechos relevantes para la historia, la cultura y la sociedad peruana. En 1538 murió el conquistador Diego de Almagro; en 1827 comenzó a circular El Telégrafo de Lima, uno de los primeros periódicos republicanos.

En 1881 nació la compositora Rosa Mercedes Ayarza y en 1947 Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana. En 2010 falleció Rafael Matallana, destacado intérprete de la música criolla.

Además, cada 8 de julio se celebra el Día del Médico Veterinario, fecha que reconoce el aporte de estos profesionales a la salud animal, la seguridad alimentaria, la investigación y el bienestar de la población.

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8 de julio de 1538 - Muere Diego de Almagro, conquistador español y protagonista de la conquista del Perú

La muerte de Diego de Almagro marcó el desenlace de la disputa entre los conquistadores españoles por el control del Perú y dejó un episodio decisivo en la historia colonial. (Diego Mesa)

Diego de Almagro murió el 8 de julio de 1538 en el Cusco, tras ser ejecutado luego de la derrota sufrida en la batalla de Las Salinas durante la guerra civil entre los conquistadores españoles.

Socio de Francisco Pizarro en la conquista del Imperio inca, participó en la expedición que incorporó el Perú al dominio español y recibió la gobernación de Nueva Toledo. También encabezó la primera expedición europea hacia el territorio de Chile, aunque sin hallar las riquezas esperadas.

Su enfrentamiento con los hermanos Pizarro por el control del Cusco desencadenó el conflicto que culminó con su captura, ejecución y posterior decapitación en la Plaza de Armas de la ciudad.

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8 de julio de 1827 - Circula el primer número de <i>El Telégrafo</i> de Lima, pionero del periodismo político republicano

El primer número de El Telégrafo de Lima comenzó a circular el 8 de julio de 1827, consolidándose como una publicación clave para el debate político y la información pública. (PUCP)

El 8 de julio de 1827 comenzó a circular en Lima el primer número de El Telégrafo de Lima, periódico vinculado a la Logia liderada por el sacerdote y político Francisco de Luna Pizarro.

La publicación se convirtió en una de las voces más representativas del debate político durante los primeros años de la República. Además de difundir ideas y posiciones sobre la realidad nacional, incorporó información práctica como guías comerciales y marítimas, estadísticas de población y datos aduaneros, ampliando el alcance del periodismo de la época.

En un contexto sin partidos políticos consolidados, los periódicos desempeñaron un papel decisivo como instrumentos de discusión pública e influencia entre las élites del país.

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8 de julio de 1881 - Nace Rosa Mercedes Ayarza, destacada compositora y defensora del folclore peruano

Rosa Mercedes Ayarza se convirtió en una figura esencial de la música peruana gracias a su trabajo como compositora e investigadora del folclore. (Archivo Courret)

Rosa Mercedes Ayarza nació el 8 de julio de 1881 en Lima y se convirtió en una de las figuras más importantes de la música peruana. Compositora, maestra de canto e investigadora del folclore, dedicó gran parte de su vida a preservar y difundir las expresiones musicales tradicionales del país.

Fundó la Escuela Nacional de Arte Lírico y formó a destacados intérpretes peruanos. Además, recopiló y transcribió numerosos cantos populares, entre ellos los célebres pregones limeños, contribuyendo a su conservación.

Su catálogo supera las 300 composiciones e incluye marineras, festejos, tonderos, valses y música religiosa. Falleció en Lima en 1969, dejando un legado fundamental para la identidad musical del Perú.

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8 de julio de 1947 - Nace Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana en el Perú y denunciado por abuso de menores

La efeméride del 8 de julio recuerda el nacimiento de Luis Fernando Figari, creador del Sodalicio de Vida Cristiana y protagonista de uno de los casos más polémicos de la Iglesia en Perú. (EFE)

Luis Fernando Figari nació el 8 de julio de 1947 en Lima. Es conocido por fundar en 1971 el Sodalicio de Vida Cristiana, además de otras organizaciones vinculadas a la Iglesia católica, que alcanzaron presencia en diversos países.

Estudió Humanidades, Derecho y Teología, y durante años desempeñó un papel influyente dentro de esa comunidad religiosa. Sin embargo, su trayectoria quedó marcada por numerosas denuncias de abusos físicos, psicológicos y sexuales presentadas por exintegrantes del Sodalicio.

Tras investigaciones realizadas por el Vaticano, en 2017 se le prohibió mantener contacto con miembros de la organización y, en 2024, fue expulsado definitivamente del Sodalicio.

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8 de julio de 2010 - Fallece Rafael Matallana, emblemática voz de la música criolla peruana

La música criolla peruana perdió a Rafael Matallana, intérprete que dejó un legado artístico construido durante décadas sobre los principales escenarios del país. (Last.fm)

Rafael Matallana falleció el 8 de julio de 2010 en Lima, tras consolidarse como uno de los intérpretes más destacados de la música criolla peruana. Conocido como el “Caballero de la Canción Criolla”, sobresalió por su elegante estilo al interpretar valses y marineras, ganándose el reconocimiento de figuras como Chabuca Granda.

Integró agrupaciones criollas, realizó giras por América y grabó discos que se convirtieron en referentes del género. También colaboró con Nicomedes Santa Cruz y formó parte del trío Los Morochucos. Su legado permanece como una de las voces más representativas de la tradición musical peruana.

8 de julio - Día del Médico Veterinario

El Día del Médico Veterinario se conmemora cada 8 de julio para destacar el aporte de estos especialistas al bienestar animal, la investigación científica y la salud pública del país. (Andina)

El 8 de julio se celebra el Día del Médico Veterinario en el Perú, una fecha instituida en 1980 para reconocer la labor de estos profesionales en la protección de la salud animal, la seguridad alimentaria y la salud pública.

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La conmemoración recuerda la creación del Colegio Médico Veterinario del Perú, establecida mediante la Ley N.º 16200, promulgada el 8 de julio de 1966.

Los veterinarios desempeñan un papel fundamental en la prevención y tratamiento de enfermedades en animales, el control sanitario de alimentos de origen animal, la investigación científica y la elaboración de vacunas, contribuyendo también a la conservación de la fauna y al bienestar de la sociedad.