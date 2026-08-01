Jean Deza protagoniza pelea callejera por insólito motivo: futbolista peruano cayó al suelo y recibió golpes

El 'Ratón' cayó en la vereda y tuvo que ser separado por la gente. Créditos: La Bitacora.

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Jean Deza vuelve a ser noticia, aunque esta vez no por su desempeño deportivo, ya que lleva varios meses sin equipo. El popular ‘Ratón’ fue protagonista de una pelea callejera en la que terminó siendo golpeado y quedó tendido en el suelo.

El video fue publicado por Prensa Chalaca, medio del Callao, aunque el incidente no se produjo en ese distrito, sino en las calles de San Miguel. El motivo que desencadenó la pelea resultó inusual.

De acuerdo al mencionado medio digital, el altercado comenzó cuando varias personas se acercaron a saludar a Deza y él respondió con insultos, lo que derivó en una discusión. Hasta el momento, el futbolista no ha emitido ningún pronunciamiento en sus redes sociales oficiales sobre el incidente.

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“De acuerdo con el relato de un vecino, el incidente comenzó luego de que varias personas saludaran a Deza, quien habría respondido con insultos, desencadenando la discusión”, se puede leer en la página de Facebook.

Jean Deza protagonizó pelea callejera por insólito motivo.

En los videos difundidos en redes sociales, se observa inicialmente a Jean Deza en el suelo, mientras un hombre no identificado lo sujeta por el cuello. Varias personas presencian la escena y parecen intentar intervenir, aunque finalmente no lo hacen.

Tras algunos segundos, logran separarlos, pero la agresión continúa. El joven arremete nuevamente contra Deza y le propina varios golpes, mientras el futbolista intenta protegerse.

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La pelea finaliza cuando más de tres personas intervienen para separarlos. Tanto el agresor como Deza se retiran del lugar, pero, según Prensa Chalaca, testigos indicaron que el ‘Ratón’ regresó acompañado con la intención de reanudar el enfrentamiento.

“Según testigos, el exseleccionado nacional sostuvo un enfrentamiento verbal que terminó en una gresca y, al retirarse del lugar, habría amenazado con regresar acompañado de más personas. Testigos también señalaron que el futbolista regresó minutos después con otras personas para continuar el altercado”, reportó el medio.

El jugador peruano intercambió golpes en calles de San Miguel. Créditos: Prensa Chalaca.

Jean Deza reaparece luego de pelea callejera

Ninguno de los golpes propinados por la persona no identificada habría causado lesiones visibles en el rostro de Jean Deza. El futbolista reapareció en sus redes sociales sin marcas aparentes tras el altercado.

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Aunque Deza no se refirió directamente a lo sucedido, se mostró de buen ánimo y compartió mensajes relacionados con el fútbol. Todo indica que estaría viajando para participar en un evento deportivo o incorporarse a un equipo.

“Nos fuimos a cumplir los deberes, a meterle show, lo que siempre doy, nada más, no lloren”, expresó en un video grabado desde un bus y compartido en sus stories de Instagram.

El 'Ratón' no se refirió al incidente y tampoco mostró huellas de la agresión. Créditos: Instagram

¿Cuál es el futuro de Jean Deza en el fútbol?

Cuando parecía que Jean Deza estaba por regresar a la Primera División del fútbol peruano, surgió un contratiempo inesperado. El delantero tenía todo acordado para firmar por Sport Boys, el club de sus amores, pero Santos FC, su exequipo, presentó un reclamo económico.

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Según la institución de Nazca, se le había adelantado un pago a Deza que debía ser devuelto, ya que finalmente no jugaría esa temporada con ellos tras llegar a un acuerdo con Boys. Al no reembolsar ese monto, el extremo no pudo concretar su incorporación a la ‘misilera’ y el mercado de pases se cerró.

Jean Deza deberá pagar cuantioso monto a club de Liga 2 para jugar por Sport Boys este 2026.

Se esperaba que el ‘Ratón’ se sumara al plantel para el Torneo Clausura, pero la negociación se enfrió y las partes optaron por caminos distintos. En una de sus últimas declaraciones, el futbolista aseguró tener varias ofertas para el segundo semestre, aunque hasta ahora no ha firmado contrato con ningún club.

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