Perú

La convención de zapatillas más grande del Perú trae a Lima a un referente internacional del streetwear para Fiestas Patrias

Sneaker Lovers 2026 reunirá el 18 y 19 de julio a coleccionistas, artistas y emprendedores en San Miguel con shows en vivo, arte urbano y más de 80 marcas nacionales

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Lima será sede los días 18 y 19 de julio de la edición por Fiestas Patrias de Sneaker Lovers 2026, la convención de zapatillas más grande del Perú. El evento se realizará en el Colegio Bartolomé Herrera de San Miguel y reunirá a coleccionistas, emprendedores, creadores de contenido y amantes del streetwear en dos jornadas con una programación que combina moda urbana, música en vivo, arte y gastronomía.

La propuesta incluirá más de 80 emprendimientos nacionales, activaciones, shows en vivo y distintas experiencias vinculadas al universo sneaker. Con entrada a S/ 30, el evento se consolida como un espacio accesible para el público peruano interesado en la cultura de las zapatillas de edición limitada y las tendencias del streetwear local.

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El anuncio llega en un momento en que la cultura sneaker experimenta un crecimiento sostenido en América Latina, con ferias y convenciones que funcionan como puntos de encuentro entre coleccionistas, revendedores y marcas emergentes. Sneaker Lovers se posiciona como el evento de referencia en el país para este ecosistema.

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Invitado internacional: We Got Kicks PR llega desde Puerto Rico

Uno de los atractivos centrales de esta edición será la llegada de We Got Kicks PR, referente de la cultura sneaker a escala internacional. Detrás de la marca está Jorge Andres (@wegotkicks.pr), un emprendedor y creador de contenido con sede en San Juan, Puerto Rico, especializado en la compra, venta, autenticación y curaduría de zapatillas exclusivas. Con cerca de un millón de seguidores en Instagram y una tasa de interacción del 2,55%, su perfil lo ubica entre los referentes hispanohablantes más influyentes del sector.

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La visita de Andres a Lima representa una oportunidad para la comunidad local de conectar directamente con una figura que ha construido su reputación sobre la autenticidad y el conocimiento del mercado sneaker. Su presencia en el evento refuerza el vínculo entre la escena peruana y los circuitos internacionales de la moda urbana.

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Música en vivo con artistas nacionales

La programación musical contará con dos nombres de la escena peruana. Vincez, cantante y compositor conocido por temas como Valentino, Bendecido, Nike y Pensando en ti, tendrá una presentación en el marco del evento. A él se sumará Sloowtrack, identificado como una de las voces representativas de Guerreros del Bajo, agrupación vinculada al rap y las culturas urbanas del país.

La inclusión de artistas nacionales responde a una línea editorial del evento que busca integrar la música como parte orgánica de la experiencia, sin reducirla a un complemento secundario. La combinación de streetwear, coleccionismo y cultura musical forma parte del ADN de Sneaker Lovers desde sus ediciones anteriores.

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Arte urbano en vivo con Sonik Pardo

El componente visual del evento estará a cargo del artista peruano Sonik Pardo, quien intervendrá un mural en tiempo real durante los dos días de la convención. La práctica del arte urbano en vivo es una de las tradiciones que el evento ha mantenido en ediciones anteriores y que convierte cada mural en un registro único de cada encuentro.

La presencia de Pardo añade una dimensión cultural al evento que va más allá de la compra y venta de zapatillas, y conecta al streetwear con sus raíces en el grafiti y la expresión urbana. El mural quedará como testimonio visual de esta edición especial por Fiestas Patrias.

Emprendimientos y garantía de autenticidad

Sneaker Lovers 2026 pondrá a disposición del público un espacio con más de 80 emprendimientos que exhibirán y comercializarán zapatillas exclusivas, modelos de colección y productos de marcas nacionales ligadas al universo de la moda urbana. La organización mantiene como política central la comercialización exclusiva de productos 100% originales, auténticos y de procedencia legal.

Este compromiso con la autenticidad diferencia al evento de otros mercados informales y lo convierte en un punto de referencia confiable para compradores y coleccionistas. Las entradas, con un valor de S/ 30, estarán disponibles a través de los canales oficiales del evento.

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