Hinchas franceses reciben a Sekou Gassama en el aeropuerto y lo alientan: “Tiene que mantener la mentalidad fuerte”

El delantero de Universitario de Deportes fue sorprendido por dos seguidores que viajaron desde Francia solo para animarlo tras la reciente derrota, mostrando el poder del aliento internacional en momentos deportivos complicados para el jugador (Universitario de Deportes)

El aeropuerto Jorge Chávez fue escenario de una escena poco habitual para el fútbol peruano: Sekou Gassama, delantero senegalés-español, fue abordado por dos aficionados que cruzaron el Atlántico desde Francia para manifestarle su respaldo.

El atacante, cuyo presente en Universitario de Deportes se ha visto empañado por la falta de continuidad y la presión de la hinchada, vivió un episodio singular que evidenció el alcance emocional del deporte y la lealtad de sus seguidores.

Gassama regresaba a Lima tras la última derrota de Universitario frente a FBC Melgar en Arequipa por el Torneo Apertura. Apenas ingresó a la zona de llegadas, fue recibido por una simpatizante que, junto a un acompañante, sostenía una bandera de Senegal y una pancarta de bienvenida.

La mujer explicó a los medios presentes que el viaje tuvo un único propósito: ver a Gassama y animarlo en un momento difícil, resaltando el orgullo que sienten por el delantero de raíces españolas y senegalesas. “Estamos muy contentos de ver a Sekou Gassama. Por eso vinimos, para recibirlo y apoyarlo. Vamos a alentarlo en el estadio Monumental”, relató la aficionada, que llegó acompañada desde Francia.

Un recibimiento inesperado tras la derrota

Dos hinchas llegadas desde Francia sorprendieron a Sekou Gassama en Lima con un gesto de apoyo que emocionó al delantero en medio de cuestionamientos por su rendimiento. (X / Raúl Chávez)

El gesto de los seguidores no pasó inadvertido en el aeropuerto, donde la expectación creció al confirmarse que la visita era exclusiva para el atacante. La mujer, con pancarta y bandera en mano, insistió en la importancia de sostener la moral de Gassama: “Tiene que mantener la mentalidad fuerte y seguir adelante”, afirmó ante las cámaras.

Al aparecer, Sekou Gassama se mostró visiblemente emocionado. Se acercó a los fanáticos y, en francés, les agradeció por la muestra de apoyo. Las cámaras captaron el intercambio breve pero significativo, donde el agradecimiento del delantero fue explícito y sincero. Tras compartir unos minutos, Gassama abandonó el lugar acompañado de los hinchas, quienes reiteraron su presencia en el próximo partido del club.

La situación de Gassama en Universitario

Con pocos minutos en cancha y sin cifras destacadas, el delantero enfrenta un escenario complejo en el club, donde su permanencia es evaluada por la directiva. (Universitario de Deportes)

El paso de Sekou Gassama por Universitario de Deportes no ha estado exento de dificultades. A sus 30 años, el delantero llegó al club con expectativas altas, pero su aporte en cancha ha sido reducido: suma 101 minutos en apenas dos presentaciones oficiales. Su arribo tardío a la pretemporada dificultó su integración y, desde entonces, las oportunidades han sido escasas.

En sus apariciones, Gassama debutó frente a Cienciano, actuando 30 minutos, y participó brevemente en el clásico ante Alianza Lima, donde jugó 12 minutos. Su titularidad ante Coquimbo Unido en la Copa Libertadores, partido en el que fue reemplazado a los 59 minutos, desencadenó críticas de la hinchada en el estadio Monumental.

La falta de goles y asistencias ha llevado a la directiva a considerar su salida al culminar el Torneo Apertura, abriendo la puerta a nuevas alternativas para reforzar el ataque. Entre los nombres que evalúa la institución destaca el argentino Francisco Fydriszewski, delantero de Deportivo Independiente de Medellín, quien podría llegar ante la inminente partida de Gassama.

Tan solo un poco de paciencia para Gassama

El exentrenador del atacante destacó su fortaleza mental y sostuvo que, con más minutos, Gassama tiene las cualidades necesarias para responder a las expectativas. (Universitario de Deportes)

El análisis sobre el presente de Sekou Gassama ha trascendido el ámbito local. José Luis Oltra, exentrenador del atacante en el C. F. Fuenlabrada y el C. D. Eldense, compartió su perspectiva en el programa Fútbol Satélite. Oltra describió las características técnicas del delantero: “Es un punta de referencia, zurdo, fuerte en el juego aéreo y eficaz tanto de cabeza como con el pie. Protege bien el balón y entiende el juego”.

El técnico español enfatizó la necesidad de darle continuidad y confianza: “Sekou es un buen profesional, tiene buenas condiciones y con más minutos seguramente alcanzará el rendimiento esperado. Yo le daría paciencia porque sé que responderá”, afirmó. Además, Oltra destacó la evolución mental del futbolista: “Es un chico fuerte mentalmente. Su trayectoria le ha enseñado a soportar la frustración y a entender mejor las situaciones adversas”.