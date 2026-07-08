INEI alerta por falsos empadronadores: así operan para obtener datos personales de ciudadanos

(Foto: Agencia Andina)

Tocan el timbre de las viviendas, se presentan como trabajadores del INEI y muestran supuestas credenciales para ganarse la confianza de los ciudadanos. Así operan los falsos empadronadores que buscan obtener información personal bajo el argumento de realizar encuestas, actualizaciones de datos o trámites oficiales.

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) alertó a la población sobre la presencia de personas que vienen suplantando la identidad de sus funcionarios para ingresar a domicilios y recopilar datos de manera irregular.

La institución informó que estos falsos trabajadores utilizan vestimenta similar a la del personal autorizado, documentos falsificados y equipos electrónicos para aparentar una visita oficial. En algunos casos, incluso solicitan información sensible como fotografías o huellas dactilares, asegurando que forman parte de una investigación estadística.

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INEI realiza encuesta nacional para evaluar pobreza y condiciones de vida de los hogares. (Foto: INEI)

Así operan los falsos empadronadores del INEI

Según las alertas recibidas por el INEI, los falsos empadronadores suelen presentarse ante los vecinos con una apariencia similar a la de trabajadores públicos. Para generar confianza, utilizan ropa formal o prendas que buscan imitar la indumentaria institucional, además de portar supuestas credenciales o documentos que aparentan ser oficiales.

Otra de las modalidades detectadas consiste en el uso de laptops u otros dispositivos electrónicos para registrar información durante la visita. Los falsos funcionarios aseguran que realizan encuestas, actualizaciones de datos o investigaciones especiales, con el objetivo de obtener información personal de los ciudadanos.

El INEI precisó que estas acciones no corresponden a sus procedimientos regulares cuando desarrolla operaciones estadísticas, y remarcó que cualquier visita que exija datos sensibles sin acreditación verificable debe considerarse una señal de alerta.

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¿Cómo identificar a un encuestador oficial del INEI y evitar caer en estafas?

El jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, indicó que el personal de campo se encuentra plenamente identificado. Detalló que los encuestadores autorizados usan chaleco y gorra de color azul, y portan una credencial institucional con fotografía, nombres y apellidos completos, número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y elementos de seguridad que permiten comprobar su autenticidad.

Áncash: INEI realizará encuesta sobre servicios básicos en más de 1.600 viviendas. (Foto: INEI)

Como medida adicional, la ciudadanía puede corroborar la identidad del personal autorizado en el portal Identifica a tu Encuestador, donde se validan los datos antes de brindar información. La plataforma se encuentra disponible en https://identificatuencuestador.inei.gob.pe.

Ante una visita sospechosa, la recomendación del INEI se centró en tres acciones: no entregar información personal, no permitir el ingreso de personas que no se identifiquen de manera verificable como personal de la entidad y reportar de inmediato el hecho por los canales oficiales o ante la autoridad policial correspondiente.

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Estas son las encuestas vigentes del INEI

Morán Flores explicó que el INEI desarrolla operaciones estadísticas continuas, entre ellas la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES). En ese marco, precisó que los hogares participantes se seleccionan previamente mediante procedimientos estadísticos.

El INEI indicó que el 93,5% de peruanos tiene algún seguro de salud, nivel que aumentó 2,5 puntos porcentuales frente al año anterior. Foto: ITG Solutions

La institución recordó que las viviendas elegidas para sus investigaciones reciben una comunicación oficial previa en la que se informa el objetivo de la encuesta y las características de la visita, un paso que forma parte del proceso formal y permite anticipar la presencia del encuestador.

Con esa advertencia, el INEI reiteró su exhortación a la población para mantenerse atenta frente a posibles casos de suplantación y reforzar la verificación de identidad antes de responder cualquier requerimiento de datos en el hogar.

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