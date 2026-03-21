Perú Deportes

Agustín Lozano reveló por qué Renato Tapia no fue convocado en Perú para amistosos con Senegal y Honduras: “Tendrá sus razones”

El presidente de la FPF se refirió al posible conflicto con el volante y dio detalles del contundente motivo por el que no estará en la gira en Europa de marzo

Guardar
Agustín Lozano reveló por qué
Agustín Lozano reveló por qué Renato Tapia no fue convocado en Perú para amistosos con Senegal y Honduras

La ausencia de Renato Tapia en la convocatoria de la selección peruana para los amistosos ante Senegal y Honduras en Europa generó diversas especulaciones. Ante esta situación, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) salió nuevamente a aclarar el motivo.

Jean Ferrari, director de fútbol, explicó que la exclusión de Tapia obedeció a decisiones técnicas tomadas por Mano Menezes, descartando cualquier conflicto fuera del ámbito deportivo. En la misma línea, Agustín Lozano, presidente del IPD, aseguró que no existe ningún problema con el jugador del Al-Wasl F.C. de Emiratos Árabes Unidos.

“Siempre he tenido una relación muy buena con él. Más allá de tener una buena relación, una gran admiración por la calidad de jugador que es y por toda la entrega que siempre ha tenido por su selección”, apuntó el mandamás de la Federación en rueda de prensa.

El director general de fútbol de la FPF aseguró que la no convocatoria del 'Cabezón' fue decisión de Mano Menezes. (Video: QTV Network / Primer Toque)

El contundente motivo por el que Renato Tapia no fue convocado en Perú

Tras las diferentes especulaciones que salieron respecto a la no convocatoria de Renato Tapia a la selección peruana, Agustín Lozano salió al frente para descartar cualquier tipo de conflicto con el jugador y dejó en claro que no fue su decisión.

“Hoy no está. El técnico tendrá sus razones, nunca participó de las convocatorias que le corresponde al comando técnico. Siempre he sido muy respetuoso, toda la vida. Y esto lo pueden consultar a todos los comandos técnicos que han pasado por la selección, pero siempre hay una buena relación con él y con todos los jugadores”, declaró el presidente de la FPF.

El presidente de la FPF dio detalles de su relación con el volante y dio las razones por la que no está en la nómina del Mano Menezes. (Latina Deportes)

¿Paolo Guerrero tendrá despedida con la selección peruana?

Agustín Lozano se refirió a la posibilidad de una despedida a Paolo Guerrero con la selección peruana. Como se sabe, el delantero histórico aseguró que este 2026 se retiraría del fútbol, y la Federación Peruana de Fútbol ya tiene pensado en realizarle un evento especial para que pueda despedirse de la ‘blanquirroja’.

“Indudablemente que sí, se lo merece Paolo. Yo creo que Paolo se merece una despedida a la altura de un gran jugador, de un gran líder, de un emblema para la selección. Creo que vamos a llegar el momento de conversar, de coordinar. Ya hemos tenido algunas conversaciones, pero habrán seguramente los momentos más especiales donde determinemos de qué forma lo vamos a despedir cuando él lo decida”, comentó el titular de la FPF.

Agustín Lozano adelantó si la FPF le hará un partido especial al 'Depredador' por su retiro en la 'blanquirroja'. (Latina Deportes)

Amistosos de Perú con Senegal y Honduras por fecha FIFA

El inicio de la fecha FIFA para la selección peruana será ante Senegal, actual campeón de la Copa África, el sábado 28 de marzo a las 11:00 (hora peruana) en el Stade de France. Luego, el equipo nacional jugará frente a Honduras el martes 31 de marzo en el estadio Municipal de Butarque en Madrid a la 13:00 (hora peruana).

Se prevé que Mano Menezes anuncie su primera convocatoria antes de la mitad de marzo. Entre los nombres que se esperan en la lista figuran Pedro Gallese, Erick Noriega y Alex Valera.

La era Mano Menezes iniciará
La era Mano Menezes iniciará con un amistoso internacional frente a Senegal y luego habrá un juego de exhibición más ante Honduras. - Crédito: La Bicolor

Primera lista de convocados de la selección peruana de Mano Menezes

  • Arqueros: Pedro Gallese (Deportivo Cali de Colombia), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario de Deportes).
  • Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka de Croacia), César Inga (Universitario de Deportes), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague de Dinamarca), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga de República Checa).
  • Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians de Brasil), Erick Noriega (Gremio de Brasil), Jairo Concha (Universitario de Deportes), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Jesús Pretell (LDU de Quito de Ecuador) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).
  • Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Alex Valera (Universitario de Deportes), Joao Grimaldo (Sparta Praga de República Checa), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting de Uruguay) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá - MLS).

El técnico brasileño presentó una lista de 25 jugadores de la 'bicolor' para los partidos en Europa. (Video: FPF)

Temas Relacionados

Renato TapiaAgustín LozanoSelección peruanaSelección de SenegalSelección de HondurasMano Menezesperu-deportes

Más Noticias

Resultados de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Este fin de semana se podrían definir a los semifinalistas del certamen de voleibol nacional. El duelo que genera mayor expectativa es el Universitario vs Regatas Lima

Resultados de los cuartos de

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por cuartos de final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

El Polideportivo de Villa El Salvador se alista para un duelo de fuste que podría definir el segundo boleto a semifinales de la temporada. El sexteto de Horacio Bastit debe imponer condiciones para forzar un tercer juego luego de la derrota en la ida

Universitario vs Regatas Lima EN

A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos HOY: partido en Cutervo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Con Javier Rabanal en el banquillo, los ‘cremas’ buscarán su primer triufo de visita en la competencia. Conoce los horarios del compromiso

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los rimenses visitarán a los ‘guerreros’ en la altura con el objetivo de sumar para escalar posiciones. Mientras que los locales harán todo lo posible para mantenerse como líderes. Conocer los horarios del vibrante duelo

A qué hora juega Sporting

Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘íntimos’ se han hecho de un sitio privilegiado en la cumbre al mantener una línea invicta. El escenario propicio para continuar al alza será contra el equipo de Chongoyape, que entre sus filas presenta a Christian Cueva

Alianza Lima vs Juan Pablo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿A qué hora se inicia

¿A qué hora se inicia el primer debate presidencial del JNE previo a las elecciones 2026?

Congreso firma autógrafa de ley de bono mensual vitalicio de 1.130 soles para veteranos de la lucha antiterrorista

JEE deja sin efecto la inscripción de la fórmula presidencial del partido de Napoleón Becerra tras su fallecimiento

ONPE entregará a Fuerza Popular lista de electores de la segunda vuelta de 2021, pero deberá pagar más de S/17 millones

¿Gobierno da marcha atrás con los F-16?: Aún no hay modelo definido para los nuevos aviones de la FAP

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes es presentada como

Melissa Paredes es presentada como nueva conductora de ‘Estás en todas’ junto a Jaime ‘Choca’ Mandros

BTS conquista Netflix y desata euforia en el Army peruano: así reaccionaron las fans al show global

BTS World Tour 2026: Todas las canciones que interpretaron en su concierto por Netflix y el estadio que podría recibirlos en Perú

Alejandra Baigorria lanza advertencia a Mario Irivarren tras decepcionarla como amigo: “Callé muchas cosas”

Laura Spoya y Mario Irivarren no aparecieron hoy en ‘La Manada’ tras fuertes críticas de Magaly Medina: “Aguanten el hate”

DEPORTES

Resultados de los cuartos de

Resultados de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por cuartos de final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos HOY: partido en Cutervo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas HOY: partido en Andahuaylas por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026