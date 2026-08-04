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Efemérides 4 de agosto: Lo que pasó un día como hoy en el Perú y el mundo

Este 4 de agosto reúne hitos que van desde la fundación de ciudades clave del Perú colonial y la reorganización política tras la independencia, hasta conmemoraciones institucionales como el Día del Juez y la Jueza, además de una larga lista de hechos mundiales, nacimientos y fallecimientos que ayudan a entender cómo se fue moldeando la historia contemporánea

Página de calendario con "4 de AGOSTO EFEMÉRIDES". Imágenes de Ana Frank, noticia de Marilyn Monroe, libro "Trilce" de César Vallejo, mazo y balanza.
Una composición gráfica en tono sepia muestra las efemérides del 4 de agosto, incluyendo a Ana Frank, la muerte de Marilyn Monroe, la obra Trilce de César Vallejo y el Día del Juez y la Jueza. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 4 de agosto concentra siglos de historia universal y peruana: fundaciones coloniales, independencias, hazañas deportivas, tragedias humanas y el nacimiento de figuras que moldearon el siglo XX. Estas son las efemérides más destacadas de esta fecha.

El hecho más recordado del 4 de agosto de 1944 ocurrió en Ámsterdam: un informador no identificado delató ante agentes de la policía nazi el escondrijo donde Ana Frank, de 13 años, se ocultaba con su familia desde el 9 de julio de 1942. La niña, conocida por el diario que escribió durante ese período, fue arrestada junto a sus familiares. Dieciocho años después, el 4 de agosto de 1962, moría en Los Ángeles Marilyn Monroe, actriz, modelo y cantante estadounidense, nacida en 1926. Ambas fechas, separadas por casi dos décadas, anclan este día en la memoria colectiva del siglo XX.

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'Ballerina', foto de 1954 de Marilyn Monroe, tomada por Milton H. Greene. EFE/SOLO USO EDITORIAL/ CEDIDA POR LA NATIONAL PORTRAIT GALLERY
'Ballerina', foto de 1954 de Marilyn Monroe, tomada por Milton H. Greene. EFE/SOLO USO EDITORIAL/ CEDIDA POR LA NATIONAL PORTRAIT GALLERY

Hitos que marcaron la historia universal

Los registros más antiguos de esta fecha se remontan al año 886, cuando murió Muhammad I, emir independiente de Córdoba, y su hijo Al-Mundir fue nombrado sexto emir omeya. En 1135, las tropas pisanas atacaron la ciudad de Amalfi en la península italiana. En 1496, Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, fundó en La Española la ciudad de Santo Domingo, primera ciudad europea permanente en América y hoy capital de la República Dominicana.

El turismo en República Dominicana recibió 816,512 pasajeros no residentes por vía aérea en junio, un 6.0% más que en 2025. (Cortesía: Ministerio de Turismo República Dominicana)
El turismo en República Dominicana recibió 816,512 pasajeros no residentes por vía aérea en junio, un 6.0% más que en 2025. (Cortesía: Ministerio de Turismo República Dominicana)

El 4 de agosto de 1526, murió en la nave Victoria Juan Sebastián Elcano, el navegante español que en 1522 había concluido la primera vuelta al mundo. En 1578, la batalla de Alcazarquivir entre tropas portuguesas y marroquíes costó la vida al rey Sebastián I de Portugal. En 1693, en la región de Champaña, el fraile Dom Perignon inventó el champán.

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En 1704, tras dos días de asedio anglo-neerlandés, capitula la guarnición española de Gibraltar y el contralmirante George Rooke toma posesión de la plaza en nombre de Inglaterra. En 1782, en Viena, Wolfgang Amadeus Mozart se casó con su prima Constanze Weber. En 1789, la Asamblea Nacional de la Revolución francesa abolió los privilegios de la aristocracia y el régimen feudal.

