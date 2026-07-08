Perú Deportes

Se conoció la gravedad de la lesión de Gianella Chanca, figura de Perú vóley sub 19: “Tendrá que ser operada y estará de para 9 meses”

Su entrenador Martín Escudero le mandó emotivo mensaje a la atacante de 17 años, quien salió en camilla en el debut de la Copa Latina 2026

Guardar
Google icon

Malas noticias para la selección peruana sub 19 de vóley. Su figura Gianella Chanca tendrá que ser operada tras sufrir una dura lesión en el inicio de la Copa Latina 2026. La punta nacional abandonó la cancha en camilla durante el partido ante Argentina en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

La información fue confirmada por la periodista deportiva Daniella Fernández en el programa De Una. “La información que tengo es que va a tener que ser operada”, expresó desde La Videna. Luego, precisó el tiempo estimado de recuperación: “Gianella Chanca va a tener una para aproximadamente de nueve meses, de nueve meses. Esto está siendo seguido y cubierto por la Federación Peruana de Vóley, y allí le están haciendo todos los exámenes”, añadió.

PUBLICIDAD

Fernández detalló que la lesión de Chanca fue en la rodilla y la comparó con la de Waleska Toro, quien sufrió una lesión similar en el debut de la Liga Peruana de Vóley con Regatas Lima y hasta ahora no ha podido reincorporarse con normalidad a los entrenamientos.

Me dijeron que era algo parecido a la lesión que tuvo Waleska Toro. Para que la gente más o menos se haga una idea, era un tema de la rodilla, un tema de la rodilla, tuvo que ser operada. La para es de aproximadamente nueve meses. Todo el departamento médico de la federación le está dando el apoyo a Gianella Chanca”, concluyó.

PUBLICIDAD

Se conoció la gravedad de la lesión de Gianella Chanca, figura de Perú vóley sub 19.
Se conoció la gravedad de la lesión de Gianella Chanca, figura de Perú vóley sub 19.

Martín Escudero le mandó mensaje a Gianella Chanca

Durante la intervención de Daniella Fernández, el técnico de la selección peruana sub 19 de vóley, Martín Escudero, se acercó para dedicarle unas palabras a Gianella Chanca en este momento complicado.

“Es un momento difícil para ella. Solo ella sabe que hemos conversado y que tiene todo el apoyo, en este caso emocional, y la parte médica está dada, pero ella tiene que volver. Estaba en su mejor momento, estaba saltando, cargando pesas mucho. Y pasan las cosas. Entonces, no se debe caer ante esto, sino salir adelante”, expresó Escudero.

El entrenador reconoció que el panorama no será sencillo para Chanca, ya que, además de la operación, deberá enfrentar un proceso de recuperación extenso. Por eso, dirigió un mensaje a los deportistas, resaltando la importancia de no enfocarse únicamente en el deporte y también priorizar los estudios, porque un imprevisto puede afectar la carrera de cualquier atleta.

“Es duro, es duro saber que la tienen que operar. Es duro que tiene que rehabilitar y tiene que hacerlo bien. Ese es el mensaje que muchas veces damos a los deportistas porque no estudian y creen que con el deporte a veces van a lograr algo y no siempre es así. Tienen que estudiar y salir adelante porque una lesión a veces también te limita o te corta tu carrera”, concluyó.

La jugadora sufrió una lesión en la Copa de Latina de vóley 2026. Créditos: De Una / Ovación.

El futuro de Gianella Chanca

Gianella Chanca deberá someterse a una intervención quirúrgica y afrontar un proceso de rehabilitación antes de volver a los entrenamientos. Por este motivo, quedará fuera de la selección peruana sub 19 de vóley, que continúa su preparación para los próximos torneos.

Tampoco podrá sumar minutos en la Liga Peruana de Vóley con su club, Rebaza Acosta, equipo con el que había renovado recientemente. Se espera su pronta recuperación, ya que es una de las jugadoras con mayor proyección para el futuro.

