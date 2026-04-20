Mano Menezes y los partidos de la selección peruana en ciudades de altura: “Estamos conversando sobre esa posibilidad”

El técnico de la Selección Peruana advierte que decidir si el equipo juega en ciudades elevadas como Cusco o Juliaca debe basarse en criterios técnicos y consenso, evitando comparaciones simplistas con la experiencia boliviana en La Paz (Federación Peruana de Fútbol)

Durante las últimas semanas, la opción de que la Selección Peruana dispute sus partidos como local en ciudades ubicadas sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar ha cobrado fuerza, impulsada por los resultados adversos obtenidos en Lima durante el último proceso clasificatorio.

Las dificultades reportadas para sumar puntos como anfitrión en el Estadio Nacional abrieron el debate en la Federación Peruana de Fútbol sobre la conveniencia de buscar una ventaja competitiva en escenarios de altura.

Mano Menezes, actual seleccionador nacional, dejó claro que la determinación de la sede para las próximas Eliminatorias Sudamericanas aún no está definida y debe basarse en criterios técnicos. El entrenador manifestó que la comparación frecuente con la Selección de Bolivia, habitual anfitriona en La Paz, no es suficiente para adoptar una decisión de tal magnitud.

Según Menezes, el contexto futbolístico peruano difiere notablemente del boliviano, ya que la mayoría de los clubes peruanos juegan en ciudades de baja altitud, mientras que en Bolivia dos equipos principales compiten regularmente en altura.

El debate sobre la localía de la Bicolor y el análisis de Menezes

Mano Menezes pidió prudencia ante la opción de llevar a la selección a la altura y remarcó que cualquier decisión debe sustentarse en estudios técnicos, evitando comparaciones simplistas. (Captura / Fútbol en América)

El propio Menezes afirmó: “Estamos conversando sobre esa posibilidad. Siempre se compara con Bolivia porque es la selección que más fuerte se ha hecho en la altura, pero ellos tienen a dos de sus principales equipos en la altura, Perú los tiene aquí en el llano“, durante una entrevista con el programa Fútbol en América. El estratega subrayó la importancia de no tomar decisiones por mera imitación y remarcó que cualquier medida debe estar respaldada por un estudio detallado de las implicancias deportivas y logísticas.

Consultado sobre el avance de las discusiones internas respecto a una eventual mudanza, Menezes se mostró prudente: “No quiero dar una información que no sea correcta. Podemos hablar, pero no dar una información falsa y por eso no quiero referirme a algo que aún no está conformado. Tenemos que sentarnos a analizar y llegar a un consenso para tomar la mejor decisión para Perú“. La declaración refuerza la postura de cautela con la que el comando técnico y los directivos de la Federación Peruana de Fútbol están gestionando el tema.

El técnico brasileño también hizo referencia a la dificultad de la Blanquirroja para obtener resultados favorables en Lima durante la Eliminatoria anterior. En ese sentido, sugirió que generar obstáculos adicionales a los rivales podría ser una herramienta válida, siempre y cuando esté alineada con el perfil y las capacidades del plantel nacional.

Factores técnicos y condicionantes para la posible mudanza

Menezes enfatizó que la decisión sobre la localía dependerá del análisis del equipo y no de la presión externa, en un contexto de incertidumbre por el formato eliminatorio. (Federación Peruana de Fútbol)

Menezes destacó que el rendimiento colectivo y las características individuales de los jugadores deben ser el eje del análisis para cualquier cambio de localía. “Para mí lo más importante es la construcción del equipo, las cualidades de los jugadores y vamos a ser inteligentes para sacar los puntos necesarios para clasificar”, puntualizó el técnico. El entrenador insistió en que la eventualidad de jugar en la altura no debe ser una respuesta impulsiva a la presión mediática o a los resultados recientes, sino una decisión sustentada en parámetros técnicos y de rendimiento.

El estratega reconoció que el formato de la próxima Eliminatoria Sudamericana todavía no está oficializado, lo que añade incertidumbre sobre el calendario y la planificación de la selección. Menezes consideró que el torneo será exigente y requerirá una preparación meticulosa, independientemente del escenario elegido para los partidos de local.

A nivel de convocatoria, el entrenador reiteró su disposición a abrir el espacio a nuevos valores que puedan aportar frescura y competitividad al grupo. “Queremos encontrar nuevos nombres para refrescar a la selección y para mostrar a los hinchas que tenemos novedades y despertar esa ilusión”, manifestó, enfatizando la necesidad de mantener un equilibrio entre futbolistas consolidados y jóvenes talentos.

Perspectivas del equipo bajo la dirección de Menezes

Menezes valoró el desempeño frente a selecciones de mayor nivel, subrayando la importancia de ajustar aspectos físicos y tácticos para competir con mayor solidez. (Federación Peruana de Fútbol)

En la misma línea, Menezes valoró el crecimiento mostrado por la Selección Peruana en partidos amistosos recientes frente a rivales de mayor jerarquía, como Senegal. El director técnico resaltó el desempeño del equipo: “Me gustó más el partido con Senegal, por el entendimiento, la idea y cómo enfrentamos a un equipo con jerarquía superior. Tienen una fuerza física descomunal y supimos responder a esas dificultades“, dijo en Fútbol en América.

Sobre el encuentro ante Honduras, el seleccionador explicó que las diferencias físicas fueron notorias: “Contra Honduras pasó algo similar a lo ocurrido entre Cusco y Alianza Lima, ellos llegaron más frescos y nosotros veníamos de hacer un gran desgaste ante Senegal”. Estas observaciones evidencian la atención que el comando técnico presta a la preparación física y táctica del grupo en escenarios diversos.

Finalmente, Menezes subrayó que la integración de jugadores con distintas características será clave para consolidar una selección competitiva en todas las condiciones. El brasileño recalcó que “las puertas de la selección están abiertas para todos” y que priorizará la búsqueda de un plantel equilibrado entre experiencia y juventud para afrontar el reto que representa la próxima ruta clasificatoria sudamericana.