En 1897, en el yacimiento arqueológico de La Alcudia, en Elche, España, se descubrió la Dama de Elche. En 1914, en el marco de la Primera Guerra Mundial, el ejército alemán invadió Bélgica y el Reichstag aprobó por unanimidad los créditos de guerra. Ese mismo día, en Buenos Aires, se estrenó en el Teatro Colón la ópera El sueño del alma, del compositor argentino Carlos López Buchardo.

El siglo XX: deportes, política y ciencia

El 4 de agosto de 1922 se publicó Trilce, la obra poética del escritor peruano César Vallejo (1892-1938), uno de los poemarios más influyentes de la literatura en lengua española.

En 1957, Juan Manuel Fangio ganó el Gran Premio de Alemania y se consagró campeón mundial de Fórmula 1 por quinta vez. En 1960, el avión cohete X-15 alcanzó los 3.440 km/h, nuevo récord de velocidad para aviones tripulados. Ese mismo año, el III Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en Bogotá, rechazó la expresión “América Latina” por considerarla incorrecta.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 15 abril
Con su partida, César Vallejo dejó una obra que redefinió la literatura en lengua española, marcada por innovación y una intensa carga humana. (Andina)

En 1984, la República de Alto Volta cambió de nombre y pasó a denominarse Burkina Faso. En 1992, triunfó la huelga general organizada por Nelson Mandela contra el Gobierno racista sudafricano. En 1994, Cuba inició el éxodo masivo de balseros, y Sudán entregó a Francia al terrorista conocido como Carlos. En 1996, Atlanta cerró los Juegos Olímpicos de ese año. En 1997, en Arlés, Francia, murió Jeanne Calment, la persona más longeva registrada en la historia: tenía 122 años y 164 días.

En 2004, la NASA lanzó la sonda Phoenix con destino al planeta Marte —según el texto fuente, la fecha del lanzamiento de Phoenix corresponde al 4 de agosto—. En 2007 se lanzó también la sonda espacial Phoenix con destino a Marte. En 2008, se produjo por primera vez en sus casi 33 años de historia una colisión de trenes en el Metro de Santiago: siete personas resultaron heridas.

En 2012, durante los Juegos Olímpicos de Londres, el nadador estadounidense Michael Phelps ganó su medalla olímpica número 22, superando las 18 medallas que hasta entonces ostentaba la gimnasta soviética Larisa Latýnina y consolidándose como el máximo medallista en la historia de los Juegos Olímpicos.

FILE PHOTO: 2016 Rio Olympics - Swimming - Victory Ceremony - Men's 4 x 100m Medley Relay Victory Ceremony - Olympic Aquatics Stadium - Rio de Janeiro, Brazil - 13/08/2016. Michael Phelps (USA) of USA celebrates his team's gold. REUTERS/Michael Dalder FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS./File Photo
FILE PHOTO: 2016 Rio Olympics - Swimming - Victory Ceremony - Men's 4 x 100m Medley Relay Victory Ceremony - Olympic Aquatics Stadium - Rio de Janeiro, Brazil - 13/08/2016. Michael Phelps (USA) of USA celebrates his team's gold. REUTERS/Michael Dalder FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS./File Photo

En 2018, durante un acto en Caracas en conmemoración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana, se produjo un presunto atentado con drones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. En 2021, en los Juegos Olímpicos de Tokio, Sky Brown ganó la medalla de bronce en el debut del Skateboarding Park como disciplina olímpica y se convirtió, con 13 años, en la deportista británica más joven en subirse a un podio olímpico.

