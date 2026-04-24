Estudiantes peruanos crean sistema que convierte celulares en microscopios y apunta a mejorar diagnósticos en zonas rurales

El desarrollo busca reducir brechas en el acceso a la salud mediante tecnología de bajo costo aplicada al diagnóstico de enfermedades como anemia y malaria. TVPerú

La innovación tecnológica vinculada a la salud comienza a tomar un rol cada vez más visible en América Latina. En este escenario, iniciativas impulsadas desde el ámbito universitario buscan responder a brechas persistentes en el acceso a diagnósticos médicos, sobre todo en territorios alejados de los grandes centros urbanos. La combinación de herramientas digitales con soluciones de bajo costo aparece como una vía concreta para ampliar la cobertura sanitaria.

En el sur del Perú, un grupo de estudiantes universitarios impulsa una propuesta que conecta la tecnología cotidiana con necesidades médicas urgentes. El desarrollo apunta a transformar dispositivos de uso masivo en instrumentos capaces de cumplir funciones especializadas dentro del sistema de salud. La propuesta no solo introduce una herramienta técnica, sino también un enfoque orientado a reducir desigualdades en el acceso a servicios médicos.

El proyecto, surgido en la ciudad de Arequipa, logró reconocimiento internacional tras imponerse en una competencia que reunió miles de iniciativas de distintos países. Este resultado posiciona la propuesta como una alternativa viable dentro del campo de la innovación aplicada a la medicina, con potencial de implementación en contextos diversos.

Un dispositivo que convierte celulares en herramientas médicas

Estudiantes universitarios desarrollan un sistema que convierte smartphones en microscopios portátiles.

El equipo de estudiantes desarrolló un sistema óptico que permite transformar la cámara de cualquier smartphone en un microscopio portátil. Este dispositivo se integra con un software que procesa las imágenes captadas y las envía a una base de datos para su análisis. Según uno de los integrantes del proyecto, “a través de nuestro sistema óptico podemos convertir cualquier smartphone en un microscopio donde se captura la imagen y esa imagen se traslada a través de un sistema a nuestra base de datos”.

El funcionamiento incluye almacenamiento de información, análisis predictivo y generación de soporte diagnóstico. Este proceso permite que el personal médico cuente con información adicional en menos tiempo, lo que resulta clave en contextos donde el acceso a laboratorios especializados es limitado.

La propuesta se enfoca en brindar herramientas que faciliten la detección de enfermedades como anemia y malaria. Estas condiciones suelen presentar mayores dificultades de diagnóstico en zonas rurales, donde la infraestructura médica resulta insuficiente o inexistente.

El proyecto fue presentado en un concurso desarrollado en Chile, donde participaron más de 16 000 iniciativas provenientes de distintos países. La propuesta peruana logró destacar entre equipos de regiones como América Latina, Asia y otras partes del mundo.

Uno de los integrantes explicó el alcance de la competencia: “han presentado de la parte de Chile, han presentado de la parte de Bolivia, de la parte de Perú, de Chile como tal. En otros hubs ha habido de Argentina, de India, de Asia, de todo el mundo”. Este contexto refuerza el nivel de exigencia del certamen y el valor del reconocimiento obtenido.

El primer lugar alcanzado en esta competencia permitió visibilizar el proyecto en escenarios internacionales y abrir oportunidades de desarrollo posterior. La propuesta fue valorada por su aplicabilidad directa en el ámbito de la salud y por su enfoque en poblaciones con menor acceso a servicios médicos.

Enfoque en reducción de brechas en salud

El objetivo central del equipo consiste en contribuir a la reducción de diferencias entre zonas urbanas y rurales en materia de diagnóstico médico. La tecnología desarrollada busca facilitar evaluaciones rápidas en lugares donde el traslado a centros especializados implica costos elevados o tiempos prolongados.

Uno de los estudiantes señaló que el propósito del proyecto se orienta a cerrar esa distancia: “queremos implementar el sistema de salud en el Perú, ya que queremos cerrar esa brecha de diagnóstico de la zona rural y la zona urbana”. Esta meta define la orientación social de la propuesta y su posible impacto en comunidades alejadas.

El uso de smartphones como base tecnológica permite aprovechar dispositivos ya presentes en muchas localidades, lo que reduce la necesidad de inversiones iniciales en equipamiento complejo. Esta característica resulta clave para su implementación en contextos con recursos limitados.

Próximos pasos: inversión y desarrollo tecnológico

Tras el reconocimiento internacional, el equipo continúa con el proceso de perfeccionamiento del dispositivo. Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de incubación con acompañamiento académico y mentoría internacional. Según uno de los integrantes, “actualmente estamos en una incubación con la Universidad de Harvard, llevando mentores desde ahí”.

El siguiente paso consiste en conseguir financiamiento que permita acelerar la producción y distribución del sistema. El equipo busca establecer alianzas con entidades del sector salud y empresas privadas para ampliar el alcance de la tecnología.

La meta planteada incluye la integración del dispositivo en sistemas médicos y su uso en distintos niveles de atención. El desarrollo continúa en fase de ajuste técnico, con la intención de optimizar su rendimiento y adaptarlo a diferentes entornos clínicos.