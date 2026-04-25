Selección peruana de vóley masculino de Marcos Blanco se medirá en cuadrangular ante equipos de la liga nacional

Comando técnico de Marcos Blanco y jugadores de la selección peruana de vóley masculina. Crédito: FPV.

La Federación Peruana de Vóley (FPV) prepara un cuadrangular inédito que enfrentará a la selección masculina, bajo la nueva conducción de Marcos Blanco, con destacados equipos de la Liga Nacional. Este evento marcará la primera prueba formal del ciclo de Blanco y sus colaboradores, quienes buscan consolidar un grupo competitivo para las próximas citas internacionales. La información fue compartida por el portal ’Puro Vóley’.

El cuadrangular se disputará durante los dos últimos fines de semana de mayo y podría desarrollarse en el Coliseo multideportes de La Videna, uno de los escenarios emblemáticos del deporte nacional. La inclusión de la selección en este torneo representa una oportunidad para fortalecer la base del equipo y evaluar a los jugadores en competencia real, frente a rivales de alto nivel y exigencia táctica.

Entre los participantes destaca Regatas Lima, vigente campeón de la Liga Peruana de Vóley y equipo que cuenta con Eduardo Romay como figura estelar. El capitán de Regatas y de la selección nacional, probablemente, reforzará al combinado patrio en este torneo. Completan el cuadro Vamos Peerless y Von Newman, dos conjuntos tradicionales que aportarán competitividad al certamen.

Selección peruana de vóley jugará su primer torneo amistoso al mando de Marcos Blanco. Crédito: Puro Vóley.

Una de las principales novedades es la difusión por señal abierta a través de TV Perú, lo que permitirá que el voleibol masculino llegue a más hogares y amplíe su base de aficionados. Este esfuerzo de difusión nacional responde al objetivo de la FPV de incrementar la visibilidad y el atractivo del deporte, generando mayor interés en la disciplina y promoviendo el desarrollo de nuevos talentos.

El cuadrangular servirá como termómetro para el equipo de Blanco, que inicia una nueva etapa con la meta de posicionar al voleibol masculino peruano en los primeros planos sudamericanos. La combinación de competencia local y exposición mediática apunta a sentar las bases para una selección más fuerte y cohesionada.

Liga Peruana Masculina por señal abierta

La Liga Peruana de Vóley Masculino vivirá una etapa inédita en su difusión, ya que por primera vez algunos de sus partidos serán transmitidos en señal abierta. Esta decisión busca ampliar el alcance del torneo y acercar el espectáculo del voleibol masculino a más hogares en todo el país, permitiendo que el público siga de cerca la competencia y el crecimiento de los equipos participantes.

La FPV planea extender la duración de la Liga Peruana de Vóley Masculino. Crédito: Puro Vóley

Según lo informado, el canal encargado de llevar las transmisiones será TV Perú, lo que marca un hito en la cobertura de la disciplina a nivel nacional. Además de la señal abierta, se mantendrán las emisiones por cable a través de Movistar Deportes, asegurando así que todos los aficionados puedan acceder a los encuentros, sin importar su plataforma de preferencia.

Entre las novedades del certamen, se anunció que la liga contará con nuevas sedes y un calendario renovado, priorizando la visibilidad de los principales partidos tanto en televisión como en plataformas digitales. Con esta apuesta, la Federación espera impulsar la popularidad del voleibol masculino y fortalecer la base de seguidores en todo el territorio peruano.

Nuevo proceso a cargo de Marcos Blanco

Marcos Blanco afronta un nuevo desafío al ser designado director técnico de la selección peruana de vóley masculino, cargo que asume mientras continúa sus labores en Circolo Sportivo Italiano. El entrenador argentino, reconocido por su trabajo formativo y su capacidad táctica, ahora tendrá la misión de potenciar el desarrollo del voleibol masculino nacional, una disciplina que busca recuperar protagonismo en la región.

Marcos Blanco ha asumido la dirección técnica de la selección peruana masculina y ya entrena en las instalaciones de la Federación tras anunciar su primera convocatoria. Crédito: FPV.

Compaginará sus responsabilidades en Circolo —donde fue clave para renovar la plantilla y consolidar jóvenes talentos— con el reto de estructurar un equipo competitivo a nivel internacional. Blanco tendrá que gestionar la doble exigencia de elevar el nivel de la selección y mantener a Circolo entre los animadores de la liga local, apostando por un enfoque integral que priorice la formación y la cohesión de grupo.