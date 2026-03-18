Gianluca Lapadula vuelve al banco en el Spezia: iguala ante Empoli y sigue en zona de descenso directo

Su falta de actividad en el Spezia refuerza las dudas sobre su futuro inmediato, mientras la directiva de Sporting Cristal y la selección peruana evalúan alternativas para suplir la experiencia y el gol que puede aportar el delantero (Facebook / Spezia Calcio)

El empate entre Spezia y Empoli por la jornada 31 de la Serie B de Italia mantuvo al equipo de Liguria en el puesto 18 de la tabla, con 30 puntos, sin lograr alejarse de la zona de descenso. Gianluca Lapadula, quien regresó recientemente a la convocatoria tras superar una lesión, permaneció en el banco de suplentes durante todo el partido, sin registrar minutos en cancha.

Esta situación reavivó el debate sobre su futuro a nivel de clubes y selección, en medio de las especulaciones sobre su posible salida del fútbol italiano y el interés de equipos sudamericanos.

El delantero ítalo-peruano no fue considerado en la lista inicial de Mano Menezes como seleccionador de Perú, decisión que refuerza la apuesta del nuevo comando técnico por una renovación generacional.

La ausencia del atacante en la nómina y su falta de actividad en Spezia han generado interrogantes sobre su continuidad en la elite y la posibilidad de un cambio de destino antes del cierre de temporada.

Gianluca Lapadula en la mira de Sporting Cristal

El nombre de Gianluca Lapadula surgió como opción para Sporting Cristal tras el pedido de Roberto Palacios. (Facebook / Spezia Calcio)

Por otro lado, el exfutbolista Roberto Palacios se refirió a la necesidad de Sporting Cristal de incorporar refuerzos de jerarquía tras asegurar su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Palacios, voz autorizada del club rimense, sugirió que la directiva debería buscar un centrodelantero internacional, mencionando a Lapadula como una alternativa que aportaría experiencia y gol.

En declaraciones recogidas por medios deportivos peruanos, Palacios afirmó: “Sporting Cristal necesita un centrocampista creativo y un delantero que marque diferencias. Hay que mirar hacia Argentina o Brasil para encontrar ese ‘10’ que organice el juego”. El exvolante reconoció que el nombre de Lapadula ha sido evaluado por la directiva, aunque no existen negociaciones formales por el momento.

El club celeste cuenta con un ingreso de USD 4,1 millones tras superar la etapa previa de la Copa Libertadores, lo que amplía su margen para realizar incorporaciones. Sin embargo, el entrenador brasileño Paulo Autuori ha condicionado su permanencia a la política de fichajes, advirtiendo que la llegada de otro extranjero podría precipitar su salida.

Esta situación mantiene en vilo las posibilidades de sumar a un delantero de fuera, en un plantel que ha evidenciado dificultades para convertir goles durante el Torneo Apertura y la fase previa del certamen continental.

Mano Menezes excluye a Gianluca Lapadula

Mano Menezes dejó fuera a Gianluca Lapadula y apostó por un plantel joven en la renovación de la selección peruana. (Andina)

La publicación de la primera lista de convocados de Mano Menezes como seleccionador de Perú sorprendió al dejar fuera a históricos como Gianluca Lapadula, Paolo Guerrero, Christian Cueva y Renato Tapia. De acuerdo con la información difundida por la Federación Peruana de Fútbol, la nómina incluye futbolistas con una edad promedio de 26 años, en línea con la política de renovación dispuesta para el ciclo rumbo al Mundial 2030.

Entre los convocados figuran jóvenes como Jairo Vélez, Juan Pablo Goicoechea y Adrián Quiroz, además de delanteros como Adrián Ugarriza, Álex Valera y Joao Grimaldo, todos con el objetivo de consolidarse en la nueva etapa. Menezes explicó que el enfoque estará en consolidar una base joven y competitiva: “Lo más importante será cómo lleguen a los amistosos ante Senegal y Honduras”, indicó el técnico respecto a los partidos programados en París y Madrid para fin de mes de marzo.

La ausencia de Lapadula en la convocatoria abre el interrogante sobre su futuro en la selección nacional, especialmente tras la eliminación de Perú en las clasificatorias para el Mundial 2026. Mientras tanto, voces como la de Palacios han solicitado al comando técnico ampliar el espectro de búsqueda de talentos, sugiriendo que se priorice la observación en torneos menores y ligas provinciales para fortalecer la competencia interna.