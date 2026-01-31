Perú Deportes

¿Williams Riveros desaprobó examen de nacionalización?: el plan de Universitario para su inscripción en la Liga 1 2026

Los rumores apuntan de que solo Matías Di Benedetto pasó la prueba para convertirse en ciudadano peruano, sin embargo se conoció la postura de la ‘U’. Entérate los detalles del caso de ‘Jerarquía’

Guardar

En el arranque de la Liga 1 2026, Universitario de Deportes acelera las gestiones para definir la situación de sus futbolistas extranjeros. En este contexto, se conoció que Matías Di Benedetto y Williams Riveros aprobaron el examen de nacionalización, lo que le permitirá dejar de ocupar una plaza de foráneo en el plantel.

Como se sabe, ambos jugadores participaron en una nueva evaluación tras haber fallado previamente en el proceso y salió la información de que habían aprobado. Sin embargo, surgió el rumor de que ‘Jerarquía’ desaprobó nuevamente generando incertidumbre en los hinchas.

Gustavo Peralta dio detalles de lo que pasó con Riveros en el proceso y puntualizó la versión que tiene la ‘U’ al respecto. Confirmó que Di Benedetto sí se convertirá en ciudadano peruano, y lo de Williams está por resolverse.

“La información que pudimos tener con gente que está cerca de la situación del evento es que Riveros y Di Benedetto aprobaron el examen, y después, con el correr de las horas, sé que han salido una serie de informaciones diciendo que Riveros, que no, pero lo correcto aquí siempre son las fuentes oficiales. A la ‘U’ ya le llegó la confirmación de que Di Benedetto aprobó el examen. No tienen una confirmación por más rumores. No ha llegado ningún correo formal oficial diciendo que Riveros ha desaprobado”, comentó el periodista deportivo en L1 Max.

Williams Riveros y Matías Di
Williams Riveros y Matías Di Benedetto, a la espera de la ceremonia oficial de nacionalización y los plazos de Migraciones. Crédito: Universitario.

¿Qué medida tomará Universitario si se confirma que Williams Riveros<b> </b>desaprobó ?

A pesar que no ha llegado ninguna confirmación de que Williams Riveros haya desaprobado el examen de nacionalización, Universitario de Deportes tiene un plan para inscribir al paraguayo en la Liga 1 2026.

“Si en caso llegara la desaprobación, la ‘U’ tiene un plan: Riveros va a ser inscrito como extranjero. Y con eso quedarían los siete extranjeros en la ‘U’; no traerían a ningún otro refuerzo más, por más que a mitad de año pueden reemplazar a dos extranjeros, como cualquier otro club del fútbol peruano. Y con eso quedarían los siete extranjeros en la U; no traerían a ningún otro refuerzo más, por más que a mitad de año pueden reemplazar a dos extranjeros, como cualquier otro club del fútbol peruano. Van a esperar el día de mañana (sábado) si llega alguna comunicación formal o tal vez el lunes por parte de Migraciones sobre el estatus de Riveros”, explicó Gustavo Peralta.

Williams Riveros comenzó su proceso
Williams Riveros comenzó su proceso de nacionalización para no ocupar plaza de extranjero en Universitario.

El tiempo que demorará el trámite del DNI

Universitario de Deportes está esperando la confirmación de que Matías Di Benedetto y Williams Riveros aprobaron su nacionalización para planificar el trámite de sus DNI. Se necesita el documento de identidad para poder ser inscritos en la Liga 1 2026 ccomo peruanos. Se conoció que el tiempo que demorará el trámite.

“Y si Di Benedetto y también Riveros aprueban, el DNI puede demorar un trámite que dicen dentro de Universitario; según lo averiguado con los abogados que tienen experiencia en esto, podría ser máximo a fines del mes de febrero. Pero hay casos que también ven y señalan como que podría demorar más”, puntualizó Peralta.

Sin Matías Di Benedetto y Williams Riveros frente ADT

Universitario de Deportes debutará frente ADT en la Liga 1 2026 y no contará con Matías Di Benedetto y Williams Riveros debido a que se está resolviendo el tema de nacionalización. La ‘U’ recibirá al ‘vendaval celeste’ este domingo 1 de febrero a las 18:00 horas en el estadio Monumental, por la fecha 1 del Torneo Apertura.

Temas Relacionados

Williams RiverosUniversitario de DeportesMatías Di BenedettoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Universitario y Regatas Lima abrirán la joranda con partidazo, mientras que Alianza Lima chocará con San Martín en una final adelantada. Entérate cómo marchan los equipos

Resultados de la fecha 4

A qué hora juega Melgar vs Cienciano HOY: partido en Arequipa por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Arequipeños y cusqueños protagonizarán uno de los duelos más emocionantes de la jornada. Ambos se medirán en el estadio Monumental de la UNSA y será de pronóstico reservado. Conoce los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Melgar

“Garantizamos que todos los partidos serán transmitidos”, la postura de 1190 Sports sobre problemas de TV por la Liga 1 2026

Tras los inconvenientes con la televisación de Alianza Lima vs Sport Huancayo, el operador se pronunció y aseguró que se llegó a un acuerdo con la FPF y los clubes del torneo nacional

“Garantizamos que todos los partidos

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Las ‘pumas’ buscarán una nueva victoria para seguir en lo más alto de la tabla, mientras que las ‘celestes’ querrán llevarse el triunfo para acortar distancias con el líder. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Regatas Lima EN

Partidos de hoy, sábado 31 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá cotejos imperdibles: Barcelona defenderá el liderato en LaLiga, Hernán Barcos chocará con Christian Cueva en Chongoyape, Lionel Messi tendrá otro amistoso con Inter Miami

Partidos de hoy, sábado 31
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El gobierno de Perú aprobó

El gobierno de Perú aprobó la extradición de ‘Pequeño J’ a Argentina por triple femicidio de Florencio Varela

Keiko Fujimori pone en duda la continuidad de José Jerí en la presidencia: “No es segura su presencia hasta julio”

Fiscalía de la Nación archiva investigación contra Dina Boluarte y sus exministros por incendios forestales de 2024

Carlos Zeballos justifica patrimonio millonario y sueldo de congresistas: “Recibimos 23 mil soles líquidos al mes”

Tomás Gálvez: José Jerí dio el consentimiento para levantar su secreto de las comunicaciones

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona logra congelar 11

Karla Tarazona logra congelar 11 óvulos y le dedica un emotivo mensaje a Christian Domínguez: “Gracias por ser mi soporte”

Regreso de El Reventonazo de la chola tendrá a Corazón Serrano y a Laura Huarcayo como invitados

Premios Grammy 2026: ¿cuándo es la gala de premiación más importante a la música?

¿Dónde ver los Premios Grammy 2026? Canal TV para seguir la premiación en vivo en Perú este domingo 1 de febrero

Premios Grammy 2026: fecha, hora y canal de TV para ver la premiación a lo mejor de la música en Perú

DEPORTES

Resultados de la fecha 4

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

A qué hora juega Melgar vs Cienciano HOY: partido en Arequipa por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

“Garantizamos que todos los partidos serán transmitidos”, la postura de 1190 Sports sobre problemas de TV por la Liga 1 2026

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Partidos de hoy, sábado 31 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo