Se filtró posible reemplazo de Facundo Morando en Alianza Lima tras rumores de su llegada a Fluminense

Se filtró posible reemplazo de Facundo Morando en Alianza Lima

Una noticia remeció a Alianza Lima en plena lucha por obtener su clasificación a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Diversos medios brasileños informaron que Facundo Morando estaría próximo a incorporarse a Fluminense para la siguiente temporada.

La noticia provocó reacciones entre los hinchas que piden que no se vaya. Según el Portal Volei, especializado en información sobre traspasos en el voleibol, la llegada del argentino al club brasileño podría hacerse oficial una vez que finalice el torneo nacional.

El mismo medio sostuvo que esta opción, que inicialmente circulaba como un rumor, ha cobrado fuerza en los últimos días y se perfila como un cambio relevante en el panorama del vóley regional. Así, la continuidad de Morando en Alianza queda en duda, mientras crecen las expectativas en torno a su futuro profesional.

El técnico argentino podría dejar Alianza Lima para fichar Fluminense. Créditos: Bloqueo y Punto / Ouke.

Posible reemplazo de Facundo Morando tras probable llegada a Fluminense

En medio de una ambiente de incertidumbre por la posible partida de Facundo Morando, se pudo conocer quién sería su reemplazo en Alianza Lima para la próxima temporada. Eso sí, se marcó que la directiva ‘blanquiazul’ hará todo lo posible para retener al argentino.

“Me comuniqué con gente de Alianza y lo que me dijeron fue que todavía no está nada dicho. Van a esperar. Yo creo que hay una alta posibilidad de que se vaya, pero que todavía no está nada dicho. Yo creo que puede cambiar el giro del tema, si es que Alianza logra el título, y vienen mejores propuestas para Facundo Morando desde lo deportivo, pero hay una posibilidad muy alta de que se vaya. Y un técnico que gusta, ojo, no digan que yo he dicho que va a ir. Un técnico que gusta en Alianza es Horacio Bastit. No se han sentado a hablar con nadie, porque la prioridad para Alianza es seguir con Facundo Morando, pero un técnico que gusta en Alianza y que podría ser una alternativa entre algunas cuantas es el hoy técnico de Regatas Lima", informó Julio Peña en el programa ‘De Una’.

Según prensa brasileña, el técnico argentino está cerca de histórico club y dejaría a las 'blanquiazules' la próxima temporada. (De Una)

Facundo Morando define su clasificación a las semifinales

Mientras se especula sobre su futuro, Facundo Morando mantiene el foco en la campaña de Alianza Lima dentro de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El equipo blanquiazul consiguió una victoria clara frente a Deportivo Soan por 3-0, con parciales de 25-17, 26-24 y 25-20, resultado que los acerca a las semifinales del torneo.

Para sellar el pase a la siguiente ronda, el conjunto dirigido por Morando deberá refrendar su condición de favorito en el segundo partido contra Soan. Una nueva victoria ubicaría a las bicampeonas entre los cuatro mejores equipos de la temporada.

Revive el punto decisivo con el que Alianza Lima se impuso 26-24 a Deportivo Soan, cerrando el segundo set en un final lleno de emoción en la Liga Peruana de Vóley. - Latina Noticias

El encuentro decisivo está programado para el domingo 22 de marzo a las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. En caso de que Soan logre igualar la serie, la definición se trasladará a un tercer partido a disputarse la semana siguiente.

La transmisión oficial del duelo estará a cargo de Latina TV, tanto en señal abierta (canal 2) como en sus plataformas digitales. Además, Infobae Perú brindará una cobertura completa, con análisis previo y seguimiento punto a punto a través de su sitio web, garantizando que los aficionados no se pierdan ningún detalle de la serie.