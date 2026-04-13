Deportes

Con un plantel formado por promesas del Ascenso, Argentina le ganó 3-1 a Bolivia en el debut de los Juegos Odesur

El combinado Sub 17 de fútbol comenzó con el pie derecho en los Juegos Suramericanos

Guardar
El elenco albiceleste comenzó el torneo de la mejor manera

La selección argentina de fútbol logró su primera victoria en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 al imponerse 3‑1 ante Bolivia en el debut correspondiente al Grupo A, disputado en el Centro de Alto Rendimiento. Este resultado otorgó tres puntos claves al conjunto nacional y marcó el estreno absoluto del equipo, que está íntegramente conformado por jugadores sub 17 del Ascenso, en representación del Comité Olímpico Argentino (COA).

El resultado se definió en la primera mitad: el seleccionado boliviano abrió el marcador a través de Bruno Salinas a los 19 minutos, pero la respuesta argentina fue rápida y efectiva. Uriel Pepe, juvenil de Ferro Carril Oeste que ya fue al banco de Primera, igualó antes de la media hora de juego, Mateo Arrieta (All Boys) dio vuelta el resultado a los 33 y Juan Aimale (Quilmes) amplió la diferencia a los 38 minutos, estableciendo el 3 a 1 definitivo antes del descanso.

Tres futbolistas con camisetas a rayas celestes y blancas se abrazan de espaldas en un campo de césped verde, con edificios blancos y vegetación de fondo
Argentina llevó a un plantel de jugadores del Ascenso (https://www.coarg.org.ar/)

El entrenador Claudio Gugnali dispuso una formación inicial con Joel Abregú como arquero; una defensa conformada por Joel Argañaraz, Juan López (capitán), Santino González, Gabriel Lovato y Martín Mauro; en el mediocampo, alinearon Mateo Arrieta, Juan Aimale y Uriel Pepe; mientras que el ataque estuvo a cargo de Valentino Albornoz y Matías Núñez.

El triunfo deja a Argentina bien posicionada de cara a la clasificación en un torneo que reúne a selecciones juveniles de cuatro países que se enfrentarán con la premisa de adjudicarse las medallas de oro, plata y bronce que otorga el certamen. El próximo partido del equipo será ante el local, Panamá, el miércoles 15 a las 16:00 (hora de Argentina), en un choque clave para sus aspiraciones en este torneo juvenil. Los encuentros del elenco albiceleste podrán seguirse a través del canal DeporTV.

Diez jóvenes futbolistas de Argentina, con camisetas a rayas celestes y blancas, posan en un campo de césped. Un jugador sostiene un banderín AFA
EL 11 inicial de Argentina (https://www.coarg.org.ar/)

Vale recordar que Argentina tiene otro plantel sub 17 en plena competencia. Se trata del combinado dirigido por Diego Placente, que viene de igualar 1-1 con Bolivia, se metió en las semifinales del Sudamericano de la categoría y obtuvo el pasaje al Mundial que se disputará en Qatar.

La ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 se realizó este domingo en Panamá, donde la delegación argentina llevó a 250 deportistas de entre 14 y 17 años.

A lo largo de las jornadas, Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela disputarán 23 disciplinas, entre ellas ajedrez, atletismo, ciclismo y natación, integrando un programa que incluye tanto deportes individuales como de conjunto.

Cuatro jóvenes futbolistas argentinos con camisetas a rayas celestes y blancas posan en un campo de fútbol con un edificio blanco de fondo
El próximo partido será ante Paraguay (https://www.coarg.org.ar/)

Fixture del torneo de fútbol 11:

13 de abril (en el Centro de Alto Rendimiento)

Argentina 3-1 Bolivia

17.00 Panamá - Paraguay

15 de abril (Estadio Rommel Fernández)

16.00 Argentina – Paraguay

21.00 Bolivia - Panamá

17 de abril (Estadio Rommel Fernández)

16.00 Paraguay – Bolivia

21.00 Argentina – Panamá

19 de abril (Estadio Rommel Fernández)

16.00 3° vs 4° (medalla de bronce)

21.00 1° vs 2° (medalla de oro)

*En todos los casos el horario corresponde a Argentina (en Panamá son dos horas menos)

