La FPV proyecta la Copa América de Vóley 2026 con ocho equipos: invitaría a selecciones de la Norceca al torneo

La FPV proyecta la Copa América de Vóley 2026 con ocho equipos. Crédito: CSV

Perú será sede de la segunda edición de la Copa Sudamericana de Vóley, torneo que anteriormente se denominaba Copa América y que se disputará en julio del presente año. Aunque aún faltan varios meses para su realización, los trabajos de organización ya están en marcha y se proyecta una mayor cantidad de selecciones participantes en comparación al año pasado.

Según indicó Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), en el programa ‘Central Vóley’, el campeonato apunta a reunir a ocho selecciones, aunque todavía no se han enviado las invitaciones oficiales. La proyección inicial contempla la participación de las principales escuadras de la región y la posible inclusión de combinados de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (Norceca).

“Todavía no sabemos qué países participarán, porque no se ha enviado la invitación, pero calculamos que va a estar Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Perú y la idea es que se completen ocho equipos. Posiblemente, se inviten a dos equipos de Norceca”, declaró Vegas, subrayando la intención de ampliar la competencia más allá del ámbito sudamericano y elevar el nivel del mismo.

Uno de los principales avances de la Copa Sudamericana es que otorgará puntos para el ranking mundial de la FIVB, algo fundamental para reducir la brecha que existía con otras confederaciones. “La CSV ha logrado que la Copa Sudamericana sea puntuable para el ranking FIVB. En la edición pasada puntuó, pero no teníamos nosotros el campeonato y veníamos en desventaja con el resto de las confederaciones”, añadió.

La organización del campeonato continental invitaría a selecciones de la Norceca. (Video: Central Vóley)

Una oportunidad para el crecimiento regional

Este nuevo formato y la relevancia que gana la Copa Sudamericana pueden tener un impacto clave en el desarrollo de las selecciones participantes, especialmente en el ámbito femenino. Vegas destacó que Argentina está cerca de clasificar a la Liga de Naciones (VNL), y este torneo puede ser un escalón crucial para consolidar su presencia en competencias de alto nivel.

“La creación de este torneo es algo positivo. Por ejemplo, Argentina en femenino está muy cerca de poder entrar a la VNL. Con este torneo posiblemente pueda lograrlo. Si no existiera, los europeos van a puntuar y Sudamérica se va a quedar ahí”, indicó el titular de la FPV.

Un año decisivo para la selección peruana

El calendario internacional de la selección peruana se intensifica: en septiembre del presente año disputará el Campeonato Sudamericano en Brasil, donde peleará por los tres cupos al Mundial de Mayores. Además, la Copa Sudamericana otorgará plazas para los Juegos Panamericanos, aunque Perú ya está clasificado como sede.

“La Copa Sudamericana va a dar cupo para los Juegos Panamericanos, que ahí ya estamos clasificados por ser sede y el sudamericano va a dar cupo a los tres primeros al Mundial y el campeón a los Juegos Olímpicos”, apuntó.

La selección peruana que compitió en la primera edición de la Copa América de Vóley en 2025. Crédito: CSV

El dirigente no ocultó la importancia histórica de este ciclo para Perú: si la selección logra subir al podio en el Sudamericano podría regresar a un Mundial tras más de 15 años de ausencia (la última presencia fue en 2010). Vegas enfatizó el esfuerzo que requiere este objetivo, tanto en resultados como en recursos:

“Hay esa posibilidad y para eso vamos a trabajar duro. Esperemos contar con los recursos. Yo estoy hablando con el IPD… y vamos a hablar con el Comité Olímpico porque ahora hay becas que permitan que el grupo humano de la selección pueda hacer giras… lo que necesitamos como equipo es salir a competir y jugar la mayor cantidad de partidos posibles", señaló.

La organización de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, con su nuevo formato y alcance, no solo representa un desafío logístico para la FPV —que ya enfrenta limitaciones presupuestales— sino también una oportunidad para consolidar el crecimiento competitivo del voleibol sudamericano en el escenario mundial.