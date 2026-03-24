Carlos Bustos criticó que árbitro le avise a Pablo Guede que controle a Paolo Guerrero: “Los intereses están demasiado en juego”

El técnico argentino se mostró en contra que el árbitro le pida a Pablo Guede que calme a Paolo Guerrero. Créditos: Fútbol Satélite / Youtube.

Carlos Bustos se refirió de manera directa a la situación actual de la Liga 1. El técnico argentino de UTC expresó su disconformidad con el arbitraje en el fútbol peruano y cuestionó la influencia que, según su visión, favorece a los clubes más grandes, como Alianza Lima y Universitario de Deportes.

En declaraciones a Fútbol Satélite, Bustos señaló su deseo de modificar varios aspectos del campeonato nacional, argumentando que existen intereses marcados por parte de Alianza y Universitario: uno busca impedir el tetracampeonato y el otro aspira a ese hito histórico.

“Me encantaría cambiar muchas cosas del torneo. De hecho, creo que estamos viendo un torneo donde los intereses están demasiado en juego. Los equipos grandes, uno quiere cortarle la racha a un equipo que viene campeonando los últimos torneos, el otro quiere conseguir algo histórico. Las peleas, las decisiones y las discusiones, tanto dentro como fuera de la cancha, dejan mucho que desear. El torneo es raro”, expresó.

Bustos también cuestionó un episodio reciente relacionado con Alianza Lima. Consideró inapropiado que el árbitro Joel Alarcón se acercara a Pablo Guede para pedirle que calmara a Paolo Guerrero durante el partido ante Juan Pablo II, con la intención de evitar que el delantero recibiera una tarjeta amarilla o fuera expulsado.

“Hay situaciones importantes, todos tenemos que sentir la competencia de igual manera. No es por criticar, pero cuando uno ve, por ejemplo, el partido del otro día y van y le avisan a un técnico que calme a un jugador, imaginen los otros diecisiete equipos lo que estamos viendo por televisión. Son cosas que no deberían ocurrir. En estas ocho fechas nos han pasado tantas cosas que no pensé vivir”, agregó.

Esto porque el delantero viene quejándose de la marca personal de Paolo Fuentes - Crédito: L1MAX.

Su crítica al arbitraje

Posteriormente, Bustos abordó el proceder del arbitraje en la Liga 1 y expresó sus dudas sobre el uso del VAR. “No entiendo por qué, cuando está la comunicación del VAR con los árbitros principales, se nota el mensaje totalmente acelerado. Si están arriba viendo el partido con tranquilidad, los mensajes que deben bajar son exclusivamente técnicos y lo que ellos piensen que corresponde. Eso por una parte”.

El técnico, además, valoró aspectos positivos del torneo local. “Obviamente, nosotros dentro de la cancha tenemos que hacer mejor las cosas, pero creo que Perú ha evolucionado en la contratación de buenos entrenadores. Si uno ve la liga, la mayoría de los equipos tienen muy buenos entrenadores y están intentando mejorar el juego”.

Carlos Bustos criticó que árbitro le avise a Pablo Guede que controle a Paolo Guerrero en Alianza Lima vs Juan Pablo II.

¿Quién tiene más presión: la ‘U’ o Alianza?

Finalmente, Carlos Bustos respondió sobre qué club enfrenta más presión en la actualidad, Universitario o Alianza Lima. El técnico argentino, que ya se midió ante ambos equipos en el Torneo Apertura al frente de UTC, no logró obtener la victoria en esos encuentros.

“Siento la presión de que no pueden fallar y de que deben conseguir el resultado en cualquier escenario, porque así se maneja en la semana. Parece que cada partido sería un trámite para ellos, y no es así. Hay tanta presión que eso se nota en los jugadores dentro de la cancha”, afirmó.

Bustos subrayó que el liderato de Alianza Lima no se explica únicamente por su desempeño, sino también por el bajo rendimiento de otros clubes protagonistas. “Los equipos pensados para pelear la liga no han arrancado bien. Universitario está diferente a otros años. Cristal en la liga no ha logrado hacer la diferencia como visitante, y Melgar, que tenía la posibilidad de pelear, ahora se suma Cienciano también. Pero Melgar tampoco consiguió buenos resultados”.

El técnico argentino se refirió a la actualidad de los dos equipos grandes del Perú y lo que sintió al enfrentarlos con UTC. Créditos: Fútbol Satélite / Youtube.