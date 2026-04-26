Infantil expulsión a Paulo de la Cruz tras brutal puñetazo contra Mateo Antoni en Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2026

El volante vio la roja tras intervención del VAR en el estadio Mansiche de Tujillo - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima se medía ante Atlético Grau en Trujillo en un cotejo correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el principio, el trámite estuvo dividido entre ambos equipos, con llegadas por parte de ambos lados y sin ocasiones claras de peligro, para que luego el balón lo tuviera el cuadro ‘blanquiazul’, que se vio beneficiado de una insólita manera: Paulo de la Cruz fue expulsado tras un brutal puñetazo contra Mateo Antoni, dejando a los ‘albos’ con 10 jugadores.

Esta acción se llevó a cabo a los 21 minutos de la primera mitad. Antoni había jugado en largo luego de un pase en corto de Alejandro Duarte. Lucas Acevedo alejó el peligro de su zona y el balón fue recepcionado por Jairo Vélez, que sufrió una fuerte falta de Adrián de la Cruz, que no fue amonestado pero que daba indicios de que la temperatura estaba subiendo en el estadio Mansiche.

El juego siguió en los pies de Marco Huamán, quien trató de prosperar por la banda izquierda, aunque se topó con Diego Rodríguez, que dejó el esférico para Adrián, quien hizo caso a la indicación de su técnico, Gerardo Ameli, de presionar alto. El mediocentro de 22 años se adjudicó con la pelota y trató de jugar con los atacantes, empero, la zaga ‘aliancista’ estuvo sólida.

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