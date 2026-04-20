JNE transmite en vivo audiencias de recuento: revisa horarios y cómo seguir las sesiones desde cualquier lugar

Inicio del recuento de votos de actas observadas como etapa clave de las Elecciones 2026. Composición: Infobae

El inicio del recuento de votos de actas observadas marca una etapa decisiva dentro del calendario electoral de las Elecciones Generales 2026. Este lunes 20 de abril, diversos Jurados Electorales Especiales (JEE) activan audiencias públicas en distintas regiones del país, con el objetivo de revisar resultados que presentan inconsistencias detectadas durante el proceso de escrutinio.

La atención se centra en la transparencia del procedimiento y en el acceso ciudadano a la información. Las sesiones no solo se desarrollan de forma presencial, también cuentan con transmisión en vivo, lo que permite seguir cada revisión desde cualquier lugar. Este mecanismo busca garantizar control público en una fase clave que incide directamente en la definición de la contienda electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispone canales oficiales para el seguimiento de estas audiencias. Según la entidad, la programación incluye mesas de sufragio de distintas jurisdicciones, con horarios establecidos que se extienden durante varios días. La revisión responde a observaciones detectadas en actas electorales remitidas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Plataformas oficiales para seguir las audiencias

Inicio de audiencias públicas de recuento de actas observadas desde el 20 de abril. Captura de video

El acceso a las audiencias públicas se realiza a través de dos vías principales. El JNE informa que las transmisiones están disponibles en su portal institucional, mediante enlaces habilitados en el apartado “Recuento de votos EG 2026”. Esta opción permite visualizar cada sesión en tiempo real desde dispositivos con conexión a internet.

Otra alternativa corresponde al canal JNE Media, disponible en la señal 552 de Movistar. Esta plataforma televisiva ofrece cobertura continua de las audiencias programadas, lo que amplía el alcance del proceso hacia públicos que utilizan medios tradicionales.

Ambos canales transmiten las sesiones completas, lo que incluye la revisión de actas, la apertura de sobres y la verificación de votos cuando corresponde. El acceso simultáneo busca reforzar la visibilidad del procedimiento y facilitar el seguimiento ciudadano.

Cronograma de audiencias por regiones

El lunes 20 de abril inició con sesiones en el JEE Chanchamayo desde las 8:00 a.m., donde se revisan mesas de sufragio de localidades como Pichanaqui, Río Tambo y Río Negro. Ese mismo día, el JEE Huancayo programa una audiencia a las 9:00 a.m. para una mesa correspondiente a Canchayllo, en la provincia de Jauja.

En Piura, el JEE Piura 2 fija una audiencia a las 10:00 a.m. para la revisión de una mesa ubicada en el distrito de La Arena. Estas sesiones forman parte de una agenda que continúa el martes 21 de abril, con nuevas revisiones en Chanchamayo desde las 8:00 a.m.

El miércoles 22 de abril concentra la mayor cantidad de audiencias. En Chanchamayo se programan cuatro sesiones desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., con mesas ubicadas en Perené, Pichanaqui, Río Negro y La Unión. En paralelo, el JEE Ica establece audiencias a las 9:00 a.m., 11:40 a.m., 3:00 p.m. y 5:40 p.m., con mesas de distintos distritos de la provincia.

Ese mismo día, el JEE Arequipa 2 organiza sesiones a las 9:00 a.m. y 3:00 p.m. en Socabaya y La Joya. En Lima, el JEE Lima Norte 3 fija audiencias desde las 10:30 a.m. hasta las 4:00 p.m., con mesas de Los Olivos y Carabayllo.

La apertura de mesas públicas y la fiscalización del JNE ponen en juego el pase a la segunda vuelta, mientras persisten dudas tras retrasos y observaciones en el proceso| JNE

Procedimiento de recuento y revisión de actas

El recuento de votos se activa cuando no resulta posible resolver observaciones mediante el cotejo de actas. Según información del JNE, este proceso incluye la solicitud de sobres lacrados que contienen las cédulas de votación, los cuales se encuentran bajo custodia de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Un vocero del organismo explicó el procedimiento: “El recuento de votos implica que las ODPE (oficinas descentralizadas de procesos electorales) tengan los sobres lacrados que contienen las cédulas de votación. Si ellos tienen las cédulas, nosotros las requerimos, nos las remiten y hacemos el recuento de votos. Y con ese resultado, se traslada eso a un acta de recuento de votos y es la que finalmente se va a publicar”.

Este mecanismo permite revisar voto por voto en presencia de autoridades electorales y representantes acreditados. El resultado se consigna en un acta específica que reemplaza a la observada.

Impacto del recuento en el proceso electoral

El procedimiento busca evitar la anulación de actas observadas, lo que asegura la inclusión de votos que en procesos anteriores podían quedar fuera del cómputo final. Según el JNE, esta medida fortalece la validez del resultado electoral al incorporar todos los sufragios posibles dentro del marco legal.

El mismo vocero señaló: “Cuando no se podía levantar de observación, lo que se hacía anteriormente era declarar la nulidad del acta. Ya no va a ser así. Lo que se dispone es el recuento de votos, que es una decisión inimpugnable”.

Las audiencias públicas continúan según el cronograma establecido, con transmisión en directo y acceso abierto para la ciudadanía interesada en el desarrollo del proceso.