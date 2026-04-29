Medellín-Cusco, un partido para mantenerse con vida en la Copa Libertadores

Bogotá, 29 abr (EFE).- El Deportivo Independiente Medellín (DIM) y el Cusco FC se enfrentarán este jueves en la tercera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores, un encuentro en el que colombianos y peruanos tratarán de mantenerse con vida.

Al estadio Atanasio Girardot de Medellín los visitantes llegan sin puntos, en el último lugar de la zona, mientras que los anfitriones son terceros con una unidad, a tres de Estudiantes de La Plata y cinco del líder Flamengo.

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El DIM vive un momento difícil en su temporada, después de que su entrenador, Alejandro Restrepo, fuese destituido el pasado 21 de abril por el mal momento de su equipo no sólo en la Libertadores, sino también en la liga colombiana, en la que deberá definir su clasificación a cuartos de final este fin de semana.

Sin embargo, tras la salida de Restrepo se hizo cargo del equipo Sebastián Botero y el equipo derrotó 2-0 a Boyacá Chicó y 1-0 a Fortaleza, por lo que el Poderoso espera mantener ese impulso para meterse en la pelea por un cupo en octavos de final del campeonato continental.

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Para llevarse la victoria, Botero contará con toda su nómina, que incluye a jugadores de destacado nivel como el atacante argentino Francisco Fydriszewski, el delantero Yony González, el extremo Francisco Chaverra, el creativo Daniel Cataño y el lateral Frank Fabra, el mejor jugador del equipo este semestre.

Los peruanos, por su parte, han tenido un semestre irregular en el que si bien ocupan el sexto lugar de la liga de su país, su temporada está marcada por la derrota 8-0 con Alianza Lima.

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El Cusco ya está en Medellín, pero no contará para este partido con el atacante Lucas Colitto, quien fue expulsado en la derrota 2-1 contra Estudiantes de La Plata.

En cuanto al resto de la nómina, se espera que el entrenador uruguayo Alejandro Orfila utilice a sus habituales titulares, entre los que figuran los veteranos delanteros argentinos Facundo Callejo, Gabriel Carabajal y Nicolás Silva.

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También se espera que aparezcan en el once inicial el portero Pedro Díaz; los defensores Álvaro Ampuero y Marlon Ruidíaz, y los centrocampistas Oswaldo Valenzuela y Diego Soto.

El otro partido de la tercera jornada del Grupo A, en el que se definirá el liderato, lo disputan este miércoles Estudiantes y Flamengo en La Plata. EFE

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