Temas Relacionados

Gianella ChancaSelección peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Julio César Uribe rompió su silencio sobre la posible salida de Felipe Vizeu tras llegada de Michael Hoyos a Sporting Cristal

El director general de fútbol del club ‘celeste’ se refirió a la partida del delantero brasileño, cuyo cupo de extranjero habría sido utilizado por el reciente fichaje

Julio César Uribe rompió su silencio sobre la posible salida de Felipe Vizeu tras llegada de Michael Hoyos a Sporting Cristal

“¿Venir de Melgar a dirigir la selección?”: periodista colombiano apuntó contra Néstor Lorenzo tras eliminación del Mundial 2026

El reconocido analista Carlos Antonio Velez criticó con dureza al entrenador argentino y minimizó su paso por el fútbol peruano antes de asumir las riendas de la escuadra ‘cafetera’

“¿Venir de Melgar a dirigir la selección?”: periodista colombiano apuntó contra Néstor Lorenzo tras eliminación del Mundial 2026

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 3

Se inició la última etapa de la fase preliminar de la competición, solo 8 equipos podrán seguir en carrera. Conoce cómo le fue a los equipos

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 3

Michael Hoyos reveló por qué no fichó por Universitario y aclaró polémica declaración: “Por algo estoy en Sporting Cristal”

El delantero argentino fue presentado oficialmente como refuerzo de los ‘cerveceros’, y dio el motivo por el que no llegó a la ‘U’ a inicios de año. También explicó su cuestionada frase: “No voy a ir a Perú”

Michael Hoyos reveló por qué no fichó por Universitario y aclaró polémica declaración: “Por algo estoy en Sporting Cristal”

Sporting Cristal presentó reclamo por polémica celebración de Pierina Núñez previo a la final ante Universitario por Liga Femenina 2026

El club ‘celeste’ denunció la celebración realizada por la delantera peruana durante la semifinal vuelta ante Alianza Lima. ¿Será castigada en la definición por el Torneo Apertura?

Sporting Cristal presentó reclamo por polémica celebración de Pierina Núñez previo a la final ante Universitario por Liga Femenina 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

PJ rechaza pedido de José Jerí para anular medidas de protección en su contra: No habría ido a terapia psicológica

PJ rechaza pedido de José Jerí para anular medidas de protección en su contra: No habría ido a terapia psicológica

Congreso decidirá si otorga a José Jerí la medalla de Gran Cruz

Eligen a Patricia Benavides como coordinadora de Fiscalías de Flagrancia y miembro de la Academia de la Magistratura

Keiko Fujimori nombra a sus equipos de transferencia ante ministerios: ¿quiénes son?

Congreso y Contraloría gastaron medio millón de soles para que sus trabajadores vean el Mundial

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo confirma que programa con Maju Mantilla no saldrá al aire: “Iba a estar Carloncho y Javier Masías”

Ethel Pozo confirma que programa con Maju Mantilla no saldrá al aire: “Iba a estar Carloncho y Javier Masías”

Ariel Fefer busca descubrir quién mató a su madre, expresa el rechazo que siente hacia su padre y se refiere a Eva: “No me arrepiento de haberla culpado, pero sí de la forma”

Majo con Sabor se arrepiente de sus declaraciones contra Gabriel Calvo tras separarse: “Muchas cosas se dijeron desde el dolor”

ENHYPEN en Lima: apertura de puertas, horarios y accesos al show

Adriano, hijo de Jefferson Farfán, sorprende al dejar atrás el fútbol y dedicarse al pádel

DEPORTES

Julio César Uribe rompió su silencio sobre la posible salida de Felipe Vizeu tras llegada de Michael Hoyos a Sporting Cristal

Julio César Uribe rompió su silencio sobre la posible salida de Felipe Vizeu tras llegada de Michael Hoyos a Sporting Cristal

“¿Venir de Melgar a dirigir la selección?”: periodista colombiano apuntó contra Néstor Lorenzo tras eliminación del Mundial 2026

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la Semana 3

Michael Hoyos reveló por qué no fichó por Universitario y aclaró polémica declaración: “Por algo estoy en Sporting Cristal”

Sporting Cristal presentó reclamo por polémica celebración de Pierina Núñez previo a la final ante Universitario por Liga Femenina 2026