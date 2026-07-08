Sueldo neto en Perú 2026: qué descuentos aplican, cuánto te depositan y cómo estimarlo con exactitud

Un calendario de escritorio con los meses de enero a junio junto a billetes peruanos, monedas, una calculadora y un recibo de sueldo genérico en una superficie de madera, mostrando la relación entre tiempo y remuneración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto que finalmente llega a la cuenta bancaria cada fin de mes suele generar incertidumbre entre los trabajadores peruanos. Aunque la mayoría conoce su ingreso en términos de contrato, pocos identifican con exactitud el sueldo neto real que reciben y los motivos detrás de los descuentos legales. Este conocimiento representa, según especialistas, la base para planificar finanzas personales, negociar con mayor respaldo y anticipar el impacto fiscal anual.

Comprender el desglose salarial va más allá de manejar una simple fórmula. Jimmy Huatuco, jefe de Proyectos de Buk Perú, explicó que la clave está en “aplicar correctamente los criterios a cada caso concreto, considerando el mes, el sistema previsional, la existencia o no de cargas familiares y otros factores personales”. La falta de información puede derivar en errores de planificación o la impresión de que existen irregularidades en los recibos de pago.

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Un empleado revisa documentos de liquidación laboral y boletas de pago peruanas, junto a una calculadora y un sobre con la palabra "LIQUIDACIÓN", sobre una mesa de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencia entre sueldo bruto y neto

Uno de los conceptos más relevantes para la economía personal es la distinción entre sueldo bruto y sueldo neto. El primero corresponde al total de ingresos pactados, incluyendo salario base, comisiones, horas extras, asignación familiar y otros conceptos remunerativos. El neto, en cambio, es el dinero que se deposita efectivamente luego de los descuentos legales.

No todos los componentes del sueldo se descuentan de la misma manera. Cada concepto tiene su propia naturaleza y está sujeto a reglas particulares. Por ejemplo, las horas extras pueden estar gravadas o no, dependiendo del tipo de convenio. De acuerdo con Buk Perú, revisar cada ítem es fundamental para entender por qué el monto final puede variar de un mes a otro.

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Una boleta de pago peruana, billetes de soles y una calculadora electrónica sobre una mesa de madera clara muestran el proceso de revisión de ingresos y egresos personales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descuentos obligatorios: AFP, ONP y renta de quinta categoría

Para 2026, los descuentos que más impactan en la planilla de los trabajadores peruanos son los aportes previsionales y la retención de impuestos. Quienes cotizan en una AFP deben considerar un aporte obligatorio del 10% de su salario, sumado a la comisión (variable según la administradora) y la prima del seguro de invalidez. En el caso de la ONP, el descuento es fijo: 13% sobre la remuneración bruta.

La renta de quinta categoría aplica para quienes superan las 7 UIT al año, equivalentes a S/ 37.100 en 2026. Este impuesto se descuenta de manera mensual y proporcional, aunque puede aumentar en los últimos meses si el ingreso anual se incrementa. Según Huatuco, anticipar este ajuste ayuda a evitar sorpresas al cierre del año fiscal.

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Entre las cifras a considerar, la asignación familiar beneficia a padres con hijos menores de 18 años, sumando el 10% de la RMV, es decir S/ 113 en 2026, al sueldo bruto. Este monto no se descuenta, sino que incrementa el total recibido.

Utilidades 2026: días efectivamente laborados determinan el monto que recibirán los trabajadores. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

EsSalud, EPS y el costo laboral real

Muchos trabajadores creen que el aporte a EsSalud se descuenta directamente de su sueldo. En realidad, el 9% sobre la remuneración bruta lo asume íntegramente el empleador. Igualmente, si la empresa contrata una EPS como seguro de salud complementario, el costo corresponde al empleador (6,75%). Estos datos, aunque no reducen el neto, forman parte del costo total de la contratación y pueden ser utilizados como argumento en negociaciones salariales.

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Según explicó Huatuco, “conocer el reparto de cargas permite que el trabajador negocie con mayor información y sepa cómo se compone el paquete de beneficios”. El desglose es clave para entender cuánto realmente representa el neto buscado en una negociación y para elaborar presupuestos mensuales más ajustados a la realidad.

Un escritorio de oficina muestra una computadora portátil con una planilla de cálculo, una boleta de pago y billetes de soles peruanos, indicando la gestión de finanzas personales o laborales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas para calcular el sueldo neto en 2026

La planificación financiera parte del cálculo exacto del ingreso disponible. Buk Perú desarrolló una Calculadora de Sueldo Neto 2026 de acceso gratuito, que permite estimar el neto a partir del bruto y viceversa. La herramienta solicita datos como el mes del año, el sistema previsional, el tipo de seguro de salud y si existen hijos menores a cargo.

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Utilizar estos recursos ayuda a proyectar el impacto de cada descuento y anticipar variaciones estacionales, como el aumento de la retención de renta en el último trimestre. De acuerdo con el especialista de Buk Perú, con información precisa el trabajador puede pasar de un rol pasivo a uno activo en su economía personal.

“Con información clara y accesible, el trabajador pasa de ser un receptor pasivo de su boleta a ser un agente activo de su propia economía”, resumió Jimmy Huatuco.