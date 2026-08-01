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Primeras palabras de Ollanta Humala en libertad: “Fui secuestrado por el Estado”

El exmandatario abandonó el penal de Barbadillo luego de que la justicia anulara su condena por lavado de activos. Lamentó que su esposa Nadine Heredia y sus hijos se vean en la obligación de salir del país en busca de asilo

El expresidente de Perú, Ollanta Humala, abandona el penal de Barbadillo en Ate después de 15 meses de prisión preventiva. En medio de un tumulto de periodistas, simpatizantes y un fuerte resguardo policial, Humala se retiró conduciendo su propio vehículo. | Canal N
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Ollanta Humala recuperó su libertad tras abandonar el penal Barbadillo en Ate la noche de este viernes 31 de julio. La excarcelación se produjo luego de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ejecutara la orden emitida por el Tribunal Constitucional (TC), que anuló el proceso penal iniciado por presunto lavado de activos.

La resolución dispuso la liberación inmediata del exmandatario y la cancelación de la prisión preventiva. El fallo del TC, adoptado por mayoría, reconoció la vulneración de los principios de legalidad y tipicidad en el caso. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fue notificado para proceder con la excarcelación bajo responsabilidad directa.

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El expresidente Ollanta Humala sale del penal de Barbadillo y ofrece sus primeras declaraciones. Acusa una persecución por su ideología política y envía un mensaje a su esposa Nadine Heredia: "No nos van a vencer".

Primeras declaraciones

Tras más de un año en reclusión, el expresidente aprovechó la presencia de la prensa en los exteriores del penal de Barbadillo para brindar sus primeras declaraciones en libertad.

De ese modo, responsabilizó al sistema de justicia peruano de “secuestrarlo” y de provocar que su esposa, Nadine Heredia, y sus hijos, buscasen asilo en otros países. Asimismo, volvió a negar que desde Brasil o Venezuela se haya aportado a su campaña política.

“Hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. El 15 de abril del 2025 fui secuestrado por el Estado y, después, los sicarios del sistema judicial de ese momento, regularizaron una situación ilegal”, dijo ante los medios de comunicación.

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“Jamás hemos cometido delito alguno. Nunca he recibido aportes de campaña ni de Venezuela ni de Brasil. Pero no bastaba eso. Necesitaban perseguirnos por nuestra gestión de Gobierno, por nuestra ideología política, y han hecho que tenga que haber asilado a mi esposa y tenido que sacar a mis hijos del país. Hoy día estoy denunciando que hemos sido perseguidos hasta el punto de haberme detenido en una prisión. Y tiene que haber justicia para esta situación”, continuó.

Tras ser puesto en libertad, el expresidente Ollanta Humala se dirige a la prensa desde su domicilio, denunciando haber sido 'secuestrado' y víctima de una persecución política junto a su familia. Acusa directamente al equipo especial del caso Lava Jato de criminalizar aportes de campaña. | Canal N

Celebran liberación

En los exteriores del penal, decenas de simpatizantes aguardaron la salida del expresidente con pancartas y mensajes de apoyo. “Finalmente se ha hecho justicia”, dijo a su vez su abogado Wilfredo Pedraza.

Pedraza explicó que Humala considera este resultado como un paso importante y expresó su confianza en que la liberación se concretara en el plazo previsto por las autoridades.

La defensa precisó que, tras la excarcelación, se enfocarán en lograr la anulación total del proceso judicial. “Él tiene la satisfacción de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Hay que lograr la libertad, luego la anulación del proceso y ya se verá en el camino”, declaró Pedraza a Exitosa.

¿Nadie Heredia regresa al Perú?

Según confirmó Pedraza, el regreso de la exprimera dama solo sería viable si el proceso penal en su contra concluye con el archivo definitivo.

“Obviamente, ella vendrá cuando el caso se archive en favor de ella, antes lo dudo”, declaró, a la vez que detalló que la decisión de Heredia se mantiene firme mientras persista la orden de asilo político en la República Federativa del Brasil. El letrado indicó que una eventual vuelta al país implicaría la renuncia expresa a ese estatus.

“Si ella retorna, eso significa que renuncia a su asilo, pero es un asunto que lo definirá privadamente con el presidente Humala”, sostuvo el abogado. La defensa también anunció que solicitará al órgano jurisdiccional la extensión de los efectos del reciente fallo a favor de Heredia, aunque precisó que la resolución del Tribunal Constitucional no aplica automáticamente a todos los procesados.

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