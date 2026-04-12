Spezia de Gianluca Lapadula pierde 2-0 ante Mantova y agrava crisis en la Serie B: sigue último y amenaza con descender

La derrota por dos goles en casa deja al Spezia Calcio penúltimo, con apenas 30 puntos en la Serie B y cinco fechas sin conocer la victoria, acercándose de manera peligrosa a la zona de descenso a la Serie C (Facebook / Spezia Calcio)

El Spezia Calcio, en plena lucha por evitar el descenso, sufrió una nueva derrota en la Serie B al caer como local ante Mantova por dos goles a cero. El atacante ítalo-peruano Gianluca Lapadula saltó al campo tras el entretiempo, pero no logró modificar el destino de su equipo, que atraviesa una de las peores rachas de la temporada.

La escuadra dirigida por Luca D’Angelo acumula cinco encuentros sin victorias y mantiene apenas 30 unidades, resultado que la deja en la última posición de la tabla.

Los goles de Davide Bragantini y Nicolo Buso acentuaron la crisis de los ligures, que ven cada vez más cerca la amenaza de la Serie C.

El impacto de la derrota y la situación del Spezia

Spezia profundiza su crisis tras otra caída en casa, quedando al borde del descenso y sin respuestas claras en un tramo decisivo donde cada punto empieza a pesar como una final. (Facebook / Spezia Calcio)

La caída frente a Mantova consolidó el momento crítico que vive Spezia Calcio. El conjunto blanquinegro no consigue levantar cabeza en el torneo y ha sumado solo un punto de los últimos quince disputados, según datos de la organización de la Serie B. La derrota, sufrida en el estadio Alberto Picco, aumentó la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico, que no encuentra respuestas para revertir la situación en la recta final del campeonato. Actualmente, el club sigue anclado en la penúltima posición, a la espera de una reacción que todavía no se materializa.

El ingreso de Gianluca Lapadula al inicio del segundo tiempo buscaba revitalizar el frente de ataque. El delantero, que no logra asentarse como titular en esta etapa del campeonato, sustituyó a Giuseppe Di Serio con la intención de aportar profundidad ofensiva. Sin embargo, la única aproximación clara del equipo en la segunda mitad no fue suficiente para inquietar a la defensa visitante, que controló sin dificultades los avances locales.

Detalles del partido y protagonismo de Mantova

Mantova impuso orden y eficacia para golpear en los momentos clave, construyendo una victoria sólida que expuso las fragilidades de un Spezia sin respuesta. (Facebook / Spezia Calcio)

El desarrollo del encuentro mostró a un Mantova más firme y ordenado, que supo capitalizar las oportunidades creadas. La apertura del marcador llegó a los 32 minutos, cuando Davide Bragantini definió con precisión tras una jugada colectiva en el área rival. Ese gol marcó el quiebre emocional en el partido, dejando a los locales sin reacción en el tramo final de la primera mitad.

En la segunda parte, pese a la presencia de Lapadula y la búsqueda de variantes en el ataque, Spezia no logró modificar el trámite. A los 72 minutos, Nicolo Buso amplió la diferencia tras un contragolpe, sentenciando el resultado. El propio Buso manifestó tras el encuentro: “Sabíamos que enfrentábamos a un rival necesitado, pero mantuvimos la concentración y aprovechamos nuestras oportunidades”.

El equipo dirigido por Davide Possanzini consolidó una actuación sólida, sumando tres puntos valiosos en su objetivo por alejarse de la zona baja de la clasificación. Para Spezia, la derrota representa un nuevo golpe anímico y deportivo en una campaña marcada por la irregularidad.

Lapadula y el desafío de revertir su presente

Gianluca Lapadula atraviesa un momento complejo, con pocos goles y protagonismo intermitente, en una temporada donde su equipo necesita con urgencia su mejor versión. (Facebook / Spezia Calcio)

La temporada 2025-26 está resultando especialmente compleja para Gianluca Lapadula, quien no ha logrado anotar goles desde el pasado 29 de octubre en el empate ante Padova. Hasta la fecha, el delantero ha sumado solo tres tantos en el torneo, cifra que contrasta con su rendimiento en ediciones anteriores de la Serie B.

La falta de continuidad en la titularidad y la escasez de oportunidades frente al arco rival han generado frustración en el atacante ítalo-peruano. En el entorno del club reconocen la importancia de recuperar la mejor versión de Lapadula para las últimas jornadas de la temporada, donde el Spezia se juega su permanencia en la categoría.

Con 30 puntos en la tabla, Spezia afronta las fechas finales del campeonato con la urgencia de sumar victorias para evitar el descenso directo a la Serie C. La presión aumenta para el plantel y el cuerpo técnico, mientras los aficionados esperan un cambio de rumbo que permita mantener la plaza en la segunda división del fútbol italiano.