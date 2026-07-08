Carla García opina sobre el reemplazo de Beto Ortiz en El Valor de la Verdad: “Me da risa el casting. Ojalá que tenga suerte”

Carla García se refiere a Martín del Pomar como nuevo conductor de El Valor de la Verdad.

Carla García participó en la conferencia de prensa de la quinta edición de la Caminata Solidaria Huellas 4K, una iniciativa que busca promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir a la reducción de la sobrepoblación animal. En el evento, la escritora ompartió detalles sobre su relación de amistad y colaboración con el periodista Beto Ortiz, quien la acompañará en la caminata.

“Beto está estudiando en la universidad, hoy día no pudo venir porque tenía clases. No pudo venir a la conferencia, pero el domingo va a estar ahí sin falta con su perrita Bonnie”, declaró García, quien señaló que siempre lo incluye en sus proyectos, ya que comparten muchos intereses y mantienen una gran amistad.

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“Él quiere a los animales, le gusta la literatura, le gusta el cine como a mí, hicimos la película Corazones Vandalos, en todos mis proyectos está Beto Ortiz”, agregó Carla García, dejando claro que su amistad está más fuerte que nunca.

Se refiere a El Valor de la Verdad

La entrevista abordó, además, la reciente promoción del programa El Valor de la Verdad de Panamericana, donde el periodista Martín del Pomar aparece como nuevo conductor tras la salida de Beto Ortiz. Al respecto, García opinó: “Me da risa que hayan hecho un casting y hayan encontrado a una persona como Martín del Pomar, que físicamente se parece a Beto: es pelado, tiene barba, solo le faltan los lentes”.

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Beto Ortiz revela quién estará al frente de 'El valor de la verdad' y sorprende con sus declaraciones. Captura: Willax.

La comunicadora evitó emitir juicios anticipados sobre el futuro del programa y expresó su deseo de que el nuevo conductor tenga éxito. “Vamos a ver cuando estrenen comentamos, pero yo no me voy a echar a atacar a Martín. Ojalá que tenga suerte. Beto le ha deseado suerte”, remarcó.

Carla García participó en la conferencia de prensa de la quinta edición de la Caminata Solidaria Huellas 4K, una iniciativa impulsada por la Fundación Huellas Perú y la Municipalidad de Santiago de Surco. El evento, que busca promover la tenencia responsable de mascotas y contribuir a la reducción de la sobrepoblación animal, se realizará este domingo 12 de julio, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en el Parque La Floresta, en la cuadra 5 de la avenida Primavera. La meta de este año es alcanzar 1.000 esterilizaciones de perros y gatos en situación de abandono, con ingreso libre para todos los asistentes.

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Beto Ortiz le desea suerte a Del Pomar: “La va a necesitar”

En una de sus recientes ediciones de su programa, Beto Ortiz puso fin a las especulaciones sobre el futuro de ‘El valor de la verdad’ tras su salida en diciembre de 2025. El periodista confirmó públicamente que el formato continuará al aire y reveló el nombre de quien asumirá la conducción en esta nueva etapa, generando expectativa entre los seguidores del programa.

Beto Ortiz revela quién estará al frente de 'El valor de la verdad' y sorprende con sus declaraciones. Captura: Willax.

Ortiz anunció que el exalcalde de Barranco, Martín del Pomar, será el encargado de liderar el espacio. “Y les voy a contar que un exalcalde va a ser el nuevo conductor de ‘El valor de la verdad’. Sí, un exalcalde de Barranco. Estoy hablando del señor Martín del Pomar”, expresó el periodista, quien no dudó en añadir una dosis de ironía a su mensaje.

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Ortiz recordó parte de la trayectoria de Martín del Pomar, señalando su trabajo actual en Panamericana Televisión y mencionando su participación en proyectos como el pódcast ‘Monstruitos y pirañas’. Aunque reconoció no seguir en detalle el recorrido profesional de su sucesor, dejó claro que asume un reto considerable. “Yo le deseo toda la suerte del mundo porque la va a necesitar”, afirmó, remarcando el alto nivel de exigencia que implica conducir uno de los programas más emblemáticos de la televisión peruana.

El periodista destacó que reemplazarlo no será sencillo y comparó el desafío con asumir otros espacios icónicos del medio local. “Es una valla muy alta, es un poco difícil llenar ese enorme vacío. Es como si a alguien le pidieran conducir ‘Magaly TV’ o conducir a Gisela. Hay algunas sillas que no se pueden llenar”, reflexionó.

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Antes de finalizar, Ortiz reiteró sus buenos deseos a Martín del Pomar y aludió con humor al reto que enfrentará, incluido entrevistar a figuras como Pamela López y Melissa Klug. “Te deseo suerte, que te vaya lindo y, sobre todo, que te paguen lo mismo que me pagaban a mí. Es mi mayor deseo”, concluyó entre risas.

Beto Ortiz revela quién estará al frente de 'El valor de la verdad' y sorprende con sus declaraciones. Captura: Willax.