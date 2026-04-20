Ministerio de Salud detecta portación indebida de cinco celulares durante el examen nacional Serums 2026-I

El Ministerio de Salud detectó cinco casos de portación indebida de celulares durante el examen nacional SERUMS 2026-I en el colegio Ricardo Bentín, en el Rímac

El Ministerio de Salud informó la detección de cinco casos de portación indebida de celulares durante el examen nacional del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) 2026-I, realizado el último domingo en la institución educativa Ricardo Bentín, ubicada en el distrito limeño del Rímac.

El procedimiento se realizó bajo la supervisión de representantes del sector salud, la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima Norte y veedores acreditados, entre ellos el cirujano dentista Yener López, en representación del Colegio Odontológico de Lima, conforme a las funciones de vigilancia y transparencia sobre la legalidad del proceso.

Durante las acciones de control, el personal asignado identificó la posesión de teléfonos móviles por parte de cinco postulantes. De acuerdo con el acta de supervisión, los involucrados pertenecen a las carreras de Enfermería, Nutrición, Odontología y Medicina Humana.

López precisó que el sistema de seguridad implementado constó de cuatro fases de verificación preventiva. En la primera, se proporcionó orientación en el acceso principal, informando a los postulantes sobre la prohibición de ingresar dispositivos electrónicos.

El Ministerio de Salud detectó cinco casos de portación indebida de celulares durante el examen nacional SERUMS 2026-I en el colegio Ricardo Bentín, en el Rímac

Posteriormente, en la entrada, se realizó una inspección física, con apoyo de detectores de metales y revisión manual de objetos personales. El registro de asistencia en las aulas contó con presencia de personal responsable y vigilancia para la identificación individual previa al inicio del examen. Finalmente, se mantuvo supervisión dentro de las aulas para constatar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad.

A pesar de las medidas adoptadas, el Ministerio registró los incidentes y los comunicó de inmediato a los coordinadores responsables. Las autoridades iniciaron las acciones administrativas correspondientes, según la normativa vigente de este programa, donde profesionales titulados de la salud cumplen un año de servicio remunerado en zonas pobres, alejadas o de difícil acceso.

El proceso de este año ofreció 7.489 plazas remuneradas, destinadas sobre todo a zonas con grandes brechas en cobertura sanitaria. Según la documentación oficial, en este colegio del Rímac participaron 1.533 postulantes, hubo 112 ausentes y cinco retirados.

Jaime Otero, decano del Colegio Odontológico de Lima, reiteró el compromiso institucional con el fortalecimiento de los mecanismos de control, supervisión y transparencia en el procedimiento, al subrayar la importancia de la meritocracia y la integridad en los procesos de evaluación del sector salud.

El sistema de seguridad incluyó cuatro fases: orientación en el acceso, inspección física y con detectores de metales, registro de asistencia y vigilancia en las aulas

¿Qué es el Serums?

El Serums es un requisito indispensable para acceder a plazas en el sector público, iniciar la segunda especialización o trabajar en instituciones estatales de salud. Su objetivo principal es reducir las brechas en la cobertura sanitaria y mejorar el acceso a servicios médicos en regiones donde existe mayor vulnerabilidad social.

A través de este programa, el Estado busca fortalecer la presencia de personal calificado en áreas con menor acceso a atención, garantizando así la prestación de servicios esenciales a comunidades que enfrentan dificultades para recibir atención médica regular.