Caos en vía Surco - Miraflores: furgoneta queda atascada en túnel del Óvalo Higuereta y colapsa la av. Benavides

El accidente, que se registró alrededor del mediodía, interrumpió por completo el flujo vehicular en una zona clave de conexión entre distritos. Video: TVPerú Noticias

El tránsito en uno de los puntos más congestionados de Lima volvió a colapsar este lunes. El túnel del óvalo Higuereta, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, fue cerrado de manera repentina luego de que una furgoneta quedara atascada en plena vía, generando largas filas de vehículos y complicaciones para cientos de conductores que se desplazaban por la avenida Benavides en dirección a Miraflores.

El incidente, que se registró alrededor del mediodía, interrumpió por completo el flujo vehicular en una zona clave de conexión entre distritos. Testigos reportaron que el vehículo ingresó al túnel a velocidad sin considerar la restricción de altura, lo que provocó que quedara empotrado a mitad del recorrido. La situación obligó al cierre inmediato del acceso mientras se intentaba liberar la unidad, sin éxito hasta el momento.

Vehículo supera límite de altura y bloquea túnel del óvalo Higuereta

Composición: Infobae Perú

De acuerdo con la información preliminar, la unidad —una furgoneta blanca de placa BHR-829— excedía el límite máximo permitido de 3.20 metros de altura, lo que ocasionó el fuerte impacto contra la estructura del túnel. El choque no solo dejó severos daños en el techo del vehículo, sino que además provocó que parte de su carga saliera despedida sobre la pista.

Según reportes recogidos en la zona, el camión transportaba cajas de galletas, las cuales quedaron esparcidas tras el impacto. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el nivel del daño: la carrocería superior completamente destruida y el vehículo inmovilizado, bloqueando ambos carriles en sentido hacia Miraflores.

En un intento por retirar la unidad, el conductor optó por desinflar los neumáticos, buscando reducir la altura del vehículo y facilitar su salida. Sin embargo, la maniobra no dio resultados, ya que la furgoneta continuó firmemente atascada dentro del túnel, lo que prolongó el cierre de la vía y agravó la congestión vehicular en los alrededores.

El bloqueo ha afectado directamente el tránsito en las cuadras 38 y 39 de la avenida Benavides, una arteria clave para el desplazamiento entre Surco y Miraflores. Conductores reportan tiempos de espera inusuales y desvíos improvisados, mientras el congestionamiento se extiende hacia vías alternas.

Aunque en un inicio no se observó presencia de autoridades, posteriormente se conoció que brigadas trabajan en la zona para liberar el vehículo. Asimismo, la Municipalidad de Santiago de Surco habría anunciado sanciones económicas superiores a una UIT, debido a los daños ocasionados a la infraestructura y la interrupción del tránsito.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la empresa propietaria de la furgoneta ni se ha confirmado cuánto tiempo más permanecerá cerrado el acceso al túnel.

Óvalo Higuereta, entre las zonas con mayor contaminación sonora en Lima

El distrito de Surco concentra algunas de las vías más transitadas de Lima, como Benavides, Primavera, El Derby y Velasco Astete, donde el tráfico se intensifica cada mañana. (Andina)

El óvalo Higuereta, en Santiago de Surco, no solo es un punto crítico por el tráfico vehicular, sino también uno de los espacios con mayor contaminación sonora en la capital. De acuerdo con mediciones realizadas en Lima Metropolitana, esta zona registra un promedio de 70,32 decibeles, ubicándose entre los niveles más altos de ruido urbano, solo por debajo de la estación Angamos del Metropolitano.

Este escenario está directamente relacionado con el intenso flujo de vehículos y la constante actividad comercial que caracteriza al sector. El monitoreo, impulsado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) mediante decenas de sonómetros instalados en distintos distritos, revela que puntos como Higuereta concentran altos niveles de exposición al ruido, reflejando la presión del transporte y la densidad urbana en estas áreas clave de la ciudad.

La contaminación sonora no es un problema menor. Especialistas advierten que niveles superiores a los 75 decibeles pueden generar afectaciones a la salud, como estrés, alteraciones del sueño e incluso daños auditivos si la exposición es constante. En horas punta, estos niveles pueden incrementarse considerablemente, alcanzando picos comparables al ruido de conciertos o motores de alta potencia, lo que impacta directamente en la calidad de vida de quienes transitan o residen en esta zona.