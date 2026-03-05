Perú Deportes

Gastón Bolaños regresa al octágono ante Jeong Yeong Lee en el UFC 326 de La Vegas en busca de un nuevo triunfo

El deportista peruano de 33 años se alista para su quinto combate en la promotora más relevante de las artes marciales mixtas. Registra dos derrotas y dos victorias, ambas por decisión de los jueces

Gastón Bolaños se medirá ante Jeong Yeong Lee en el UFC 326 de La Vegas. Crédito: UFC.

El T-Mobile Arena de Las Vegas será sede de un nuevo evento de antología en la UFC. La cartelera ubica como combate estelar el esperado enfrentamiento entre Max Holloway y Charles Oliveira por el título BMF. En el inicio de la jornada en Nevada, el peruano Gastón Bolaños buscará su tercera victoria en la promotora más importante de las artes marciales mixtas en el globo.

El deportista nacional de 33 años entrará al octágono para medir fuerzas ante el coreano Jeong Yeong Lee en la categoría de las 145 libras (peso pluma). El peleador asiático, cinturón negro en jiu-jitsu brasileño, registra 11 victorias: cuatro por KO y tres por sumisión, incluyendo finalizaciones rápidas en menos de un minuto. También conviene mencionar que en sus dos últimas peleas perdió.

Por otro lado, Bolaños va por su quinto combate en UFC, luego de un paso por otras promotoras o como competidor de muay thai. Su presente muestra altibajos, con dos éxitos y dos caídas en su historial reciente. Su fuerte pegada sigue como una materia pendiente, ya que sus victorias se definieron únicamente a través del veredicto de los jueces.

Cartelera de la UFC 326
Cartelera de la UFC 326 en Las Vegas. Crédito: UFC.

El ‘dreamkiller’, caracterizado por su estilo de ‘sriker’ —no es habitual que su estrategia se base en derribos o mantener la pelea en la lona— buscará dejar atrás su derrota ante el vietnamita Quang Le, quien lo venció por la vía de la sumisión en mayo del 2025. Esta contienda tuvo lugar en la UFC Des Moines en el Wells Fargo Arena.

A qué hora y dónde ver la UFC 326

El peleador peruano Gastón Bolaños vuelve a la acción este sábado 7 de marzo en el evento UFC 326. El ‘deamkiller’ enfrentará al surcoreano Jeong Yeong Lee en un choque fundamental para su permanencia en la organización. Para los seguidores en Perú, la transmisión de las primeras peleas preliminares comenzará a las 17:00 horas. Al ser el segundo combate programado en la cartelera, se estima que el ingreso del nacional al octágono ocurra cerca de las 18:00 horas.

Los aficionados podrán seguir el evento en vivo a través de la plataforma Paramount+, que cuenta con los derechos de transmisión para nuestro territorio. Este duelo representa un desafío de estilos, donde Bolaños intentará imponer su técnica de Muay Thai frente a la peligrosidad del ‘Korean Tiger’. El representante nacional llega con la urgencia de una victoria que le permita equilibrar su récord y recuperar el protagonismo en la competitiva división de peso pluma.

Gastón Bolaños vs Yeong Lee. Crédito: UFC.

El combate estelar

Max Holloway y Charles Oliveira protagonizarán uno de los duelos más esperados en Las Vegas. Ambos peleadores ostentan un estatus de leyendas vivientes dentro de la UFC y ocupan lugares de privilegio en los libros de historia de la organización. El estadounidense destaca por su volumen de golpeo inagotable, mientras que el brasileño mantiene el récord de más finalizaciones en la historia del octágono.

Holloway llega a esta cita tras capturar el cinturón BMF con un nocaut espectacular sobre Justin Gaethje. Su nivel actual refleja una madurez técnica impecable y una resistencia física que pocos pueden igualar. Por su parte, ‘Do Bronx’ busca recuperar el camino hacia el título luego de una cerrada derrota ante Arman Tsarukyan. El brasileño confía en su letal juego de sumisiones para silenciar a los críticos.

Este encuentro representa la revancha de aquel lejano 2015. En esa ocasión, Holloway obtuvo la victoria debido a una extraña lesión esofágica que sufrió Oliveira apenas en el primer asalto. Once años después, dos versiones mucho más completas de estos guerreros se verán las caras para saldar una cuenta pendiente y definir quién se mantiene en la élite absoluta del deporte.

