Regatas Lima se proclamó campeón de la Liga Peruana de Vóley Masculino 2025 y sacó boleto al Campeonato Sudamericano 2026

Regatas Lima obtuvo su tercera corona en la Liga Peruana de Vóley luego del bicampeonato en 2018 y 2019. Crédito: Regatas Lima.

Regatas Lima ha añadido la tercera corona a sus vitrinas en la Liga Peruana de Vóley Masculino. El cuadro chorrillano ha firmado una temporada para los libros, pues se impuso en la fase regular y desde el inicio de los ’play-offs’ no cedió un solo parcial, consolidando un curso con superioridad inalterable.

En la pista del Coliseo Miguel Grau del Callao, el elenco dirigido por el argentino Guillermo Cáceres exhibió un notable rendimiento. Von Newman, novato en las grandes citas, no pudo mostrar una firme resistencia al poderío que representaba Regatas. Parciales 25-18, 25-7, 25-23 en el cotejo definitorio.

El bloqueo del conjunto celeste significó un pilar en la victoria para obtener el título nacional. La sagacidad del muro que armaban en cada defensa les permitió sumar puntos sustanciales. La segunda manga fue una verdadera exhibición de buen vóley con un marcador abultado.

Regatas Lima venció en ambos partidos finales a Von Newman por 3-0. Crédito: Puro Vóley.

En el set final, Von Newman tomó la delantera y estuvo arriba gran parte del parcial. Pero el adiestrador Cáceres realizó un cambio fundamental. Al campo volvió Eduardo Romay y sumó las unidades necesarias para que el equipo de Chorrillos se proclamara campeón.

A pie de pista, Romay conversó con Latina Deportes. El voleibolista nacional no pudo controlar las lágrimas tras recordar que superó una dura lesión que lo mantuvo fuera de los campos de juego. ”Mis papás son mi principal soporte”, sostuvo, mientras los abrazaba, visiblemente emocionados.

”Una rotura de ligamento cruzado es lo peor que le puede pasar a un deportista. Ha sido muy duro y dentro de todo ha habido mucha crítica a mi juego. Créanme que yo soy el primero en criticarme”, reconoció.

Eduardo Romay se erigió como la figura principal de Regatas Lima en el campeonato 2025. Crédito: Regatas Lima.

El estratega del equipo también tuvo palabras de halago para Romay, pues estuvo al tanto de todo el proceso de recuperación: ”Lo importante es no caerse, en el deporte siempre va haber lesiones”.

Confiar en los procesos

Guillermo Cáceres asumió la dirección técnica de Regatas Lima en 2020. Luego de cinco años y tres subcampeonatos, el entrenador argentino por fin pudo celebrar una nueva estrella para el club.

”Quiero aprovechar la ocasión para felicitar a mis jugadores. Fueron cinco años tratando de lograr el objetivo”, concedió. Cáceres agradeció a Juan Carlos Gala, entrenador del equipo nacional de vóley, por “usar el sentido común” en la última convocatoria a los Juegos Bolivarianos.

”Fue siempre difícil cuando uno llega al final y no lo gana. Hay que valorar que estos jugadores no son profesionales. Entrenan desde las 9:30 hasta las 11:30 de la noche. Ojalá que se pueda mejorar”, añadió.

Regatas Lima venía de dos subcampeonatos y un tercer lugar en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Perú Vóley

Regatas Lima al Campeonato Sudamericano

El Club de Regatas Lima, en su rama masculina, ha asegurado su cupo para el Campeonato Sudamericano de Clubes de Vóley en 2026, un logro significativo que reafirma la presencia peruana en la élite continental. Esta clasificación se obtuvo tras la destacada participación del equipo en el torneo nacional.

La sede y las fechas exactas del Campeonato Sudamericano de 2026 aún están pendientes de confirmación por parte de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV). Tradicionalmente, este campeonato se lleva a cabo entre febrero y marzo. Se espera la participación de los clubes campeones nacionales de los principales países de la región, como Brasil, Argentina y Chile, incluyendo potencias como Sada Cruzeiro (máximo campeón con nueve estrellas) y Ciudad Vóley.

El último campeón del torneo fue el gigante brasileño Sada Cruzeiro, que se alzó con el título de 2025. El equipo de Minas Gerais es uno de los máximos ganadores históricos de la competencia y sirve como el rival a vencer para todos los clubes que aspiran a la gloria sudamericana.