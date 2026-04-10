Remontada memorable de Diego Elías: venció al número uno Mostafa Asal y alcanzó la final de El Gouna International Open 2026

El squashista peruano se quedó con la victoria por 3-2 y clasificó a la final de El Gouna International Open 2026. (Video: PSA Tour)

Diego Elías consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al imponerse en cinco sets al número uno del mundo, Mostafa Asal, tras un duelo de alta exigencia. Con este resultado, el ‘Puma’ aseguró su clasificación a la final del El Gouna International Open 2026, torneo de categoría Platinum, el máximo nivel del squash profesional.

El peruano se impuso por 11-6, 2-11, 9-11, 11-8 y 11-8 en un partido intenso que se extendió por 93 minutos y que tuvo constantes cambios de ritmo. Con este resultado, no solo avanzó a su primera final en este certamen, sino que también cortó una racha de 27 victorias consecutivas del astro egipcio.

Diego Elías y una remontada memorable

El encuentro comenzó con buenas sensaciones para el peruano, que se quedó con el primer set por 11-6 gracias a un juego sólido y preciso, moviendo la pelota con inteligencia por toda la cancha. Sin embargo, el local reaccionó rápidamente y elevó su nivel en el segundo parcial, imponiéndose con claridad por 11-2 para igualar el marcador.

En el tercer set, el egipcio mantuvo el impulso y logró dar vuelta el partido con un 11-9, quedando a un paso de la victoria. Pero Diego Elías, actual número 3 del mundo, no bajó los brazos y respondió en el cuarto parcial, donde se impuso por 11-8 para forzar el quinto y definitivo ‘game’.

Diego Elías venció al número uno Mostafa Asal y alcanzó la final de El Gouna International Open 2026. Crédito: PSA

El desenlace fue el momento más dramático del partido. Mostafa Asal arrancó con fuerza y se puso rápidamente 6-1 arriba, dejando al peruano contra las cuerdas. Sin embargo, lejos de rendirse, reaccionó con carácter y empezó a descontar punto a punto hasta meterse nuevamente en el juego.

Con el marcador ajustado, una serie de decisiones arbitrales marcaron el tramo final. El número uno del mundo fue sancionado con un punto en contra y luego con una falta de conducta por acumulación de infracciones, lo que permitió que el peruano pase al frente 9-8. A partir de ahí, mantuvo la calma y cerró el partido con autoridad para sellar una remontada memorable, una de las más destacadas del circuito en lo que va del año.

A la final y con confianza

Con este triunfo, el ‘Puma peruano’ disputará por primera vez la final del torneo de El Gouna, consolidando su gran momento en el circuito internacional. Tras el partido, destacó su rendimiento y la exigencia del encuentro.

“Estoy muy contento de estar en mi primera final en El Gouna. Hoy me moví bien y estoy feliz de haber podido remontar y ganar el partido”, señaló Elías, visiblemente satisfecho por su actuación.

Además, valoró el gesto de Mostafa Asal, quien lo felicitó tras el duelo, y reconoció el alto nivel de su rival luego de 93 minutos de juego. “Ha estado jugando un squash excelente. Sabía que sería un partido muy duro”, sentenció.

Celebración de Diego Elías tras victoria ante Mostafa Asal. Crédito: PSA Tour

Próximo reto en busca del título

En la final, Diego Elías se enfrentará al egipcio Mohamed Zakaria, actual número 8 del mundo y una de las grandes promesas del circuito con apenas 18 años. El joven jugador alcanzó esta instancia tras imponerse por un marcador de 3-1 a su compatriota Youssef Ibrahim.

El duelo definirá al campeón de uno de los torneos más importantes del calendario y pondrá a prueba el gran momento del peruano, que buscará cerrar una semana perfecta con la conquista de un nuevo título de categoría platinum para su palmarés.