Efemérides del Perú: fundaciones, justicia y territorio

En el Perú, el 4 de agosto tiene peso institucional y territorial. En 1540 se fundó la ciudad de Yungay, en el departamento de Áncash, importante centro agrícola y comercial de la región. El 31 de mayo de 1970, un devastador terremoto provocó un aluvión que sepultó la ciudad casi por completo. Tras la tragedia, se construyó una nueva ciudad a pocos kilómetros del lugar original; hoy es un espacio de memoria y resiliencia rodeado de paisajes andinos.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 4 agosto
Yungay, nacida en 1540 bajo el nombre de Santo Domingo de Yungay, es parte del legado colonial peruano. Su historia quedó marcada por el aluvión de 1970 que sepultó su antigua ubicación (Enock, C. Reginald)

En 1571 —consignado en el texto fuente como 1572 en una sección y como 1571 en otra— se fundó Huancavelica, capital de la región homónima, como Villa Rica de Oropesa. Situada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, fue uno de los principales centros mineros coloniales por sus yacimientos de mercurio, utilizados en la extracción de plata. Su arquitectura destaca por templos coloniales y casonas antiguas, y su cultura fusiona herencia indígena y española.

El 4 de agosto de 1821, el gobierno protector de José de San Martín creó oficialmente el Departamento de Lima mediante decreto, con el objetivo de organizar políticamente el territorio de la capital y sus alrededores. Inicialmente incluyó las provincias de Cajatambo, Canta, Chancay, Huarochirí, Cañete y Yauyos. El 4 de noviembre de 1823 se fusionaron el Departamento de la Capital y el de la Costa, consolidando su estructura administrativa.

Ese mismo 4 de agosto de 1821, San Martín fundó el distrito de Ate, uno de los más extensos de la provincia de Lima, que combina zonas urbanas, industriales y rurales. Ate alberga sitios arqueológicos como Puruchuco, reflejo de la historia prehispánica de la región.

El Día del Juez y la Jueza se celebra cada 4 de agosto en homenaje a la creación de la Alta Cámara de Justicia por San Martín en 1821, en reemplazo de la Real Audiencia Española. La fecha fue institucionalizada en 1971 mediante el Decreto Ley N.° 18918. En 2020 se incorporó el reconocimiento a las juezas. Cada año el Poder Judicial organiza actividades conmemorativas y declara inhábil la fecha, con reprogramación de audiencias y plazos procesales.

Día del juez y la jueza – juez – jueza – Perú – noticias – 4 agosto
Recordar a magistrados que resistieron la injerencia política es central en esta fecha. Ellos demostraron que la justicia independiente es vital para el Estado de derecho en el país. (Freepik)

Nacimientos destacados del 4 de agosto

Entre los nacimientos más recordados de esta fecha figura Barack Obama (1961), abogado y político estadounidense, presidente de Estados Unidos entre 2009 y 2017. También nacieron el trompetista estadounidense Louis Armstrong (1901), figura fundacional del jazz; el escritor noruego Knut Hamsun (1859), premio Nobel de Literatura en 1920; el diseñador francés Louis Vuitton (1821); el poeta lírico británico Percy Bysshe Shelley (1792); y el físico italiano Giorgio Parisi (1948), premio Nobel de Física en 2021.

En el ámbito latinoamericano, nacieron el presidente argentino Arturo Umberto Illia (1900); el humorista gráfico argentino Guillermo Mordillo (1932); el futbolista peruano Kukín Flores (1974), fallecido en 2019; el futbolista ecuatoriano Antonio Valencia (1985); y el político colombiano Ernesto Samper Pizano —cuyo nacimiento el texto fuente registra también el 3 de agosto—.

Hombre con traje y camisa y mujer con blusa de escote barco y pantalón oscuro sentados en un sofá. Detrás de ellos, una estantería con libros
(YouTube: @People)

Fallecimientos del 4 de agosto

Entre quienes murieron un 4 de agosto se recuerda al escritor danés Hans Christian Andersen (1875), autor de cuentos que marcaron generaciones; a la actriz estadounidense Marilyn Monroe (1962); al dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alarcón (1639); al navegante español Juan Sebastián Elcano (1526); al obispo argentino Enrique Angelelli (1976), asesinado por la dictadura de Videla; al filósofo alemán Ernst Bloch (1977); al cantante cubano Antonio Machín (1977); y al empresario italiano Ettore Maserati (1990), creador de la escudería de Fórmula 1 que lleva su nombre.

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