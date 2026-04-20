Perú

Paciente de EsSalud tuvo que rodear la manzana para llegar a su cita por cierre de calles cerca de la ONPE

Rejas, controles y calles bloqueadas generaron demoras y desvíos, incluso para personas con necesidades urgentes de salud

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Paciente de EsSalud tuvo que darse la vuelta a la manzana para ir a su cita debido al cierre de calles aledañas a la ONPE. Panamericana TV

El cierre de calles en el Cercado de Lima durante jornadas marcadas por tensión política generó efectos que alcanzaron a ciudadanos ajenos a cualquier movilización. En medio de restricciones aplicadas en torno a la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), una paciente de EsSalud enfrentó obstáculos para llegar a su cita médica, en un contexto donde el acceso peatonal quedó limitado por un cerco de seguridad.

La escena quedó registrada en un intercambio de voces que evidenció la dificultad para transitar por la zona. La situación ocurrió en un área donde el control policial se intensificó desde el domingo 19 de abril, coincidiendo con la convocatoria a una marcha. Las medidas incluyeron el bloqueo de calles clave y la instalación de rejas metálicas en distintos accesos.

Mientras las autoridades reforzaban la vigilancia para evitar incidentes, ciudadanos reportaron demoras y desvíos obligados. Entre ellos, personas con necesidades urgentes, como la paciente que intentaba llegar a un policlínico cercano.

Recorrido forzado en medio de restricciones

El registro de audio describe el momento en que la paciente intentaba acceder al establecimiento de salud. “Señora, ¿usted quiere ir al Policlínico?”, se escucha preguntar. La respuesta fue directa: “Sí”. Sin embargo, la advertencia llegó de inmediato: “No puede, le han dicho que no puede”.

Ante la imposibilidad de cruzar por la vía habitual, se planteó acompañarla para evidenciar el trayecto alternativo. “Acompaña a la señora al Policlínico para que la gente vea todo el recorrido que hay que hacer”, se indicó durante la transmisión. La paciente, descrita como una persona de la tercera edad, inició un desplazamiento apresurado.

El trayecto implicó bordear la manzana completa. “Lo que hay que hacer, ahí está la vuelta casi a la manzana”, se mencionó mientras avanzaba. La ruta incluyó el paso por la avenida Guzmán Blanco, considerada una vía paralela a la avenida Washington. Según el seguimiento, el recorrido abarcó cerca de dos cuadras largas antes de alcanzar el destino.

A medida que avanzaba el tiempo, también se contabilizaba el esfuerzo: “Ya van tres minutos, porque a las once y ocho la señora empezó a caminar”.

Cerco de seguridad y control estricto

Medidas de seguridad afectaron a personas ajenas a la protesta o contexto político. (Composición: Infobae)
Medidas de seguridad afectaron a personas ajenas a la protesta o contexto político. (Composición: Infobae)

El contexto que originó la restricción se relaciona con el despliegue de seguridad en los alrededores de la ONPE. Desde el domingo, rejas metálicas aseguradas con cadenas y candados bloquearon los accesos principales. Efectivos policiales se ubicaron en puntos estratégicos, con controles dirigidos a verificar la identidad de quienes intentaban ingresar.

El tránsito vehicular y peatonal quedó limitado a trabajadores acreditados y residentes de la zona. Las calles afectadas incluyeron tramos del jirón Washington y accesos desde avenidas como 28 de Julio, Guzmán Blanco, Yauyos y Chincha. La presencia policial se extendió a varias cuadras, lo que alteró la circulación habitual.

Las autoridades mantuvieron estas medidas durante el lunes, con el objetivo de evitar incidentes en un escenario de cuestionamientos al proceso electoral. El control implicó revisiones detalladas y restricciones estrictas, lo que derivó en situaciones como la experimentada por la paciente.

El impacto sobre personas ajenas al contexto político también fue mencionado. “Esto son daños colaterales que no se pueden permitir”, se indicó, en referencia a quienes resultaron afectados sin relación directa con las medidas de seguridad.

Además, se destacó la naturaleza del caso. “Estamos hablando de un tema de salud, no estamos hablando de un tema de entretenimiento”, se afirmó, en alusión a la urgencia que implicaba el traslado de la paciente.

El recorrido concluyó cuando la mujer alcanzó la esquina del policlínico tras el desvío obligatorio. El registro dejó constancia del tiempo empleado y de la distancia adicional recorrida en un entorno con accesos restringidos.

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