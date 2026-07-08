Perú

INEI alerta por falsos empadronadores: así operan para obtener datos personales de ciudadanos

Los falsos empadronadores usan documentos falsos, laptops y supuestas investigaciones oficiales para solicitar datos personales, huellas dactilares y fotografías a los ciudadanos

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INEI inicia recolección de datos en miles de viviendas para medir bienestar de la población. (Foto: Agencia Andina)
(Foto: Agencia Andina)

Tocan el timbre de las viviendas, se presentan como trabajadores del INEI y muestran supuestas credenciales para ganarse la confianza de los ciudadanos. Así operan los falsos empadronadores que buscan obtener información personal bajo el argumento de realizar encuestas, actualizaciones de datos o trámites oficiales.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) alertó a la población sobre la presencia de personas que vienen suplantando la identidad de sus funcionarios para ingresar a domicilios y recopilar datos de manera irregular.

La institución informó que estos falsos trabajadores utilizan vestimenta similar a la del personal autorizado, documentos falsificados y equipos electrónicos para aparentar una visita oficial. En algunos casos, incluso solicitan información sensible como fotografías o huellas dactilares, asegurando que forman parte de una investigación estadística.

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INEI realiza encuesta nacional para evaluar pobreza y condiciones de vida de los hogares. (Foto: INEI)
INEI realiza encuesta nacional para evaluar pobreza y condiciones de vida de los hogares. (Foto: INEI)

Así operan los falsos empadronadores del INEI

Según las alertas recibidas por el INEI, los falsos empadronadores suelen presentarse ante los vecinos con una apariencia similar a la de trabajadores públicos. Para generar confianza, utilizan ropa formal o prendas que buscan imitar la indumentaria institucional, además de portar supuestas credenciales o documentos que aparentan ser oficiales.

Otra de las modalidades detectadas consiste en el uso de laptops u otros dispositivos electrónicos para registrar información durante la visita. Los falsos funcionarios aseguran que realizan encuestas, actualizaciones de datos o investigaciones especiales, con el objetivo de obtener información personal de los ciudadanos.

El INEI precisó que estas acciones no corresponden a sus procedimientos regulares cuando desarrolla operaciones estadísticas, y remarcó que cualquier visita que exija datos sensibles sin acreditación verificable debe considerarse una señal de alerta.

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¿Cómo identificar a un encuestador oficial del INEI y evitar caer en estafas?

El jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, indicó que el personal de campo se encuentra plenamente identificado. Detalló que los encuestadores autorizados usan chaleco y gorra de color azul, y portan una credencial institucional con fotografía, nombres y apellidos completos, número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y elementos de seguridad que permiten comprobar su autenticidad.

Áncash: INEI realizará encuesta sobre servicios básicos en más de 1.600 viviendas. (Foto: INEI)
Áncash: INEI realizará encuesta sobre servicios básicos en más de 1.600 viviendas. (Foto: INEI)

Como medida adicional, la ciudadanía puede corroborar la identidad del personal autorizado en el portal Identifica a tu Encuestador, donde se validan los datos antes de brindar información. La plataforma se encuentra disponible en https://identificatuencuestador.inei.gob.pe.

Ante una visita sospechosa, la recomendación del INEI se centró en tres acciones: no entregar información personal, no permitir el ingreso de personas que no se identifiquen de manera verificable como personal de la entidad y reportar de inmediato el hecho por los canales oficiales o ante la autoridad policial correspondiente.

Estas son las encuestas vigentes del INEI

Morán Flores explicó que el INEI desarrolla operaciones estadísticas continuas, entre ellas la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES). En ese marco, precisó que los hogares participantes se seleccionan previamente mediante procedimientos estadísticos.

El INEI indicó que el 93,5% de peruanos tiene algún seguro de salud, nivel que aumentó 2,5 puntos porcentuales frente al año anterior.
El INEI indicó que el 93,5% de peruanos tiene algún seguro de salud, nivel que aumentó 2,5 puntos porcentuales frente al año anterior. Foto: ITG Solutions

La institución recordó que las viviendas elegidas para sus investigaciones reciben una comunicación oficial previa en la que se informa el objetivo de la encuesta y las características de la visita, un paso que forma parte del proceso formal y permite anticipar la presencia del encuestador.

Con esa advertencia, el INEI reiteró su exhortación a la población para mantenerse atenta frente a posibles casos de suplantación y reforzar la verificación de identidad antes de responder cualquier requerimiento de datos en el hogar.

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