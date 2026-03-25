Felipe Cantuarias confesó charla con Julio César Uribe y calificó de “arrogante” a Joel Raffo: “No le importa Sporting Cristal”

El expresidente del club 'celeste' habló de Paulo Autuori, de la charla con el 'Diamante' y de la gestión del presidente de la institución. (Video: Eddie Fleischman / Full Deporte)

El presente de Sporting Cristal refleja un momento de incertidumbre para la institución, que ha quedado prácticamente fuera de la pelea por el Torneo Apertura y enfrenta cada vez menos oportunidades de competir con fuerza por la Liga 1 2026. En este escenario, las declaraciones de Felipe Cantuarias, expresidente del club, han puesto el foco en los problemas estructurales que afectan al equipo, así como en la reciente decisión de Paulo Autuori de no incorporar un delantero extranjero pese a la necesidad ofensiva.

“Personas como Paulo Autuori le hacen mucho bien al fútbol peruano. Gente con principios, consistente entre lo que piensa y lo que hace”, sostuvo el exdirectivo en una reciente entrevista para el programa Full Deporte.

El club ‘rimense’ optó por no fichar un atacante extranjero para la presente temporada, una decisión que ha generado debate entre la hinchada y los analistas deportivos. Cantuarias explicó que el entrenador brasileño prioriza una transformación profunda en el club, enfocada en el trabajo de base y la consolidación de una identidad renovada, más allá de los resultados inmediatos. Para el extitular, “necesitamos a más gente como Autuori, que realmente entienda que si el fútbol peruano quiere cambiar, se necesita una transformación desde las bases”.

Paulo Autuori ha expresado su molestia en reiteradas ocasiones por los errores de sus dirigidos. - captura: Jax Latin Media

El exdirigente remarcó que los problemas de Sporting Cristal no se limitan a lo deportivo, sino en otros aspectos importantes. “Cuando entré a finales del 2010 trabajé en reforzar la identidad y promover unidad. Creo que ambos temas se han perdido desde la llegada de Innova. Hoy la hinchada está totalmente distanciada del club y eso inevitablemente afecta la moral de los jugadores”, apuntó sobre la presencia del inversor Innova Sports.

Felipe Cantuarias y su crítica a Joel Raffo

Las críticas de Felipe Cantuarias se dirigieron con especial énfasis a Joel Raffo, actual presidente de Sporting Cristal y representante de Innova Sports. “Estamos entrando al sexto año de Sporting Cristal. Es difícil que el Apertura lo pueda pelear y le va a quedar solamente el Clausura. No campeonar este año va a ser muy difícil para Innova. Yo creo que Innova no es un buen gestor. Entonces, tienen que recurrir a gente que sabe más, pero la arrogancia de Joel Raffo y compañía es alucinante”, dijo.

La relación institucional con la hinchada y la recuperación de la esencia histórica del club constituyen, para Cantuarias, desafíos urgentes. “El gran problema que tiene Cristal es que está totalmente divorciado de su hinchada y de su esencia, y eso no es una tarea de Julio César Uribe ni de Paulo Autuori. Si el club a nivel institucional no regresa a su historia, va a ser imposible que pueda recuperar la confianza”, advirtió.

El 'Flaco' habló del duro presente de los 'celestes' y puso en duda la continuidad del DT brasileño. (Video: Movistar Deportes / Después de Todo)

El exdirectivo cuestionó la falta de liderazgo visible del actual presidente para enfrentar los problemas del fútbol peruano. “Es increíble que hoy el señor Joel Raffo esté escondido en su escritorio, no salga a pelear por los siete extranjeros, por la corrupción en la Federación, porque no se están haciendo competencias de menores”, cuestionó.

Para el expresidente, la gestión de Innova Sports ha relegado el protagonismo histórico de Sporting Cristal en el impulso de reformas dentro del fútbol nacional. Sostuvo que el club siempre fue un agente de cambio, pero actualmente ha perdido ese rol por decisiones que considera equivocadas y una conducción distante.

Joel Raffo con la camiseta de Sporting Cristal en setiembre del 2019, cuando Innova Sports compró el club. - créditos: Lino Chipana

Cantuarias reveló charla con Julio César Uribe

En otra parte de sus declaraciones, Felipe Cantuarias relató una conversación sostenida en diciembre pasado con Julio César Uribe, director general de fútbol del club, con el objetivo de promover la unidad entre la hinchada y la institución. “Yo me reuní con Julio César Uribe en diciembre y le dije ‘vamos a entrar un sexto año sin campeonar, estamos sufriendo mucho todos los hinchas. Por favor, hagamos algo por la unidad. Yo me comprometo contigo en hacer un esfuerzo por lograr la unidad para que dejemos de lado nuestras diferencias para que el club salga adelante. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudar al club para que este año campeonemos. No tengo interés en un cargo ni nada, pero ustedes como Innova tienen que dar un paso’”, compartió.

Cantuarias, que ya tuvo otra charla con Uribe, lamentó que, tras ese momento, no volvió a recibir contacto por parte de la directiva actual. “Nunca más me llamó porque la gente de Innova lo mandaron a rodar. Ahí te das cuenta de la arrogancia de Innova, le importa muy poco el club. En consecuencia, yo me siento muy maltratado por esta gente de Innova, ni siquiera me llamaron, desairado totalmente”, declaró.