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Alfonso Barco se clasifica a la final de la Copa de Croacia en su primera temporada europea: HNK Rijeka va por el bicampeonato

El conjunto que dirige el español Víctor Sánchez barrió al Slaven Belupo en un duelo que reeditó el juego definitorio del curso anterior. ‘Fonchi’ disputó todo el compromiso y consolidó su presencia en la oncena titular

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Alfonso Barco disputará su primera final en el fútbol europeo. Crédito: HNK Rijeka.
Alfonso Barco disputará su primera final en el fútbol europeo. Crédito: HNK Rijeka.

Alfonso Barco vive un presente inmejorable en el fútbol del ‘Viejo Continente’. El volante peruano se asentó como el eje del mediocampo defensivo en el HNK Rijeka y ratificó su gran nivel. Bajo las órdenes del estratega español Víctor Sánchez, ‘Fonchi’ disputó los 90 minutos en la victoria de su equipo, que ya tiene un lugar asegurado en la gran final de la Copa de Croacia.

El conjunto de Rijeka llegó como el favorito absoluto para este compromiso ante el Slaven Belupo. El duelo tuvo un tinte especial, pues ambos clubes reeditaron la final de la temporada pasada, donde los actuales campeones se impusieron por un ajustado 2-1. En esta ocasión, la superioridad del cuadro de Barco fue evidente desde el control de la posesión y la solidez en la marca.

A pesar del dominio, el marcador no se movió durante la primera mitad. Fue en el complemento donde la historia se resolvió a favor del Rijeka. A los 70 minutos, Amer Gojak aprovechó un rebote corto del portero Čović para abrir la cuenta. Más tarde, a los 83′, Christian Ouguehi Legbo sentenció el 2-0 definitivo tras otra respuesta fallida del guardameta rival ante un ataque letal.

HNK Rijeka apunta al bicampeonato en la Copa de Croacia. Crédito: Instagram HNK Rijeka.
HNK Rijeka apunta al bicampeonato en la Copa de Croacia. Crédito: Instagram HNK Rijeka.

Con este resultado, el equipo de Alfonso Barco buscará el bicampeonato frente al aclamado Dinamo Zagreb, también líder en el torneo doméstico. El rival llega con la moral alta tras golear por 6-3 al HNK Gorica en la otra llave de semifinales. Será una final de pronóstico reservado donde el mediocampista nacional tendrá la oportunidad de levantar su primer título oficial en su campaña de estreno en Europa.

Tras cumplir el objetivo copero, el Rijeka enfoca sus energías en la liga local. Este fin de semana enfrentará al Osijek con la misión de asegurar un cupo a torneos internacionales. La presencia de Barco en la oncena titular es hoy indiscutible, lo que llena de optimismo a los aficionados peruanos que siguen de cerca su crecimiento profesional en Croacia.

La polifuncionalidad de Barco

Alfonso Barco destaca como un futbolista de gran polifuncionalidad en el esquema del HNK Rijeka. Bajo la dirección del español Víctor Sánchez, el peruano suele ocupar un lugar en el doble ancla del mediocampo junto al portugués Tiago Dantas. En esa zona, su despliegue físico y capacidad de recuperación resultan fundamentales para el equilibrio del equipo croata.

Sin embargo, su versatilidad le permite retroceder algunos metros en el campo. Sánchez ha utilizado a Barco como integrante de la zaga defensiva en diversas ocasiones, una decisión que también replica Mano Menezes en la selección peruana. A pesar de su buen juego aéreo y lectura de las acciones, esta posición le genera dificultades específicas.

Alfonso Barco - HNK Rijeka – selección peruana – Perú – deportes – 22 marzo
La caída en Gorica reconfigura el panorama del Rijeka, que pierde margen de error y queda obligado a sumar en las últimas jornadas para sostener su lugar internacional. (Facebook / nk.rijeka)

Durante la última fecha doble con ‘la bicolor’, el futbolista quedó expuesto ante rivales rápidos. Sus limitaciones en velocidad pasaron factura en el mano a mano, lo que abrió un debate sobre cuál es su ubicación ideal. Barco es una pieza valiosa por su polivalencia, pero rinde mejor cuando el equipo protege sus espaldas.

Objetivo internacional

El HNK Rijeka ocupa actualmente la tercera posición en la liga local, pero la distancia frente a sus rivales es considerable. El equipo de Alfonso Barco se encuentra a 15 puntos del Hajduk Split, club que se mantiene firme en el segundo lugar de la tabla.

En este sistema, el campeón asegura su boleto a la Champions League, mientras que los dos perseguidores inmediatos obtienen un cupo para la Conference League. Por esta razón, la final de la Copa de Croacia cobra una relevancia máxima para el conjunto blanco. Si el Rijeka conquista este trofeo ante el Dinamo Zagreb, logrará un salto de calidad en el plano internacional y clasificará de forma directa a la UEFA Europa League.

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