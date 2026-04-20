Perú

¿Fraude en el SERUMS 2026-I? Colegio Médico denuncia estafas con venta de plazas y manipulación de puntajes

Más de 39 mil postulantes participaron en la evaluación nacional, mientras autoridades advierten sobre cobros ilegales que prometen beneficios inexistentes en la asignación de vacantes

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El Colegio Médico del Perú (CMP) lanzó una alerta urgente sobre presuntos ofrecimientos fraudulentos vinculados al SERUMS 2026-I, en los que se promete la asignación de plazas o la manipulación de puntajes a cambio de dinero. La advertencia se produce en plena etapa clave del proceso, luego de que miles de postulantes rindieran el examen nacional y esperen la publicación de resultados en los próximos días.

A través del Comunicado N.° 59-2026, el gremio médico advirtió que estas prácticas no solo son falsas, sino que podrían constituir delitos como estafa, suplantación de identidad y corrupción. La institución pidió a los profesionales de la salud no dejarse engañar y recordó que el proceso es público, transparente y no admite intermediarios ni pagos de ningún tipo.

Alertan sobre estafas en el SERUMS 2026-I: ofrecen plazas y manipulación de puntajes

Serums 2026-1 Minsa Colegio Médico del Perú - Comunicado - Perú - 20 abril
Comunicado: Colegio Médico del Perú

De acuerdo con el pronunciamiento oficial, se ha detectado la circulación de mensajes fraudulentos que ofrecen supuestas facilidades para acceder a una plaza del SERUMS 2026-I, incluyendo la asignación directa de vacantes o la manipulación de puntajes y resultados finales.

El Colegio Médico del Perú fue enfático en señalar que este tipo de ofrecimientos son completamente falsos y ajenos al proceso oficial. Además, advirtió que quienes promuevan estas prácticas podrían estar incurriendo en delitos como estafa, suplantación de identidad e incluso actos de corrupción, al atribuirse funciones que corresponden exclusivamente a entidades del Estado.

“El proceso de adjudicación de plazas del SERUMS es público, está regulado por el Ministerio de Salud y no admite intermediarios”, remarca el comunicado. En esa línea, se recalca que no existe ningún mecanismo legal que permita alterar resultados mediante pagos o gestiones externas.

La alerta surge en un momento clave. El último domingo 19 de abril, más de 39 mil postulantes rindieron el examen nacional en distintas regiones del país, en una evaluación que define el orden de mérito para acceder a una de las más de 7 mil plazas disponibles. Este proceso es determinante, ya que el SERUMS es un requisito obligatorio para trabajar en el sector público y acceder a especializaciones o becas estatales.

Denuncia ante Fiscalía y llamado a reportar intentos de fraude

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Como parte de las acciones preventivas, el Colegio Médico del Perú informó que ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito, con el objetivo de que se investiguen estos hechos y se sancione a los responsables en caso corresponda.

Asimismo, la institución exhortó a los profesionales de la salud a mantenerse alertas y denunciar cualquier intento de estafa ante las autoridades competentes, como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público o el propio gremio médico.

El comunicado también incluye un llamado directo al Ministerio de Salud (Minsa) para que garantice la transparencia e idoneidad del proceso en todas sus etapas, considerando la relevancia del SERUMS en la cobertura sanitaria a nivel nacional.

Cabe recordar que el cronograma oficial establece que los resultados preliminares del examen serán publicados el 23 de abril, mientras que los resultados finales se darán a conocer el 28 de abril, tras el periodo de revisión. Posteriormente, los profesionales seleccionados iniciarán funciones en mayo, dependiendo del tipo de plaza adjudicada.

En esta edición, el programa contempla 7.489 plazas remuneradas, con prioridad en regiones con mayores brechas de atención. Los médicos recibirán una remuneración mensual de S/ 6.624, mientras que otros profesionales de la salud percibirán alrededor de S/ 5.300, además de bonificaciones según la ubicación.

Asignación de plazas Serums 2026-I: ¿Cuántas hay por cada región?

Advierten sobre ofertas fraudulentas en el proceso SERUMS 2026-I. (Foto: Agencia Andina)
Advierten sobre ofertas fraudulentas en el proceso SERUMS 2026-I. (Foto: Agencia Andina)

En total, el Serums 2026-I distribuirá sus 7.489 plazas en las siguientes regiones del país:

  • Cajamarca: 484
  • Piura: 468
  • Ayacucho: 450
  • Apurímac: 423
  • Huancavelica: 416
  • Junín: 395
  • La Libertad: 387
  • Áncash: 381
  • Huánuco: 372
  • Cusco: 352
  • Loreto: 278
  • San Martín: 273
  • Arequipa: 252
  • Pasco: 248
  • Ica: 229
  • Amazonas: 220
  • Ucayali: 194
  • Lambayeque: 175
  • Tumbes: 162
  • Madre de Dios: 149
  • Lima Región: 143
  • Tacna: 126
  • Moquegua: 121
  • Callao: 49
  • Lima Sur: 45
  • Lima Norte: 42
  • Lima Este: 35
  • Lima Centro: 13

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