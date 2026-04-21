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¿Por qué Universitario aún no oficializa la salida de Javier Rabanal?: se filtraron los detalles del motivo de la demora

La derrota ante Melgar en Arequipa generó la drástica decisión de la directiva de la ‘U’ de no contar más con el DT español, aunque apareció un entrampamiento en las negociaciones

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El técnico español no es más técnico de la 'U', pero aún faltan resolver algunos detalles para su partida. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

Universitario de Deportes atraviesa días de incertidumbre institucional tras la caída sufrida ante Melgar en Arequipa. El revés no solo dificultó las aspiraciones en el Torneo Apertura, sino que se sumó a la reciente eliminación en la Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido, detonando la decisión dirigencial de poner fin al ciclo de Javier Rabanal al frente del primer equipo.

La determinación de la directiva, encabezada por el administrador Franco Velazco, se tomó la noche posterior al partido. Según detalló el periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa L1 Radio, la comunicación oficial con el técnico se produjo recién en Lima, cuando fue citado al estadio Monumental en la tarde, donde se reunió con Velazco, el director deportivo Álvaro Barco y otros miembros de la administración, quienes le informaron que la institución había definido cortar su proceso.

A pesar de la contundencia de la medida, la salida del DT español aún no se hizo pública mediante un comunicado. El motivo, según relató el comunicador, responde a una negociación contractual trabada por el factor económico. El entrenador tiene vínculo firmado hasta fines de 2027 y existe una “distancia económica compleja” entre las partes, que obstaculiza el acuerdo final para la desvinculación.

El conflicto contractual mantiene en vilo la oficialización del cese. Ambas partes han manifestado voluntad para llegar a un entendimiento, pero la diferencia en los términos económicos y la extensión del contrato generan un escenario complicado. De este modo, la incertidumbre se mantiene sobre el futuro inmediato del comando técnico y la planificación de Universitario.

Javier Rabanal brindando indicaciones en Campo Mar. - Crédito: Universitario
Javier Rabanal no ha logrado plasmar su idea en Universitario de forma convincente. - créditos: Universitario

¿Quién dirigirá el entrenamiento de Universitario el martes 21 de abril?

Ante la falta de un anuncio oficial sobre la salida de Javier Rabanal, las interrogantes sobre la conducción del equipo en los entrenamientos se multiplicaron. Gustavo Peralta precisó que el martes 21 de abril el entrenamiento matutino está programado para ser dirigido por Jorge Araujo, actual encargado de las divisiones menores y que venía ejerciendo como asistente del español.

Según el periodista, la presencia del comando técnico de Rabanal en la sesión no estaba prevista. Si bien el contrato vigente permitiría su intervención hasta la formalización del despido, desde el entorno del entrenador europeo no existe intención de seguir al frente mientras no se concrete el acuerdo de salida. “Por tema contractual podría (dirigir), pero entiendo que no es tan así porque desde el comando técnico de Rabanal no tienen esa intención, sino de arreglar la situación”, indicó.

La situación se complica por la imposibilidad reglamentaria de incorporar a un nuevo técnico hasta que se firme el finiquito. “Mientras no se firme el finiquito de contrato, la ‘U’ no puede contratar a otro técnico”, recordó Peralta, quien comparó el contexto con lo sucedido durante la salida de Jorge Fossati, cuando la oficialización del reemplazo se dio recién después de resolver el cierre contractual con el estratega saliente.

El técnico español analizó la derrota de la 'U' ante el 'rojinegro' en Arequipa. (Video: Jax Latin Media)

De este modo, la rutina del plantel se mantiene bajo un clima de provisionalidad, con la figura de Araujo como responsable momentáneo. El club debe aguardar la resolución del tema contractual antes de avanzar en la búsqueda de un nuevo entrenador para afrontar el tramo final del semestre.

Álvaro Barco sobre la situación de Javier Rabanal en Universitario

En medio del proceso, Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, brindó una declaración para América Deportes orientada a la cautela y la mesura. “No vamos a tomar ninguna decisión apresurada. Vamos a tomarnos el tiempo suficiente”, aseguró al ser consultado sobre la situación de Javier Rabanal.

El directivo reconoció el momento adverso en el Torneo Apertura y la presión generada por los malos resultados, pero insistió en que la cúpula de la ‘U’ busca actuar con responsabilidad. “(Situación) complicada. Sin duda que no hemos quedado bien en la tabla del Apertura. Vamos a intentar revertir esto. No se va a tomar ninguna decisión apresurada. Vamos a tomarlo con la tranquilidad para tomar buenas decisiones”, enfatizó.

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