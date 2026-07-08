¿Cómo colocar correctamente la bandera del Perú en casa por Fiestas Patrias? Estos errores comunes pueden generar multas

Este es el modelo indicado para colocar en las viviendas peruanas. Deberá estar en perfecto estado y limpio.

Cada julio, las viviendas y calles del Perú empiezan a vestirse de rojo y blanco como parte de las celebraciones por la independencia nacional. Pero colocar la bandera del Perú en casa no consiste únicamente en exhibirla durante las Fiestas Patrias: existen reglas sobre su ubicación, estado y diseño que deben respetarse para rendir homenaje a este símbolo nacional.

La Municipalidad Metropolitana de Lima dispuso el embanderamiento obligatorio de viviendas, edificios y establecimientos comerciales ubicados en el Cercado de Lima desde el 15 hasta el 31 de julio, en el marco de la conmemoración de los 205 años de la independencia del Perú.

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La medida busca fortalecer el civismo y el respeto por los símbolos patrios, además de lograr que la capital luzca los colores rojo y blanco durante esta fecha. Los ciudadanos que incumplan las disposiciones pueden recibir multas que llegan hasta los S/ 5.500.

La Municipalidad de Lima recuerda cómo colocar correctamente la bandera del Perú durante las Fiestas Patrias. Conoce dónde ubicarla, qué errores evitar y las disposiciones para su correcta exhibición del 15 al 31 de julio. Fuente: Facebook / Fiscalización y Control MML

¿Dónde debe colocarse correctamente la bandera del Perú en una vivienda?

Para cumplir con la disposición municipal, la bandera peruana debe ubicarse en la parte superior central de cada inmueble y sujetarse mediante un asta adecuada. La norma establece que solo corresponde colocar una bandera por predio.

La Municipalidad de Lima precisó que el símbolo patrio no debe instalarse en ventanas, puertas o balcones, ya que estos espacios no corresponden a la ubicación establecida para su exhibición.

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La Gerencia de Fiscalización y Control realiza acciones informativas para orientar a propietarios de viviendas y negocios sobre la forma correcta de colocar la bandera antes de iniciar la aplicación de sanciones.

La majestuosa fachada de una residencia oficial en Lima, destacada por su elaborada arquitectura clásica, se alza bajo la bandera peruana y un cielo despejado. (Club Nacional)

Estos son los errores que debes evitar al colocar la bandera en tu hogar

Aunque colocar la bandera durante julio forma parte de una tradición nacional, existen prácticas que pueden incumplir las disposiciones municipales. Entre los principales errores que deben evitar los ciudadanos se encuentran:

Colocar más de una bandera del Perú por inmueble.

Ubicarla en ventanas, puertas o balcones.

Usar banderas rotas, sucias, descoloridas o deterioradas.

Modificar el diseño original del símbolo patrio.

Colocar banderas con escudo en viviendas o negocios particulares.

La comuna recordó que los hogares y establecimientos comerciales deben utilizar únicamente la bandera bicolor sin escudo. Las banderas con escudo corresponden a instituciones estatales como ministerios y municipalidades.

Una bandera de gran tamaño en Lima marca una destacada celebración del 28 de julio. (Andina)

¿Cuánto es la multa por colocar mal la bandera del Perú?

La Municipalidad de Lima estableció sanciones para quienes incumplan el embanderamiento obligatorio por Fiestas Patrias o realicen un uso inadecuado de la bandera nacional.

En el Centro Histórico de Lima, la multa asciende a S/ 1.375, mientras que en el resto del Cercado de Lima la sanción es de S/ 550. En los casos de uso ofensivo o alteración del diseño de la bandera, la sanción puede llegar hasta los S/ 5.500.

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Banderas peruanas de franjas rojas y blancas, algunas con el escudo nacional, ondean a lo largo de una calle del Cercado de Lima durante la conmemoración de las Fiestas Patrias.

Estas sanciones están contempladas en la Ordenanza Municipal n.° 2200. La comuna indicó que el objetivo principal es promover el cumplimiento voluntario y reforzar el respeto por los símbolos que representan al Perú durante las celebraciones por su independencia.

¿Cuál es el significado de la bandera peruana?

La bandera del Perú representa la historia, la libertad y la identidad de la nación. Su origen está relacionado con el proceso de independencia y con la figura del libertador José de San Martín.

Según el relato del escritor peruano Abraham Valdelomar, durante su permanencia en la bahía de Paracas, San Martín soñó con una bandera que representaba la libertad y, al despertar, observó aves de alas rojas y pecho blanco conocidas como parihuanas. Esta historia forma parte de la tradición sobre el origen simbólico de los colores nacionales.

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La primera bandera creada por San Martín tuvo un diseño diferente al actual. La historiadora María Inés Valdivia explicó que la propuesta inicial incluía franjas rojas y blancas ubicadas de manera distinta y un sol naciente. En 1825, el Congreso aprobó la versión que permanece vigente con las franjas roja, blanca y roja.

Desde el diseño original de San Martín en 1821 hasta la bandera actual, cada versión simboliza momentos clave de la identidad nacional peruana. (gob.pe)

El color rojo representa la sangre derramada por los héroes y mártires durante la lucha por la independencia, mientras que el blanco simboliza la paz y los valores que busca representar el país.

La importancia de los símbolos patrios del Perú

Los símbolos patrios del Perú representan la historia, los valores y la construcción de la identidad nacional. Para especialistas, estos elementos tienen un significado que va más allá de una representación visual, pues reúnen momentos importantes del proceso de formación de la República.

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Además de la bandera, el país cuenta con otros símbolos como el escudo nacional y el himno nacional. El escudo reúne tres elementos que representan la riqueza del territorio peruano: la vicuña, el árbol de la quina y la cornucopia, asociados al reino animal, vegetal y mineral.

himno nacional

El historiador Jorge Arroyo explicó que el himno nacional también transmite un mensaje vinculado con la libertad y la independencia. Su creación surgió tras un concurso convocado por José de San Martín, donde participaron José de la Torre Ugarte, autor de la letra, y José Bernardo Alcedo, encargado de la música.

Asimismo, existen emblemas nacionales como la Marcha de Banderas, la escarapela, el mapa del Perú y el lema nacional “Firmes y felices por la unión”, incorporados dentro de la regulación de los símbolos nacionales.

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Símbolos no oficiales refuerzan la identidad peruana aunque no tengan valor oficial. (Andina)

La historiadora María Inés Valdivia señaló que estos elementos no deben entenderse como simples adornos, sino como expresiones de la memoria colectiva y del vínculo de los ciudadanos con el país.