Expertos de siete países buscan fortalecer la conservación de la cuenca amazónica en Iquitos

Especialistas de siete países buscan fortalecer la conservación de la cuenca amazónica en Iquitos

La ciudad de Iquitos es escenario del encuentro internacional en el que delegaciones de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos y Francia inician acciones conjuntas para fortalecer la conservación de la cuenca amazónica. La Segunda Semana Aguas Amazónicas quedó inaugurada el lunes en la sede central del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), con la presencia de investigadores, líderes indígenas, académicos y representantes del sector privado. El evento se desarrolla hasta el 9 de julio y busca consolidar una agenda regional basada en evidencia científica y cooperación internacional.

Durante tres jornadas, participantes de los siete países compartirán experiencias, resultados de investigación y propuestas orientadas a la gestión sostenible de los ecosistemas acuáticos amazónicos. La actividad, organizada por la Alianza Aguas Amazónicas, reúne a más de 30 instituciones dedicadas a promover la conservación y el uso responsable de los recursos hídricos de la región.

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Especialistas de siete países buscan fortalecer la conservación de la cuenca amazónica en Iquitos

En la inauguración, Jorge Revilla, jefe institucional del IIAP, dio la bienvenida a las delegaciones nacionales e internacionales, subrayando que el encuentro representa “una oportunidad para consolidar el trabajo colaborativo en favor de la Amazonía”. Revilla expresó su confianza en que los tres días de sesiones permitan “el intercambio de experiencias entre instituciones, comunidades y expertos comprometidos con la conservación de la cuenca amazónica”.

Por su parte, Vanessa Rodríguez, presidenta del Consejo Directivo de la Alianza Aguas Amazónicas, destacó que la organización integra a 30 entidades que trabajan de manera articulada para fortalecer la gestión integral de la cuenca. Rodríguez identificó como uno de los principales retos la necesidad de generar información científica a escala regional que facilite la toma de decisiones sobre pesquerías y conservación, superando los enfoques limitados a ámbitos locales. “La investigación debe traducirse en evidencia útil para orientar políticas públicas que protejan los ríos amazónicos como sujetos de derecho”, señaló.

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Ciencia ciudadana y conectividad de los ecosistemas

La Alianza Aguas Amazónicas ha establecido como uno de sus pilares la conservación de la conectividad de los sistemas hídricos amazónicos. Para ello impulsa herramientas como Íctio, una plataforma de ciencia ciudadana que permite a los pescadores locales registrar datos científicos sobre especies y recursos pesqueros. Esta iniciativa busca integrar el conocimiento tradicional con la investigación académica y tecnológica, fortaleciendo la base de información disponible para la gestión ambiental.

La programación del encuentro contempla un conversatorio sobre el estado de conservación de la cuenca amazónica, una feria de iniciativas, conferencias magistrales, paneles técnicos y reuniones de trabajo orientadas a potenciar la cooperación entre los países amazónicos. Además, se presentarán experiencias que demuestran la importancia del conocimiento indígena y local en la protección de los ecosistemas.

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Plan de acción regional y próximos pasos

Uno de los puntos centrales de la agenda es la coordinación para la implementación del Plan de Acción para la Conservación de los Grandes Bagres Amazónicos, aprobado durante la COP15 de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias. Esta hoja de ruta busca ordenar las acciones interinstitucionales y transfronterizas para proteger especies clave de la cuenca, cuya supervivencia garantiza la salud ecológica del sistema amazónico.

El encuentro, que culmina el 9 de julio, tiene como objetivo consolidar una plataforma de trabajo regional que combine la innovación científica, la cooperación internacional y la participación comunitaria. La meta es fortalecer la conservación y el uso sostenible de la cuenca amazónica, asegurando su integridad ecológica y su valor para las futuras generaciones.

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