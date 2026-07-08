Se conoció la gravedad de la lesión de Gianella Chanca, figura de Perú vóley sub 19: “Tendrá que ser operada y estará de para 9 meses”

Malas noticias para la selección peruana sub 19 de vóley. Su figura Gianella Chanca tendrá que ser operada tras sufrir una dura lesión en el inicio de la Copa Latina 2026. La punta nacional abandonó la cancha en camilla durante el partido ante Argentina en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
La información fue confirmada por la periodista deportiva Daniella Fernández en el programa De Una. “La información que tengo es que va a tener que ser operada”, expresó desde La Videna. Luego, precisó el tiempo estimado de recuperación: “Gianella Chanca va a tener una para aproximadamente de nueve meses, de nueve meses. Esto está siendo seguido y cubierto por la Federación Peruana de Vóley, y allí le están haciendo todos los exámenes”, añadió.
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Fernández detalló que la lesión de Chanca fue en la rodilla y la comparó con la de Waleska Toro, quien sufrió una lesión similar en el debut de la Liga Peruana de Vóley con Regatas Lima y hasta ahora no ha podido reincorporarse con normalidad a los entrenamientos.
“Me dijeron que era algo parecido a la lesión que tuvo Waleska Toro. Para que la gente más o menos se haga una idea, era un tema de la rodilla, un tema de la rodilla, tuvo que ser operada. La para es de aproximadamente nueve meses. Todo el departamento médico de la federación le está dando el apoyo a Gianella Chanca”, concluyó.
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Martín Escudero le mandó mensaje a Gianella Chanca
Durante la intervención de Daniella Fernández, el técnico de la selección peruana sub 19 de vóley, Martín Escudero, se acercó para dedicarle unas palabras a Gianella Chanca en este momento complicado.
“Es un momento difícil para ella. Solo ella sabe que hemos conversado y que tiene todo el apoyo, en este caso emocional, y la parte médica está dada, pero ella tiene que volver. Estaba en su mejor momento, estaba saltando, cargando pesas mucho. Y pasan las cosas. Entonces, no se debe caer ante esto, sino salir adelante”, expresó Escudero.
El entrenador reconoció que el panorama no será sencillo para Chanca, ya que, además de la operación, deberá enfrentar un proceso de recuperación extenso. Por eso, dirigió un mensaje a los deportistas, resaltando la importancia de no enfocarse únicamente en el deporte y también priorizar los estudios, porque un imprevisto puede afectar la carrera de cualquier atleta.
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“Es duro, es duro saber que la tienen que operar. Es duro que tiene que rehabilitar y tiene que hacerlo bien. Ese es el mensaje que muchas veces damos a los deportistas porque no estudian y creen que con el deporte a veces van a lograr algo y no siempre es así. Tienen que estudiar y salir adelante porque una lesión a veces también te limita o te corta tu carrera”, concluyó.
El futuro de Gianella Chanca
Gianella Chanca deberá someterse a una intervención quirúrgica y afrontar un proceso de rehabilitación antes de volver a los entrenamientos. Por este motivo, quedará fuera de la selección peruana sub 19 de vóley, que continúa su preparación para los próximos torneos.
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Tampoco podrá sumar minutos en la Liga Peruana de Vóley con su club, Rebaza Acosta, equipo con el que había renovado recientemente. Se espera su pronta recuperación, ya que es una de las jugadoras con mayor proyección para el futuro.
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