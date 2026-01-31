¿Williams Riveros desaprobó examen de nacionalización?: el plan de Universitario para su inscripción en la Liga 1 2026

En el arranque de la Liga 1 2026, Universitario de Deportes acelera las gestiones para definir la situación de sus futbolistas extranjeros. En este contexto, se conoció que Matías Di Benedetto y Williams Riveros aprobaron el examen de nacionalización, lo que le permitirá dejar de ocupar una plaza de foráneo en el plantel.

Como se sabe, ambos jugadores participaron en una nueva evaluación tras haber fallado previamente en el proceso y salió la información de que habían aprobado. Sin embargo, surgió el rumor de que ‘Jerarquía’ desaprobó nuevamente generando incertidumbre en los hinchas.

Gustavo Peralta dio detalles de lo que pasó con Riveros en el proceso y puntualizó la versión que tiene la ‘U’ al respecto. Confirmó que Di Benedetto sí se convertirá en ciudadano peruano, y lo de Williams está por resolverse.

“La información que pudimos tener con gente que está cerca de la situación del evento es que Riveros y Di Benedetto aprobaron el examen, y después, con el correr de las horas, sé que han salido una serie de informaciones diciendo que Riveros, que no, pero lo correcto aquí siempre son las fuentes oficiales. A la ‘U’ ya le llegó la confirmación de que Di Benedetto aprobó el examen. No tienen una confirmación por más rumores. No ha llegado ningún correo formal oficial diciendo que Riveros ha desaprobado”, comentó el periodista deportivo en L1 Max.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto, a la espera de la ceremonia oficial de nacionalización y los plazos de Migraciones. Crédito: Universitario.

¿Qué medida tomará Universitario si se confirma que Williams Riveros<b> </b>desaprobó ?

A pesar que no ha llegado ninguna confirmación de que Williams Riveros haya desaprobado el examen de nacionalización, Universitario de Deportes tiene un plan para inscribir al paraguayo en la Liga 1 2026.

“Si en caso llegara la desaprobación, la ‘U’ tiene un plan: Riveros va a ser inscrito como extranjero. Y con eso quedarían los siete extranjeros en la ‘U’; no traerían a ningún otro refuerzo más, por más que a mitad de año pueden reemplazar a dos extranjeros, como cualquier otro club del fútbol peruano. Y con eso quedarían los siete extranjeros en la U; no traerían a ningún otro refuerzo más, por más que a mitad de año pueden reemplazar a dos extranjeros, como cualquier otro club del fútbol peruano. Van a esperar el día de mañana (sábado) si llega alguna comunicación formal o tal vez el lunes por parte de Migraciones sobre el estatus de Riveros”, explicó Gustavo Peralta.

Williams Riveros comenzó su proceso de nacionalización para no ocupar plaza de extranjero en Universitario.

El tiempo que demorará el trámite del DNI

Universitario de Deportes está esperando la confirmación de que Matías Di Benedetto y Williams Riveros aprobaron su nacionalización para planificar el trámite de sus DNI. Se necesita el documento de identidad para poder ser inscritos en la Liga 1 2026 ccomo peruanos. Se conoció que el tiempo que demorará el trámite.

“Y si Di Benedetto y también Riveros aprueban, el DNI puede demorar un trámite que dicen dentro de Universitario; según lo averiguado con los abogados que tienen experiencia en esto, podría ser máximo a fines del mes de febrero. Pero hay casos que también ven y señalan como que podría demorar más”, puntualizó Peralta.

Sin Matías Di Benedetto y Williams Riveros frente ADT

Universitario de Deportes debutará frente ADT en la Liga 1 2026 y no contará con Matías Di Benedetto y Williams Riveros debido a que se está resolviendo el tema de nacionalización. La ‘U’ recibirá al ‘vendaval celeste’ este domingo 1 de febrero a las 18:00 horas en el estadio Monumental, por la fecha 1 del Torneo Apertura.