EL PLANTEL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

1 Joel Abregú (Temperley)

12 Joaquín Albornoz (Temperley)

2 Joel Argañaraz (Quilmes)

3 Juan Ignacio López (Godoy Cruz)

4 Santino González (Colón)

5 Gabriel Lovato (Colón)

6 Martín Mauro (Ferro Carril Oeste)

7 Mateo Arrieta (All Boys)

8 Leandro Alegre (Los Andes)

9 Valentino Albornoz (Colón)

10 Uriel Pepe (Ferro Carril Oeste)

11 Matías Núñez (Estudiantes)

13 Uriel Aguirre (Armenio)

14 Juan Cruz Habib (Acassuso)

15 Joaquín López Roig (Ferro Carril Oeste)

16 Juan Guillermo Aimale (Quilmes)

17 Bruno Aguirre (Talleres)

18 Benjamín Domínguez (Alumni)

Dos jugadores de fútbol, uno con camiseta celeste y blanca de Argentina y otro con camiseta verde de Bolivia, disputan un balón blanco y azul en un campo verde
El torneo se lleva a cabo en Panamá (https://www.coarg.org.ar/)

Temas Relacionados

Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026selección argentinaCOAdeportes-argentina

Últimas Noticias

Los mensajes de despedida del mundo del fútbol a Julio Ricardo: “Tan elegante en el micrófono, como en la vida”

El histórico periodista y comentarista falleció este lunes a los 87 años

Los mensajes de despedida del mundo del fútbol a Julio Ricardo: “Tan elegante en el micrófono, como en la vida”

El plan de Scaloni ante la lesión del Cuti Romero: para qué instancia del Mundial lo espera y los reemplazantes

El staff de la selección argentina se involucró de lleno en su rehabilitación. Podría estar a punto para el segundo partido de la Copa del Mundo, pero llegaría sin ritmo

El plan de Scaloni ante la lesión del Cuti Romero: para qué instancia del Mundial lo espera y los reemplazantes

El gesto de fair play de Francisco Cerúndolo que aplaude el mundo del tenis

El argentino se destacó por sus valores deportivos durante el encuentro frente al indio Sumit Nagal en el torneo de Múnich

El gesto de fair play de Francisco Cerúndolo que aplaude el mundo del tenis

Filippo Ganna, el ciclista italiano que marcó una nueva era con su récord mundial en pista

Sus logros incluyen títulos mundiales, medalla olímpica y victorias en el Giro de Italia. Su técnica, potencia y dedicación lo ubican entre los grandes del ciclismo internacional

Filippo Ganna, el ciclista italiano que marcó una nueva era con su récord mundial en pista

Un hincha del Arsenal busca hacerle juicio al club por causarle “ansiedad y estrés”

Eric Kyama, un aficionado del equipo londinense, presentó una demanda judicial tras la derrota ante Bournemouth alegando que la definición de la Premier League lo angustia emocionalmente

Un hincha del Arsenal busca hacerle juicio al club por causarle “ansiedad y estrés”
DEPORTES
Los mensajes de despedida del mundo del fútbol a Julio Ricardo: “Tan elegante en el micrófono, como en la vida”

Los mensajes de despedida del mundo del fútbol a Julio Ricardo: “Tan elegante en el micrófono, como en la vida”

El plan de Scaloni ante la lesión del Cuti Romero: para qué instancia del Mundial lo espera y los reemplazantes

El gesto de fair play de Francisco Cerúndolo que aplaude el mundo del tenis

Filippo Ganna, el ciclista italiano que marcó una nueva era con su récord mundial en pista

Un hincha del Arsenal busca hacerle juicio al club por causarle “ansiedad y estrés”

TELESHOW
Claudia Valenzuela recordó la dolorosa perdida de uno de sus hijos: “Era un tumor”

Claudia Valenzuela recordó la dolorosa perdida de uno de sus hijos: “Era un tumor”

Luis Brandoni sufrió una caída en su casa y está internado: “Tiene un hematoma que hay que controlar”

Así será la novela vertical de Wanda Nara: el escándalo del Wandagate que llegará a las pantallas

El divertido cumpleaños de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza: fiesta temática entre monstruos y nostalgia retro

Maxi López contó cuándo vendrán su mujer Daniela Christiansson y sus hijos a vivir al país: “Todo en Argentina”

INFOBAE AMÉRICA

Meloni calificó de “inaceptables” las palabras de Trump contra el papa León XIV

Meloni calificó de “inaceptables” las palabras de Trump contra el papa León XIV

Qué cambia en Europa tras la derrota de Orbán en Hungría: acceso a fondos y giro político

21 horas en Pakistán: el intento y fracaso de la paz entre Estados Unidos e Irán

La policía de Río halló un artefacto explosivo en Copacabana a semanas del concierto gratuito de Shakira

Aliados de la OTAN se niegan a sumarse al bloqueo del estrecho de Ormuz impulsado por Donald Trump