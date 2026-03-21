Agustín Lozano reveló por qué Renato Tapia no fue convocado en Perú para amistosos con Senegal y Honduras: “Tendrá sus razones”

Agustín Lozano reveló por qué Renato Tapia no fue convocado en Perú para amistosos con Senegal y Honduras

La ausencia de Renato Tapia en la convocatoria de la selección peruana para los amistosos ante Senegal y Honduras en Europa generó diversas especulaciones. Ante esta situación, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) salió nuevamente a aclarar el motivo.

Jean Ferrari, director de fútbol, explicó que la exclusión de Tapia obedeció a decisiones técnicas tomadas por Mano Menezes, descartando cualquier conflicto fuera del ámbito deportivo. En la misma línea, Agustín Lozano, presidente del IPD, aseguró que no existe ningún problema con el jugador del Al-Wasl F.C. de Emiratos Árabes Unidos.

“Siempre he tenido una relación muy buena con él. Más allá de tener una buena relación, una gran admiración por la calidad de jugador que es y por toda la entrega que siempre ha tenido por su selección”, apuntó el mandamás de la Federación en rueda de prensa.

El director general de fútbol de la FPF aseguró que la no convocatoria del 'Cabezón' fue decisión de Mano Menezes. (Video: QTV Network / Primer Toque)

El contundente motivo por el que Renato Tapia no fue convocado en Perú

Tras las diferentes especulaciones que salieron respecto a la no convocatoria de Renato Tapia a la selección peruana, Agustín Lozano salió al frente para descartar cualquier tipo de conflicto con el jugador y dejó en claro que no fue su decisión.

“Hoy no está. El técnico tendrá sus razones, nunca participó de las convocatorias que le corresponde al comando técnico. Siempre he sido muy respetuoso, toda la vida. Y esto lo pueden consultar a todos los comandos técnicos que han pasado por la selección, pero siempre hay una buena relación con él y con todos los jugadores”, declaró el presidente de la FPF.

El presidente de la FPF dio detalles de su relación con el volante y dio las razones por la que no está en la nómina del Mano Menezes. (Latina Deportes)

¿Paolo Guerrero tendrá despedida con la selección peruana?

Agustín Lozano se refirió a la posibilidad de una despedida a Paolo Guerrero con la selección peruana. Como se sabe, el delantero histórico aseguró que este 2026 se retiraría del fútbol, y la Federación Peruana de Fútbol ya tiene pensado en realizarle un evento especial para que pueda despedirse de la ‘blanquirroja’.

“Indudablemente que sí, se lo merece Paolo. Yo creo que Paolo se merece una despedida a la altura de un gran jugador, de un gran líder, de un emblema para la selección. Creo que vamos a llegar el momento de conversar, de coordinar. Ya hemos tenido algunas conversaciones, pero habrán seguramente los momentos más especiales donde determinemos de qué forma lo vamos a despedir cuando él lo decida”, comentó el titular de la FPF.

Agustín Lozano adelantó si la FPF le hará un partido especial al 'Depredador' por su retiro en la 'blanquirroja'. (Latina Deportes)

Amistosos de Perú con Senegal y Honduras por fecha FIFA

El inicio de la fecha FIFA para la selección peruana será ante Senegal, actual campeón de la Copa África, el sábado 28 de marzo a las 11:00 (hora peruana) en el Stade de France. Luego, el equipo nacional jugará frente a Honduras el martes 31 de marzo en el estadio Municipal de Butarque en Madrid a la 13:00 (hora peruana).

Se prevé que Mano Menezes anuncie su primera convocatoria antes de la mitad de marzo. Entre los nombres que se esperan en la lista figuran Pedro Gallese, Erick Noriega y Alex Valera.

La era Mano Menezes iniciará con un amistoso internacional frente a Senegal y luego habrá un juego de exhibición más ante Honduras. - Crédito: La Bicolor

Primera lista de convocados de la selección peruana de Mano Menezes

Arqueros: Pedro Gallese (Deportivo Cali de Colombia), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario de Deportes).

Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka de Croacia), César Inga (Universitario de Deportes), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague de Dinamarca), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga de República Checa).

Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians de Brasil), Erick Noriega (Gremio de Brasil), Jairo Concha (Universitario de Deportes), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Jesús Pretell (LDU de Quito de Ecuador) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Alex Valera (Universitario de Deportes), Joao Grimaldo (Sparta Praga de República Checa), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting de Uruguay) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá - MLS).

El técnico brasileño presentó una lista de 25 jugadores de la 'bicolor' para los partidos en Europa. (Video: FPF)