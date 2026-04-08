Estos son los abanderados peruanos para los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

La judoca Silvana Donayre y el luchador Fernando Jimeno liderarán a los 141 jóvenes seleccionados por el Comité Olímpico Peruano durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, tras destacadas trayectorias internacionales (COP)

La reciente ceremonia organizada por el Comité Olímpico Peruano marcó el inicio de la cuenta regresiva para la participación de 141 jóvenes deportistas en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. En este evento, se oficializó la designación de la judoca Silvana Donayre Pillaca y el luchador Fernando Jimeno Mendizábal como abanderados, quienes encabezarán la delegación nacional durante la ceremonia inaugural.

Ambas figuras fueron seleccionadas tras obtener destacados resultados internacionales en sus disciplinas, representando el esfuerzo y la proyección del deporte nacional en la escena juvenil sudamericana.

Durante la ceremonia, el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, subrayó la importancia de la cita continental y remarcó que la delegación peruana estará compuesta por adolescentes de entre 14 y 17 años, seleccionados en disciplinas que abarcan desde atletismo y judo hasta natación y tenis de mesa.

Trayectorias y logros de los abanderados peruanos

Los abanderados peruanos destacan por sus medallas en torneos continentales, consolidándose como referentes de una generación que apunta alto en la competencia juvenil. (COP)

Silvana Franchesca Isabella Donayre Pillaca, representante de judo, suma en su historial la medalla de plata en la Copa Panamericana Cadete 2026, en la categoría -57 kg, así como la presea de bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil 2023, en la división -52 kg. Además, logró el primer lugar en el Campeonato Nacional Cadete 2026 en su especialidad. Por su parte, Fernando Jimeno Mendizábal, luchador, ha conseguido dos medallas de plata en el Campeonato Panamericano U15 realizado en Ciudad de Guatemala 2025: una en la modalidad grecorromano (44 kg) y otra en lucha de playa (50 kg).

El presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, resaltó: “Nos corresponde liderar al Team Perú en una competencia internacional de gran escala como los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que reunirá a cerca de dos mil atletas provenientes de 15 países. Seguimos consolidando el trabajo de base hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027”. En la ceremonia también participaron la secretaria general del Comité Olímpico Peruano, María Martínez, la jefa de misión, Vanessa Endo, y otras autoridades deportivas nacionales.

Entre los 141 seleccionados destaca la surfista Catalina Zariquiey, subcampeona mundial junior, quien representa a una nueva generación de atletas con experiencia en escenarios internacionales. La nadadora Yasmin Silva, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, y el tenismesista Samuel Duffoó, con amplia trayectoria en categorías U15 y U19, forman parte de la nómina que busca mantener el protagonismo del país en el medallero sudamericano juvenil.

Presencia peruana en disciplinas y antecedentes en Juegos Suramericanos

El equipo peruano afrontará Panamá 2026 con experiencia acumulada en ediciones previas, donde logró medallas que consolidan su protagonismo regional. (COP)

El contingente nacional competirá en disciplinas como boxeo, tenis de mesa, bádminton, triatlón, surf, ciclismo, taekwondo, béisbol, esgrima, judo, deportes acuáticos, levantamiento de pesas, lucha, golf, gimnasia, atletismo, tiro con arco y karate. La estrategia de selección incluyó a jóvenes con experiencia en torneos continentales y mundiales, buscando fortalecer la base de atletas para futuros eventos internacionales.

En ediciones anteriores de los Juegos Suramericanos de la Juventud, Perú ha conseguido resultados relevantes: en Lima 2013, el país obtuvo 65 medallas (9 de oro, 20 de plata y 36 de bronce); en Santiago 2017, alcanzó 40 preseas (7 de oro, 10 de plata y 23 de bronce); y en Rosario 2022, la delegación nacional sumó 45 medallas (11 de oro, 18 de plata y 16 de bronce). Estas cifras reflejan una evolución constante en la participación y el rendimiento de los deportistas juveniles peruanos en el contexto regional.

El listado de atletas incluye nombres destacados en deportes individuales y colectivos, configurando una representación diversa y enfocada en el desarrollo de nuevas figuras para el deporte nacional. La mayoría de los seleccionados ya cuenta con experiencia en certámenes como los Juegos Panamericanos Junior, y varios aspiran a integrar el equipo mayor en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Proyección y objetivos de la delegación para Panamá 2026

Con 141 atletas, Perú busca fortalecer su cantera y proyectar nuevas figuras, enfocándose en resultados y experiencia para próximos desafíos internacionales. (COP)

El Comité Olímpico Peruano ha delineado una hoja de ruta que contempla la participación en diferentes compromisos internacionales a lo largo del año, con la mira puesta en el fortalecimiento de la cantera deportiva nacional. Después de la cita panameña, la agenda del Team Perú incluye los Juegos Suramericanos ODESUR de mayores, los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en África y los Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas 2026.

La delegación peruana para los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 está integrada por 141 atletas, quienes competirán en 18 deportes y buscarán consolidar la proyección del país en el ámbito sudamericano, según remarcó el Comité Olímpico Peruano. Los deportistas seleccionados, tanto hombres como mujeres, tienen entre 14 y 17 años y han sido elegidos tras un proceso de evaluación que consideró su rendimiento en torneos regionales y nacionales.

La ceremonia de despedida contó con la presencia de representantes institucionales como la jefa de misión, Vanessa Endo, la jefa institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, Cinthia Ramírez Santillana, y el director de la Dirección Nacional de Deportes de Afiliados, Mauricio Martínez, quienes manifestaron su respaldo a la delegación y destacaron la importancia de este tipo de competencias para el desarrollo deportivo del país.