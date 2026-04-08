Juan Pablo Varillas se anota en los cuartos de final del Challenger de Campinas y alcanza esta instancia por 45° vez en el circuito

Juan Pablo Varillas llegó por 45° a los cuartos de final de un torneo Challenger. Crédito: Institutosports.

Juan Pablo Varillas (#286 ATP) mantiene el paso firme en territorio brasileño. La raqueta número tres del Perú aseguró su presencia en la ronda de los ocho mejores del Challenger 75 de Campinas, tras superar un duro examen ante el argentino Gonzalo Villanueva (#377 ATP). En un duelo que superó las dos horas de acción, el peruano impuso su jerarquía en los momentos críticos para sellar la victoria con parciales de 6-2 y 7-5.

Esta clasificación tiene un sabor especial para el deportista nacional. Campinas es una ciudad de gratos recuerdos para su carrera, pues fue allí donde conquistó su primer título profesional en el circuito Challenger. Bajo ese contexto de confianza, Varillas saltó a la arcilla como el octavo sembrado del cuadro principal y ratificó su favoritismo. En la fase previa, el tenista nacional dio muestras de su solidez al eliminar al local Victor Braga con un contundente doble 6-1, ritmo que sostuvo durante gran parte de su segunda presentación.

El trámite frente a Villanueva exigió la máxima concentración del peruano. Si bien el primer set fue un dominio claro para ‘Juampi’, la segunda manga presentó un escenario mucho más complejo. El argentino mostró una notable capacidad de respuesta y logró arrebatar el servicio de Varillas en dos ocasiones. Sin embargo, la resistencia física y mental del representante nacional afloró en el tramo final. Juan Pablo recuperó los quiebres de forma oportuna y evitó que el partido se extendiera a un tercer set definitivo.

Juan Pablo Varillas venció en sets corridos a Gonzalo Villanueva. Crédito: Institutosports.

Con este resultado, Varillas alcanza los cuartos de final de un torneo Challenger por cuadragésima quinta vez en su trayectoria profesional y la cuarta en lo que va del 2026. Este avance le permite amortiguar la caída en el escalafón mundial, ya que defiende 12 de los 16 puntos que obtuvo en la edición anterior. Por ahora, el peruano se ubica de forma virtual en el puesto 293 del ranking ATP, lo que le otorga un respiro momentáneo en su lucha por no abandonar el selecto grupo de los 300 mejores del mundo.

Juan Pablo Varillas vs Lautaro Midón: fecha, hora y dónde ver

El duelo por el boleto a las semifinales del Challenger de Campinas se llevará a cabo este viernes 10 de abril a las 10:00 horas aproximadamente de Perú. Los aficionados podrán seguir las acciones mediante la plataforma gratuita Challenger TV, además de la transmisión en vivo que ofrecerá el canal de YouTube de Tenis Al Máximo.

La superioridad marca el historial previo entre Juan Pablo Varillas y Lautaro Midón antes de su enfrentamiento en el certamen brasileño. Hasta el momento, el tenista peruano domina la serie personal con dos victorias a su favor, ambas conseguidas durante la presente temporada 2026. Estos triunfos previos otorgan una ligera ventaja al jugador nacional de 30 años de cara a este choque decisivo.

Juan Pablo Varillas dejó en el camino al argentino Lautaro Midón, segundo preclasificado en el Challenger 50 de Buenos Aires. Crédito: Challenger Tour.

El antecedente más cercano ocurrió en el Challenger de Tigre 2, donde Varillas logró imponerse con autoridad mediante parciales de 6-4 y 6-1 en la primera ronda. Previamente, ambos midieron fuerzas en el Challenger de Buenos Aires 1. En aquella ocasión, el partido fue mucho más disputado y se resolvió en tres mangas con un marcador de 6-3, 4-6 y 6-2 para el peruano. Este viernes, Midón (233°) buscará la revancha con una motivación extra: el argentino se juega sus últimas opciones para ingresar a la fase de clasificación de Roland Garros.

¿Qué necesita Juan Pablo Varillas para continuar en el Top 300?

La permanencia de Juan Pablo Varillas en el Top 300 depende de su capacidad para sostener el ritmo en las instancias finales de Campinas. Debido a la estrecha diferencia de puntos en esa zona del ranking, el peruano no tiene margen de error. Tras acceder a los cuartos de final, Varillas ya garantizó 12 unidades, pero esta cifra es insuficiente para asegurar su estatus de forma definitiva ante el empuje de otros competidores en torneos simultáneos.

Para eliminar cualquier riesgo de caída, la raqueta nacional requiere una victoria más que lo deposite en las semifinales. Un triunfo ante Lautaro Midón le otorgaría un total de 22 puntos, cifra que supera los 16 que defiende de la temporada pasada. Con este resultado, Varillas no solo evitaría el descenso al puesto 301, sino que escalaría posiciones hasta ubicarse cerca de la casilla 285. Solo el acceso a la ronda de los cuatro mejores garantiza que su nombre aparezca una semana más entre los 300 mejores del planeta.

Ranking en vivo de la ATP. Crédito: ATP.