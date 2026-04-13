Con un plantel formado por promesas del Ascenso, Argentina le ganó 3-1 a Bolivia en el debut de los Juegos Odesur

El elenco albiceleste comenzó el torneo de la mejor manera

La selección argentina de fútbol logró su primera victoria en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 al imponerse 3‑1 ante Bolivia en el debut correspondiente al Grupo A, disputado en el Centro de Alto Rendimiento. Este resultado otorgó tres puntos claves al conjunto nacional y marcó el estreno absoluto del equipo, que está íntegramente conformado por jugadores sub 17 del Ascenso, en representación del Comité Olímpico Argentino (COA).

El resultado se definió en la primera mitad: el seleccionado boliviano abrió el marcador a través de Bruno Salinas a los 19 minutos, pero la respuesta argentina fue rápida y efectiva. Uriel Pepe, juvenil de Ferro Carril Oeste que ya fue al banco de Primera, igualó antes de la media hora de juego, Mateo Arrieta (All Boys) dio vuelta el resultado a los 33 y Juan Aimale (Quilmes) amplió la diferencia a los 38 minutos, estableciendo el 3 a 1 definitivo antes del descanso.

Argentina llevó a un plantel de jugadores del Ascenso (https://www.coarg.org.ar/)

El entrenador Claudio Gugnali dispuso una formación inicial con Joel Abregú como arquero; una defensa conformada por Joel Argañaraz, Juan López (capitán), Santino González, Gabriel Lovato y Martín Mauro; en el mediocampo, alinearon Mateo Arrieta, Juan Aimale y Uriel Pepe; mientras que el ataque estuvo a cargo de Valentino Albornoz y Matías Núñez.

El triunfo deja a Argentina bien posicionada de cara a la clasificación en un torneo que reúne a selecciones juveniles de cuatro países que se enfrentarán con la premisa de adjudicarse las medallas de oro, plata y bronce que otorga el certamen. El próximo partido del equipo será ante el local, Panamá, el miércoles 15 a las 16:00 (hora de Argentina), en un choque clave para sus aspiraciones en este torneo juvenil. Los encuentros del elenco albiceleste podrán seguirse a través del canal DeporTV.

EL 11 inicial de Argentina (https://www.coarg.org.ar/)

Vale recordar que Argentina tiene otro plantel sub 17 en plena competencia. Se trata del combinado dirigido por Diego Placente, que viene de igualar 1-1 con Bolivia, se metió en las semifinales del Sudamericano de la categoría y obtuvo el pasaje al Mundial que se disputará en Qatar.

La ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 se realizó este domingo en Panamá, donde la delegación argentina llevó a 250 deportistas de entre 14 y 17 años.

A lo largo de las jornadas, Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela disputarán 23 disciplinas, entre ellas ajedrez, atletismo, ciclismo y natación, integrando un programa que incluye tanto deportes individuales como de conjunto.

El próximo partido será ante Paraguay (https://www.coarg.org.ar/)

Fixture del torneo de fútbol 11:

13 de abril (en el Centro de Alto Rendimiento)

Argentina 3-1 Bolivia

17.00 Panamá - Paraguay

15 de abril (Estadio Rommel Fernández)

16.00 Argentina – Paraguay

21.00 Bolivia - Panamá

17 de abril (Estadio Rommel Fernández)

16.00 Paraguay – Bolivia

21.00 Argentina – Panamá

19 de abril (Estadio Rommel Fernández)

16.00 3° vs 4° (medalla de bronce)

21.00 1° vs 2° (medalla de oro)

*En todos los casos el horario corresponde a Argentina (en Panamá son dos horas menos)

EL PLANTEL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

1 Joel Abregú (Temperley)

12 Joaquín Albornoz (Temperley)

2 Joel Argañaraz (Quilmes)

3 Juan Ignacio López (Godoy Cruz)

4 Santino González (Colón)

5 Gabriel Lovato (Colón)

6 Martín Mauro (Ferro Carril Oeste)

7 Mateo Arrieta (All Boys)

8 Leandro Alegre (Los Andes)

9 Valentino Albornoz (Colón)

10 Uriel Pepe (Ferro Carril Oeste)

11 Matías Núñez (Estudiantes)

13 Uriel Aguirre (Armenio)

14 Juan Cruz Habib (Acassuso)

15 Joaquín López Roig (Ferro Carril Oeste)

16 Juan Guillermo Aimale (Quilmes)

17 Bruno Aguirre (Talleres)

18 Benjamín Domínguez (Alumni)

El torneo se lleva a cabo en Panamá (https://www.coarg.org.ar/)