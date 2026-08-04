Envían a 30 vehículos al depósito y detectan a 16 conductores sin licencia en Puente Piedra

La ATU, la PNP, la Fiscalía de Prevención del Delito y Emape coordinaron acciones para recuperar espacios ocupados por paraderos informales - Créditos: ATU.

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Un megaoperativo desplegado en Puente Piedra permitió identificar a tres personas con requisitoria vigente que se encontraban dentro de vehículos dedicados al transporte público no autorizado. La acción, encabezada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía Nacional del Perú (PNP), también dejó 30 unidades trasladadas al depósito por incumplir las disposiciones vigentes.

La intervención tuvo como principal objetivo recuperar espacios utilizados como paraderos informales y reducir los riesgos asociados con esta modalidad de traslado. Durante el despliegue, los agentes policiales detectaron que uno de los intervenidos contaba con antecedentes por el delito de extorsión, motivo por el cual fue conducido ante las autoridades competentes para continuar con las diligencias respectivas.

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El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, explicó que estos puntos de embarque constituyen zonas de interés para las fuerzas del orden debido a la posible presencia de individuos vinculados con actividades delictivas. Según señaló, algunas personas podrían obtener información sobre las rutas y unidades para entregarla posteriormente a organizaciones criminales.

“En estos paraderos informales es donde hay gente prontuariada, mirando y distribuyendo la información de las unidades a las organizaciones criminales”, afirmó Arriola. El oficial resaltó que la coordinación con la ATU permite ubicar sectores considerados peligrosos, recuperar el control de esos espacios y fortalecer la seguridad de los ciudadanos.

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Durante la intervención fueron identificados dos vehículos con más de 30 años de antigüedad, que podrían ingresar al proceso de chatarreo obligatorio - Créditos: ATU.

Por su parte, el organismo de transporte ejecutó acciones de fiscalización junto con la Fiscalía de Prevención del Delito y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S. A. (Emape). Como resultado, 30 automóviles fueron enviados al depósito institucional debido a diversas infracciones relacionadas con la prestación irregular del servicio.

Entre los vehículos detectados figuran aquellos con placas V3K-310 y F3R-917, que acumulan sanciones por informalidad superiores a S/400.000. Además, los inspectores constataron que 16 conductores no disponían de licencia para manejar, una situación que incrementa el peligro para pasajeros, peatones y demás personas que utilizan las vías.

La jornada también permitió hallar dos unidades con más de tres décadas de antigüedad. Debido a sus características, ambos vehículos podrían ser incluidos en el proceso de chatarreo obligatorio, mecanismo orientado a retirar del sistema aquellas máquinas que dejaron de reunir las condiciones mínimas para ofrecer un traslado seguro.

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Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones continuará como parte de las medidas destinadas a combatir la informalidad y prevenir delitos asociados con determinados puntos de concentración vehicular. La estrategia busca, además, fortalecer la fiscalización y promover un servicio que cumpla con los requisitos establecidos.

Luis Rivera, vocero de la ATU, informó que durante 2026 se han desarrollado 530 operativos. En ese periodo, aproximadamente 3000 unidades fueron retiradas de circulación, de las cuales cerca de 2600 correspondían a vehículos que prestaban servicios de manera informal.

Durante la intervención fueron identificados dos vehículos con más de 30 años de antigüedad, que podrían ingresar al proceso de chatarreo obligatorio - Créditos: ATU.

¿Cuáles son las funciones de la ATU?

Organiza y gestiona el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.

Regula y supervisa los servicios de transporte público.

Fiscaliza y sanciona infracciones cometidas por operadores y conductores.

Autoriza y habilita vehículos, conductores y empresas de transporte.

Planifica y mejora la operación del sistema de transporte urbano.